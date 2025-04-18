自然の健康食を自宅で手軽に作れる「ROOMMATE(R) 窓付き黒にんにく発酵器（家庭用）」を発売しました
ダイアモンドヘッド株式会社
ROOMMATE(R) 窓付き黒にんにく発酵器（家庭用） RM-AZ1300
- マイコン制御でじっくり熟成
発酵に適した時間と温度をマイコンで制御
- 3面ヒーターでしっかり発酵釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める
- 入れ替え作業不要専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です
ROOMMATE(R) 窓付き黒にんにく発酵器（家庭用） RM-AZ1300
自然の健康食「黒にんにく」がご自宅で手軽に作れます。
- マイコン制御でじっくり熟成
発酵に適した時間と温度をマイコンで制御
- 3面ヒーターでしっかり発酵釜底・釜中央・上蓋の全方向から効率よく温める
- 入れ替え作業不要専用のカゴを使えばにんにくの入れ替えは不要です
庫内の様子がひと目でわかる
上蓋の窓から庫内の様子が見られるため、発酵の状態を確認しながら作れます。
作り方は簡単
主な仕様
型番：RM-1300H
JAN：4573596846278
定格：AC100V 50/60Hz
消費電力：73W
本体重量：約2.6kg
コードの長さ：約1.1m
外形寸法：約W28.3×D27.0×H28.0cm(ハンドル部含む)
最大発酵量：約2.0kg(サイズによっては、1kg～1.5kg迄)
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/