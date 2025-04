Lemino チャンネルにて、「Paramount+」を4月18日より開始！オリジナル作品や大ヒット映画、家族で楽しめるアニメ作品まで人気作が楽しめる！お得なｄポイントキャンペーンも実施中！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」の専門チャンネルサービス「Lemino チャンネル」(2024年10月1日提供開始)にて、新たなチャンネルサービスとして、「Paramount+」を2025年4月18日(金)より開始いたします。また当サービスは最大3か月間のdポイントプレゼントキャンペーンの対象となります。

「Lemino チャンネル」は、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ご契約有無に関わらずご契約いただけるサービスです。

「Paramount+」は、パラマウントピクチャーズ配給の大人気映画をはじめ、「タルサ・キング(シルヴェスター・スタローン主演)」などのオリジナル作品や、キッズに大人気の「パウパトロール」等を提供しており、ご家族でお楽しみ頂けるバラエティ豊かなサービスです。他にも最新作や名作の数々を順次追加提供しています。

(C) 2024 Paramount Global(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.(C) 2023 Spin Master Ltd.

また、2025年6月30日(月)までに対象チャンネルにご入会の上キャンペーンにエントリーいただき、継続条件を達成したお客さまにdポイント(期間・用途限定)各チャンネル月額金額×最大3か月分を進呈する「dポイントプレゼントキャンペーン」も実施中です。ぜひ合わせてご応募ください。

「Leminoチャンネル」では、他にも様々なジャンルのチャンネルを提供しています。詳細は特設サイトにてご確認ください。

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000086/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202504_nr-leminochannellp-0418

■Paramount+

月額770円(税込)

パラマウントピクチャーズ配給の大人気映画作品の数々をはじめ、Paramount+のオリジナルシリーズ、大ヒット番組など、最新作や名作の数々をお楽しみいただけます。

【おすすめのラインアップ】

■クワイエット・プレイス:DAY1

(C) 2024 Paramount Global

監督:マイケル・サルノスキ

主演:ルピタ・ニョンゴ、ジョセフ・クイン、アレックス・ウルフ 概要:物語の舞台は世界を震撼させた『クワイエット・プレイス』の471日前、世界が沈黙した日“DAY1”へと遡る。音を立てるものすべてに襲い掛かる謎の生命体が突如としてニューヨークに襲来。果たしてこの街に生き残る術など存在するのか、そして“音を立ててはいけない”というルールに人類はいかに辿り着くのか。

■タルサ・キング

(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

制作総指揮:テイラー・シェリダン

主演:シルベスター・スタローン

概要:ハリウッド屈指のアクションスター シルヴェスター・スタローンが50年以上のキャリアの中で初めてドラマシリーズの主演を務める。25年間刑務所に服役していたニューヨークのマフィア ドワイト・マンフレディの活躍を描く。

■ザ・エージェンシー

(C) 2024 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

製作:ジョージ・クルーニー

出演:マイケル・ファスベンダー、リチャード・ギア、ジェフェリー・ライト

概要:世界中で人気を集めたドラマシリーズ「The Bureau(英題)」をリメイクしたスパイスリラードラマ。CIAに所属するエージェント(潜入諜報員)たちの日常と任務を描く。

ジョージ・クルーニーがエグゼクティブ・プロデューサーを務め、XMENシリーズのマイケル・ファスベンダーが主演。その他、リチャード・ギアやジェフェリー・ライト、ジョン・マガロなど実力派が集結。

■パウ・パトロール

(C) 2023 Spin Master Ltd.

概要:リーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム「パウ・パトロール」が、彼らの住むアドベンチャー・ベイで起こるさまざまなトラブルに立ち向かう。ポリスカー(警察車両)を乗りこなすチェイス、ファイヤートラック(消防車)のマーシャル、パワーブルドーザーのラブルなど、それぞれが特技を活かし、力を合わせて大活躍!

【Leminoチャンネルについて】

・Leminoチャンネルは「dアカウント(R)」を取得すれば、Leminoプレミアム会員でなくてもご契約いただけます。

・Leminoチャンネルは一つでも複数でもご契約いただけます。

・詳細はこちら:https://bit.ly/4lOyWSC

【Lemino概要】

ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。