『雀龍門M』デジコや魚沼産コシヒカリが抽選で当たる「一局戦アガリチャレンジキャンペーン」開催！一局戦をプレイして豪華景品を狙おう！
エヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、PCとスマートフォン向け超美麗本格3D麻雀ゲーム『雀龍門M』にて、4月16日(水)より「一局戦アガリチャレンジキャンペーン」の開催をお知らせします。
■「一局戦アガリチャレンジキャンペーン」開催中！
期間中一局戦で一定の和了点以上で和了すると、総額4万円分の「デジコ」やミシュラン店ご用達の「魚沼産コシヒカリ[雪椿]」2kgを抽選で合計30名様にプレゼントします。
是非この機会に雀龍門Mで一局戦をプレイしてください！
≪開催期間≫
2025年4月16日(水) 12時00分 ～ 2025年4月22日(火) 21時59分まで
▼一局戦対局可能時間
期間中毎日 12時00分 ～ 14時59分、19時00分 ～ 21時59分 の二部制
▼応募可能期間
2025年4月16日(水) 12時00分 ～ 2025年4月29日(火) 23時59分まで
※当選発表は2025年5月上旬頃を予定しています
≪概要≫
雀龍門Mの対局モード「一局戦」で特定の役以上で和了すると獲得できる「応募券」を集めると、総額4万円分のデジタルギフトや、魚沼産特別栽培コシヒカリ「雪椿」2kgが当たる抽選に応募できるキャンペーンです。
≪和了点と各賞品について≫
【A賞】デジコ5,000円分 4名様
・応募券［金］：役満以上
【B賞】魚沼産コシヒカリ「雪椿」2kg 6名様
・応募券［黒］：倍満～三倍満
【C賞】デジコ1,000円分 20名様
・応募券［白］：跳満
≪賞品のご紹介≫
＜デジタルギフト「デジコ」＞
簡単な操作で、人気のAmazonギフトカードやPayPayなど6000種以上のポイントや各社マイル、電子マネーと交換が可能なサービスです。
≪交換方法などデジコの詳細はこちら≫
https://user.digi-co.net/use
＜魚沼産コシヒカリ「雪椿」＞
世界中のミシュランガイド星獲得店がこよなく愛する米・食味国際コンクールで連続金賞を受賞した最上級の魚沼産特別栽培コシヒカリです。
≪魚沼産コシヒカリ「雪椿」の詳細はこちら≫
https://shop.yuki-tsubaki.co.jp/shopdetail/000000000041
なお、本キャンペーンはエヌ・シー・ジャパン(株)による提供です。
その他の企業が提供するものではありません。
キャンペーンの詳細は公式サイトのお知らせをご確認ください。
≪「一局戦アガリチャレンジキャンペーン」の詳細はこちら≫
https://jmm.ncsoft.jp/news_detail?seqNo=24195
■雀龍門Mとは
リアル麻雀の最高峰。
シリーズ累計200万人以上が遊んだ本格オンライン麻雀ゲーム『雀龍門』シリーズの最新作が登場！
リアルに再現された麻雀の臨場感を体感できる『雀龍門M』は、PCとスマホで全国のプレイヤーを相手に、いつでも、どこでも、誰とでも、簡単に白熱した対局を楽しめます。
また、ゲーム内で使用されるアバターのボイスには、間島淳司・子安武人・甲斐田裕子をはじめとする豪華声優陣を起用しています。
▼今すぐダウンロード
https://jmm.onelink.me/RSbt/PRrelease
■タイトル情報
タイトル名：雀龍門M
ジャンル：超美麗本格3D麻雀
サービス開始日：2020年8月19日
価格：ダウンロード無料・アイテム課金有り
対応OS：iOS 13以降 / Android 6.0以降 / Windows 10 64bit
開発：NC Japan K.K.
運営元：NC Japan K.K.
コピーライト：(c) NC Japan K.K. All Rights Reserved.
公式サイト： https://jmm.ncsoft.jp/
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※当プレスリリースの内容は2025年4月17日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。