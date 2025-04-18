俺の黒歴史ノート、現実になる。『14歳の殺人計画』(塩野ネリコ)が、コミックDAYSで4月18日より連載配信スタート！
株式会社講談社
爽やかな作風で人気の映画監督・笹目柊吾。女優の妻、穏やかな生活、そんな幸せを手にした彼は、映像作品コンテストの審査中、あるDVDを見つける。そこに写るのは、椅子に縛られ、口を縫い付けられた男の映像だった。笹目は驚くも、奇妙な感覚に陥る。「この殺され方、俺知ってる――。」それは暗い中学時代、柊吾がノートに綴った殺人計画そのものだった。20年の時を経て、誰がなぜ、自分の妄想を現実にしたのか？戦慄のサスペンス！第1話は常に無料公開。隔週金曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965415291251/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
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Android用アプリはこちら
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爽やかな作風で人気の映画監督・笹目柊吾。女優の妻、穏やかな生活、そんな幸せを手にした彼は、映像作品コンテストの審査中、あるDVDを見つける。そこに写るのは、椅子に縛られ、口を縫い付けられた男の映像だった。笹目は驚くも、奇妙な感覚に陥る。「この殺され方、俺知ってる――。」それは暗い中学時代、柊吾がノートに綴った殺人計画そのものだった。20年の時を経て、誰がなぜ、自分の妄想を現実にしたのか？戦慄のサスペンス！
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