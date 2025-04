ノジマＴリーグ 2025-2026シーズン　　試合スケジュール決定のお知らせ

一般社団法人Tリーグ

Tリーグでは、ノジマTリーグ 2025-2026シーズンの試合スケジュールを以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

レギュラーシーズンは全150試合。男女ともに、各チーム、ホーム12試合、アウェイ12試合、セントラル1試合の計25試合を戦いプレーオフ進出チームを決定いたします。

プレーオフでは、男女ともに、レギュラーシーズン2位、3位によるプレーオフ セミファイナルを実施し、勝利チームとレギュラーシーズン1位チームによるプレーオフ ファイナルを実施いたします。





ノジマTリーグ 2024-2025シーズン 試合スケジュール※チーム名略称T.T彩たま:彩たま、木下マイスター東京:KM東京、静岡ジェード:静岡、金沢ポート:金沢、岡山リベッツ:岡山、琉球アスティーダ:琉球、木下アビエル神奈川:KA神奈川、トップおとめピンポンズ名古屋:トップ、京都カグヤライズ:京都、日本生命レッドエルフ:日本生命、日本ペイントマレッツ:ニッペM、九州アスティーダ:九州※試合開始時間、及び、プレーオフ日程に関しましては、改めましてお知らせいたします。 ※左がホームチーム、右がアウェイチーム、★印はセントラル開催。

