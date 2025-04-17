04 Limited Sazabys、「YON EXPO’25」11月に2DAYS開催
04 Limited Sazabysが、11月8日(土)・9日(日)の2日間にわたって
東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて「YON EXPO’25」を開催する。
(2025年秋開業予定、お台場エリアの新アリーナ施設)
「YON EXPO」は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだアリーナ単独公演。今回は4年ぶりの開催となる。
また、フォーリミが発信するエンタメ満載のパビリオンエリアも併設され、1日を存分に楽しめる予定だ。
チケットなど公演の詳細は、後日オフィシャルサイトにて発表される。
●公演情報
04 Limited Sazabys
「YON EXPO’25」
11月8日(土) TOYOTA ARENA TOKYO
11月9日(日) TOYOTA ARENA TOKYO
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【プロフィール】
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス“YON FES”を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO" を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年4月8日(土)9日(日)に"YON FES 2023" を主催。バンド結成15周年を記念し、11月11日(土)12日(日)に日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。6月22日(土)23日(日)に"YON FES 2024" を主催。2025年1月29日にEP『MOON』をリリース。3月よりワンマンツアー「MOON tour 2025」を敢行。6月21日(土)22日(日)には"YON FES 2025" を主催する。
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