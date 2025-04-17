ipe、4月23日～25日「Japan IT Week 2025 春」(東京ビッグサイト)に出展

株式会社ipe

株式会社ipeは、2025年4月23日(水)から4月25日(金)まで、東京ビッグサイトにて開催される「Japan IT Week 2025 春展」にて、デジタルマーケティングEXPOに出展します。

主にご紹介するサービスは下記の3つです。

- SEOコンサルティング- AIライティングツール「DeepEditor」- ワンストップ型 SEO ABテストツール「Codit」

ブース内では、「無料SEO相談会」、各種ツールの「無料トライアルのご案内」も実施。

「課題はあるけれど、どこから手をつけるべきか分からない…」「どのツールを選べばよいか分からない...」という方はぜひお気軽にお立ち寄りください。

■出展サービス概要

【SEOコンサルティング】

テクニカルSEOからUI/UX、コンテンツ設計まで、複合的な視点で最適な改善策をご提案。豊富な実績に基づいた「成果を生む戦略的なサポート」で、集客力と検索順位の向上を実現します。

【AIライティングツール「DeepEditor」】

豊富なコンテンツ制作のノウハウを詰め込んだSEOに強いAIライティングツール。キーワード分析から原稿作成、改善提案まで一貫して対応します。コンテンツ制作初心者でも高品質な記事を効率的に制作できる、オウンドメディア運用の強力な味方です。

DeepEditor公式サイト :https://deepeditor.jp/【ワンストップ型 SEO ABテストツール「Codit」】

非エンジニアでも使えるSEO特化のABテストツール。施策の実施・分析・改善をワンストップで行えるので、無駄のない施策展開が可能になります。

■ 出展概要

展示会名：Japan IT Week 2025 春展(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html#/) 内「デジタルマーケティングEXPO」

会期：2025年4月23日（水）～25日（金）

時間：10:00～18:00（※最終日は17:00まで）

会場：東京ビッグサイト東展示棟

ブース番号：第7ホール 57-32ブース

参加費：無料

ご来場登録はこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19l380jJudtBj2cQsVFTcVGlrqRR%20TtrG4%3D&p=U2FsdGVkX1%2F8xcn6YYdGmudneXZ3XymUk0ml9GNEdyb30lIxsZecQGpcGa4QKRtL&co=web_hub_jp_hub_navi&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkQ4OTg1QUJBN0UyQzkxMURBMzlFMzk4Q0M5MTgxQUFFQ0YxODEwRkNSUzI1NiIsIng1dCI6IjJKaGF1bjRza1Iyam5qbU15UmdhcnM4WUVQdyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc0NDM0NTc4MCwiaWF0IjoxNzQ0MzQ1NzgwLCJleHAiOjE3NTkzNDU3ODAsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjI5NWJhZGEzYThjMTQyZDlhNzNkYTg2YWM2ZTAyMDFhIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzQ0MzQ1NzgwLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.EmC8F019mUvrMTyCYjmb7CL4UR2GH77EbhIsB_yGxs8amEDmSwvvBTqPTYK-dF0f1R6fzHJJjy73BTP8itmRWFy5PPndcV72DFlJK1pOsn4w7_F9C-sLQ1Kjs1Y6rcZE8OEFwDb85SHPeZTQ3t2EfR1hPqqXS_WByGGedoXPDDVQIA9zqT7i5nkvBJgSzfstATYS6BN7Jib7HlWLvJi6JXzVikkeqE8Ng-KuFN9eIBYDBOaE8XREBfQua2bjit9CaoAFyIjFvGEOVUBEFCUfEZAuA5cmug9Gng4lKMm8Uo2HHCCU5dxR_YNw28Jh3oo4JflgtgDtPrBhncUHCDEYtg&mpDistinctId=JGRldmljZTo4NGI2ZDM2NC05ZjEyLTRhYjItYTMyYS00ZDc0ZWY0NjcxNDg%3D&interfaceLocale=ja-JP&utm_campaign=11787067-Japan%20IT%20Week%20202504&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_ADwQQGnbCMMAKT5Zxa9ZPoMNtm3T374_D9jj83XmY7bKtvSg1DxfqB5eayM0xLAb13cbI

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは？

株式会社ipeは「ideaのプラットフォーム(源泉)となり、社会に革新と面白いを提供する。」をコーポレートミッションに掲げ、ユーザーの行動や心理を徹底的に考え抜いた施策でデジタルマーケティング事業を行っています。

現在は、SEOコンサルティング、コンテンツマーケティング、広告領域などを中心に事業を展開。300社を超えるお客様とお取引をさせていただいています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871