ノジマTリーグ 2025-2026シーズン 男子試合スケジュールノジマTリーグ 2025-2026シーズン 女子試合スケジュール

【男子スケジュール】

◆2025年7月

7月26日(土) 彩たま vs 琉球 代々木第二体育館 ★



◆2025年8月

8月2日(土) 彩たま vs KM東京 浦和駒場体育館

8月2日(土) 琉球 vs 金沢 宜野湾市立体育館

8月3日(日) 彩たま vs 岡山 浦和駒場体育館

8月3日(日) 琉球 vs 静岡 宜野湾市立体育館

8月15日(金) 金沢 vs 静岡 いしかわ総合スポーツセンター

8月16日(土) 金沢 vs 岡山 いしかわ総合スポーツセンター

8月17日(日) 金沢 vs 琉球 いしかわ総合スポーツセンター

8月23日(土) KM東京 vs 金沢 平塚総合体育館

8月23日(土) 静岡 vs 彩たま 三島市民文化会館

8月23日(土) 岡山 vs 琉球 岡山武道館

8月24日(日) KM東京 vs 彩たま 平塚総合体育館

8月24日(日) 静岡 vs 琉球 三島市民文化会館

8月24日(日) 岡山 vs 金沢 岡山武道館

8月30日(土) 琉球 vs KM東京 パルコシティ

8月31日(日) 琉球 vs 岡山 パルコシティ



◆2025年9月

9月6日(土) 彩たま vs 琉球 深谷ビッグタートル

9月7日(日) 彩たま vs 金沢 深谷ビッグタートル

9月13日(土) KM東京 vs 岡山 座間スカイアリーナ

9月13日(土) 静岡 vs 彩たま 会場未定

9月14日(日) KM東京 vs 琉球 座間スカイアリーナ

9月14日(日) 静岡 vs 岡山 会場未定

9月20日(土) KM東京 vs 金沢 よつばアリーナ(帯広市)★



◆2025年10月

10月4日(土) 岡山 vs 彩たま イオンモール岡山

10月4日(土) 静岡 vs KM東京 富士宮市民体育館

10月5日(日) 岡山 vs 金沢 イオンモール岡山

10月5日(日) 静岡 vs 琉球 富士宮市民体育館

10月11日(土) 金沢 vs 静岡 金沢市総合体育館

10月12日(日) 金沢 vs KM東京 金沢市総合体育館

10月18日(土) KM東京 vs 岡山 代々木第二体育館

10月18日(土) 琉球 vs 彩たま パルコシティ

10月19日(日) KM東京 vs 静岡 代々木第二体育館

10月19日(日) 琉球 vs 金沢 パルコシティ



◆2025年11月

11月1日(土) 彩たま vs 金沢 エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE

11月1日(土) 岡山 vs 琉球 津山総合体育館

11月2日(日) 彩たま vs 静岡 エミテラス所沢2F TOKOROZAWA e-CUBE

11月2日(日) 岡山 vs KM東京 津山総合体育館

11月8日(土) KM東京 vs 静岡 カルッツかわさき

11月9日(日) KM東京 vs 彩たま カルッツかわさき

11月14日(金) 金沢 vs KM東京 イオンモール白山

11月15日(土) 金沢 vs 彩たま イオンモール白山

11月15日(土) 岡山 vs 静岡 イオンレイクタウン ★

11月16日(日) 金沢 vs 琉球 イオンモール白山

11月22日(土) 岡山 vs 彩たま 岡山武道館

11月23日(日) 岡山 vs KM東京 岡山武道館

11月29日(土) 静岡 vs 金沢 アミューズ豊田

11月29日(土) 彩たま vs 琉球 和光市民文化センター サンアゼリア

11月30日(日) 静岡 vs KM東京 アミューズ豊田

11月30日(日) 彩たま vs 岡山 和光市民文化センター サンアゼリア



◆2025年12月

12月13日(土) 金沢 vs 岡山 敦賀市総合運動公園体育館

12月14日(日) 金沢 vs 静岡 敦賀市総合運動公園体育館

12月20日(土) 琉球 vs 岡山 宜野湾市立体育館

12月21日(日) 琉球 vs KM東京 宜野湾市立体育館

12月27日(土) 琉球 vs 静岡 調整中

12月28日(日) 琉球 vs 彩たま 調整中



◆2026年1月

1月10日土) KM東京 vs 彩たま 横浜国際プール

1月10日(土) 岡山 vs 金沢 笠岡総合体育館

1月11日(日) KM東京 vs 琉球 横浜国際プール

1月11日(日) 岡山 vs 静岡 笠岡総合体育館





◆2026年2月

2月7日(土) 静岡 vs 金沢 会場未定

2月8日(日) 静岡 vs 彩たま 会場未定

2月14日(土) 琉球 vs 静岡 那覇市民体育館

2月14日(土) 彩たま vs 金沢 毎日興業アリーナ久喜

2月15日(日) 琉球 vs 岡山 那覇市民体育館

2月15日(日) 彩たま vsKM東京 毎日興業アリーナ久喜

2月21日(土) 岡山 vs 静岡 倉敷福田公園

2月22日(日) 岡山 vs KM東京 倉敷福田公園

2月28日(土) 静岡 vs KM東京 会場未定

2月28日(土) 金沢 vs 琉球 小松市総合体育館



◆2026年3月

3月1日(日) 静岡 vs 岡山 会場未定

3月1日(日) 金沢 vs 彩たま 小松市総合体育館

3月7日(土) KM東京 vs 金沢 厚木荻野公園体育館

3月7日(土) 彩たま vs 静岡 浦和駒場体育館

3月8日(日) KM東京 vs 琉球 厚木荻野公園体育館

3月8日(日) 彩たま vs 岡山 浦和駒場体育館





【女子スケジュール】

◆2025年7月

7月27日(日)ニッペM vs 日本生命 代々木第二体育館 ★



◆2025年8月

8月1日(金) 京都 vs KA神奈川 KBSホール

8月2日(土) 京都 vs ニッペM KBSホール

8月2日(土) トップ vs 九州 会場未定

8月3日(日) トップ vs 日本生命 会場未定

8月16日(土) ニッペM vs 九州 大阪市住吉スポーツセンター

8月17日(日) ニッペM vs 京都 大阪市住吉スポーツセンター

8月23日(土) KA神奈川 vs ニッペM 平塚総合体育館

8月24日(日) KA神奈川 vs 日本生命 平塚総合体育館

8月30日(土) 九州 vs 京都 レゾナック武道センター(大分市)

8月30日(土) トップ vs KA神奈川 スギ薬局知立福祉アリーナ

8月31日(日) 九州 vs 日本生命 レゾナック武道センター(大分市)

