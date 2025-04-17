7人組アイドルグループ「AVAM」の最新情報をお届け
ユニークな世界観、圧倒的なビジュアルで注目を集めるアイドルグループ『AVAM（アベアム）』。メンバーは月深 乃絢、桔梗 花香、東雲 青空、佐伯 七海、小鳥遊 あみ、大原 乙葉、姫宮 ゆかの“カワイイ”から“イケメン”まで揃う7人で構成されています。本日4月17日（木）Zepp DiverCityにて行われた2ndアニバーサリーワンマンライブも成功を収め、さらに勢いに乗る『AVAM』より最新情報が到着しました！
東京・大阪にてワンマンライブ開催決定！
今年9月に東京・大阪にてワンマンライブの開催が決定しました！
◇9月9日（火）東京・豊洲PIT
◇9月23日（火祝）大阪・Zepp Osaka Bayside
チケット情報などの詳細は続報をお待ちください。
WEGOコラボ決定！
WEGOとのコラボが決定しました！
コラボ内容や時期など、詳細は続報をお待ちください。
冠TV番組『AVAMちゃんの虜になあれ(ハート)』2期放送決定！
昨年2024年に放送し、大好評をいただいた冠TV番組『AVAMちゃんの虜になあれ(ハート)』の2期が放送決定しました！
放送は、2025年7月スタート！ぜひチェックしてください！
その他、詳細は続報をお待ちください。
＜AVAM(アベアム)公式サイト＞
https://avam-official.com/
＜AVAM(アベアム)公式X（旧Twiter）＞
https://twitter.com/AVAM_Official
＜AVAM(アベアム)公式Instagram＞
https://www.instagram.com/avamofficial/
＜AVAM(アベアム)公式YouTube＞
https://www.youtube.com/channel/UCT0d6w0oYRRR9NUqo-KypzA
＜AVAM(アベアム)公式TikTok＞
https://www.tiktok.com/@avamofficial
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