7人組アイドルグループ「AVAM」の最新情報をお届け

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ユニークな世界観、圧倒的なビジュアルで注目を集めるアイドルグループ『AVAM（アベアム）』。メンバーは月深 乃絢、桔梗 花香、東雲 青空、佐伯 七海、小鳥遊 あみ、大原 乙葉、姫宮 ゆかの“カワイイ”から“イケメン”まで揃う7人で構成されています。本日4月17日（木）Zepp DiverCityにて行われた2ndアニバーサリーワンマンライブも成功を収め、さらに勢いに乗る『AVAM』より最新情報が到着しました！

東京・大阪にてワンマンライブ開催決定！

今年9月に東京・大阪にてワンマンライブの開催が決定しました！

◇9月9日（火）東京・豊洲PIT

◇9月23日（火祝）大阪・Zepp Osaka Bayside

チケット情報などの詳細は続報をお待ちください。

WEGOコラボ決定！

WEGOとのコラボが決定しました！

コラボ内容や時期など、詳細は続報をお待ちください。

冠TV番組『AVAMちゃんの虜になあれ(ハート)』2期放送決定！

昨年2024年に放送し、大好評をいただいた冠TV番組『AVAMちゃんの虜になあれ(ハート)』の2期が放送決定しました！

放送は、2025年7月スタート！ぜひチェックしてください！

その他、詳細は続報をお待ちください。

＜AVAM(アベアム)公式サイト＞

https://avam-official.com/

＜AVAM(アベアム)公式X（旧Twiter）＞

https://twitter.com/AVAM_Official

＜AVAM(アベアム)公式Instagram＞

https://www.instagram.com/avamofficial/

＜AVAM(アベアム)公式YouTube＞

https://www.youtube.com/channel/UCT0d6w0oYRRR9NUqo-KypzA

＜AVAM(アベアム)公式TikTok＞

https://www.tiktok.com/@avamofficial

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