8月31日(日) トップ vs ニッペM スギ薬局知立福祉アリーナ



◆2025年9月

9月6日(土) 日本生命 vs トップ 池田市五月山体育館

9月7日(日) 日本生命 vs 京都 池田市五月山体育館

9月13日(土) KA神奈川 vs 京都 座間スカイアリーナ

9月13日(土) ニッペM vs 日本生命 大田区総合体育館

9月14日(日) KA神奈川 vs トップ 座間スカイアリーナ

9月14日(日) ニッペM vs 九州 大田区総合体育館

9月21日(日) KA神奈川 vs トップ よつばアリーナ(帯広市)★



◆2025年10月

10月4日(土) 京都 vs トップ イオンモール岡山

10月5日(日) 京都 vs ニッペM イオンモール岡山

10月11日(土) トップ vs 九州 会場未定

10月11日(土) 日本生命 vs 京都 金沢市総合体育館

10月12日(日) トップ vs ニッペM 会場未定

10月12日(日) 京都 vs KA神奈川 山科地域体育館

10月13日(月) 京都 vs 九州 山科地域体育館

10月18日(土) KA神奈川 vs 九州 代々木第二体育館

10月19日(日) KA神奈川 vs 日本生命 代々木第二体育館

10月25日(土) ニッペM vs KA神奈川 日立さくらアリーナ

10月26日(日) ニッペM vs トップ 日立さくらアリーナ



◆2025年11月

11月1日(土) 九州 vs ニッペM アスリートタウン延岡

11月2日(日) 九州 vs KA神奈川 アスリートタウン延岡

11月8日(土) KA神奈川 vs 京都 カルッツかわさき

11月8日(土) 日本生命 vs トップ 鳥取県鳥取産業体育館

11月9日(日) KA神奈川 vs ニッペM カルッツかわさき

11月9日(日) 日本生命 vs 九州 鳥取県鳥取産業体育館

11月15日(土) トップ vs 日本生命 感謝と挑戦のTYK体育館(多治見)

11月15日(土) 九州 vs 京都 イオンレイクタウン ★

11月16日(日) トップ vs KA神奈川 感謝と挑戦のTYK体育館(多治見)

11月22日(土) 京都 vs トップ KBSホール

11月23日(日) 京都 vs 日本生命 KBSホール

11月29日(土) 九州 vs KA神奈川 サロンパスアリーナ(鳥栖市)

11月29日(土) トップ vs ニッペM 愛西市親水公園体育館

11月30日(日) 九州 vs 日本生命 サロンパスアリーナ(鳥栖市)

11月30日(日) トップ vs 京都 愛西市親水公園体育館



◆2025年12月

12月13日(土) ニッペM vs 京都 滋賀県YMITアリーナ

12月14日(日) ニッペM vs トップ 滋賀県YMITアリーナ

12月19日(金) 日本生命 vs ニッペM バルドラール浦安アリーナ

12月20日(土) 日本生命 vs 京都 バルドラール浦安アリーナ

12月20日(土) 九州 vs トップ とびうめアリーナ(大宰府市)

12月21日(日) 日本生命 vs KA神奈川 バルドラール浦安アリーナ

12月21日(日) 九州 vs ニッペM とびうめアリーナ(大宰府市)

12月27日(土) 日本生命 vs 九州 貝塚コスモスシアター

12月28日(日) 日本生命 vs トップ 貝塚コスモスシアター



◆2026年1月

1月10日(土) KA神奈川 vs ニッペM 横浜国際プール

1月10日(土) 九州 vs トップ 福岡市民ホール

1月11日(日) KA神奈川 vs 日本生命 横浜国際プール

1月11日(日) 九州 vs 京都 福岡市民ホール



◆2026年2月

2月7日(土) 京都 vs トップ 右京地域体育館

2月7日(土) ニッペM vs 九州 高松市総合体育館

2月8日(日) 京都 vs 日本生命 右京地域体育館

2月8日(日) ニッペM vs KA神奈川 高松市総合体育館

2月14日(土) 九州 vs 日本生命 飯塚市総合体育館

2月15日(日) 九州 vs KA神奈川 飯塚市総合体育館

2月21日(土) トップ vs 京都 春日井市総合体育館

2月22日(日) 日本生命 vs ニッペM 北ガスアリーナ札幌46

2月22日(日) トップ vs 九州 春日井市総合体育館

2月23日(月) 日本生命 vs KA神奈川 北ガスアリーナ札幌46

2月28日(土) 京都 vs 九州 KBSホール



◆2026年3月

3月1日(日) 京都 vs KA神奈川 KBSホール

3月7日(土) KA神奈川 vs 九州 厚木荻野公園体育館

3月7日(土) ニッペM vs 京都 守口市民体育館

3月8日(日) KA神奈川 vs トップ 厚木荻野公園体育館

3月8日(日) ニッペM vs 日本生命 守口市民体育館