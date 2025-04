o9ソリューションズ、2025年ガートナー社のマジック・クアドラント(TM)のサプライチェーンプランニングソリューション分野にて、リーダーの1社に選出

o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

サプライチェーンプランニングプラットフォームを提供するo9ソリューションズ(所在地:米国テキサス州ダラス、CEO:チャクリ・ゴッテムカラ、以下、当社)は、ガートナー社の2025年 マジック・クアドラント(TM)のサプライチェーンプランニングソリューション分野において、リーダーの1社に選出されたことを発表しました。

当社は、この度の評価獲得の背景には、新規業界や海外市場への進出、新規および既存顧客との関係強化・拡大、幅広い業界における80件以上のソリューション本番稼働、そして当社主催のグローバルイベントやエグゼクティブフォーラムにおけるビジネスリーダーとの活発な交流など、1年を通じ著しい成長があったと考えています。

2024年、当社はAIを搭載したサプライチェーンプランニングプラットフォーム「o9 デジタルブレイン」の強化に注力し、生成AI(GenAI)およびエージェント型AI(Agentic AI)を活用した機能の統合により、企業全体の計画および意思決定プロセスの変革、統合、運用を推進してきました。具体的には、大規模言語モデル(LLM)ベースのナレッジアシスタントによる情報検索や問い合わせへの応答生成、さらには部門横断的な計画・分析を支援する複雑なタスクを実行可能な複合AIエージェントの活用が含まれます。

エンタープライズプランニングにおける生成AIおよびエージェント型AI技術は、o9 デジタルブレインプラットフォームの基盤となる当社独自のエンタープライズ・ナレッジ・グラフ(EKG)モデルを組み合わせ、現在複数の顧客企業でパイロット運用が進められています。企業からは、S&OP、需要計画、供給計画といった中核的なサプライチェーン機能にとどまらず、エンドツーエンドの事業計画能力を変革するために顧客が必要とする革新的なソリューションを提供する当社の能力を、引き続き高く評価いただいています。

クロスドメイン(複数領域対応)プラットフォームとして構築されたo9 デジタルブレインの活用範囲は、より広範な管理領域やプロセスへと拡大しています。現在、本プラットフォームは、配備・補充計画、オーダープロミシング(納期回答)、トラック積載計画、生産スケジューリングといったオペレーションレベルの計画・意思決定プロセスをサポートしており、さらに、リスク管理やサプライヤーとの高度な連携モデルといった隣接領域・プロセスも実現可能です。マーチャンダイジングや品揃え計画、RGM(収益成長管理)といった商業領域のソリューションや、P&L(損益)およびコスト管理といった財務領域のソリューションも提供しています。

当社のCEO兼共同創業者であるチャクリ・ゴッテムカラは、次のように述べています。「世界30以上の業種におけるトップ企業が、当社のプラットフォームを自社の成功に不可欠なものと見なしており、年間数億ドルもの価値を創出しています。当社は、生成AIやエージェント型AIにおけるイノベーションを活用し、全社的な計画策定を変革する最前線におり、その価値は今後さらに増加すると予測しています。

顧客企業のあらゆる領域にわたる計画と意思決定を単一プラットフォーム上で提供するという当社の能力は、市場において比類のないものです。将来、企業はエンドツーエンドの計画・意思決定能力を支えるデジタルナレッジモデルの優位性によって競争することになると確信しており、当社のプラットフォームがその価値提案の中核をなすことができるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。」

本レポートはこちら(https://o9solutions.com/ja/resources/gartner-mq-2025?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes-202504&utm_content=pr-gartner-mq)よりダウンロードいただけます。

o9 デジタルブレインの詳細はこちら(https://o9solutions.com/ja/digital-brain/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes-202504&utm_content=pr-gartner-mq)、お問い合わせはこちら(https://o9solutions.com/ja/contact/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes-202504&utm_content=pr-gartner-mq)からお願い致します。

※本プレスリリースは、2025年4月に米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。内容および解釈については英語版が優先されます。





Gartner, Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions, Pia Orup Lund, Joe Graham, Caleb Thomson, Shane Brett, Eva Dawkins, April 14, 2025.



Gartner is a registered trademark and service mark, and Magic Quadrant is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

o9ソリューションズについて

米国ダラスに本拠を置くo9ソリューションズ(オーナイン・ソリューションズ)は、AI搭載の次世代サプライチェーンプランニングプラットフォーム『o9 デジタルブレイン』を提供しています。多様な業界の大手企業に導入されているo9 デジタルブレインは、需要予測や供給計画、統合事業計画などのソリューションを通じ、企業のDXを強力に支援しています。

詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください:https://o9solutions.com/ja/(https://o9solutions.com/ja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes-202504&utm_content=pr-gartner-mq)

日本法人概要

社 名 o9ソリューションズ・ジャパン株式会社

設 立 2018年4月

代表者 代表取締役社長 イゴール・リカロ(本社社長・COO兼任)

代表取締役カントリーマネージャー ブラッド・パーム

所在地 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス 12階

本 社 米国テキサス州ダラス