¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê ¡ß ¡ÖGOLDEN CONCEPT¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬»ÏÆ°¡£Âè°ìÃÆ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÈ¯¤Î¹âµéApple Watch¥±ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡¦ÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenconcept.jp/collections/keito-nakamura-x-golden-concept
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢GOLDEN CONCEPT¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Î¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎApple Watch¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¸ÂÄê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÈóÇäÉÊT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¡×Áª¼ê¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¶»¸µ¤Ë¤Ï¡¢GOLDEN CONCEPT¤Î¥í¥´¡¢ÏÓ¤Ë¤Ï Apple Watch¥±ー¥¹¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢GOLDEN CONCEPT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿°ìËç¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
º£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
GOLDEN CONCEPT¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎApple Watch¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¡×Áª¼ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÈóÇäÉÊT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯4·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë～Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤´¹ØÆþ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenconcept.jp/collections/keito-nakamura-x-golden-concept
ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È ¥µ¥¤¥º( S¡¢M¡¢L¡¢XL )
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥µ¥¤¥º( S¡¢M¡¢L¡¢XL )
¥«¥éー¡§¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL
¢¨¥«¥éー¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÊÁ´£²¾¦ÉÊ¡Ë
Apple Watch Strap / RS - KEITO NAKAMURA LIMITED - Rosso Corsa \29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Apple Watch Strap / RS - KEITO NAKAMURA LIMITED - Daytona White \29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§Apple Watch Strap / RS - KEITO NAKAMURA LIMITED¡ÊÁ´2¿§¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ß´¹À¡§¥¢¥Ã¥×¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á 45MM / 46MM / 49MM
ÁÇºà¡§FKM¥é¥Ðー
¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡§316L¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Áー¥ë¡¢D¥Ð¥Ã¥¯¥ë
Å¹ÊÞ³µÍ×
GOLDEN CONCEPT É½»²Æ»Å¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-19
¥¢¥¯¥»¥¹¡§É½»²Æ»±Ø A3½Ð¸ý ÅÌÊâ30ÉÃ
±Ä¶È»þ´Ö¡§12:00～19:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
TEL : 03-6427-4368
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥ÈÆüËÜ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://goldenconcept.jp/collections/keito-nakamura-x-golden-concept
ÃæÂ¼ ·ÉÅÍ Áª¼ê
ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¤Ê¤«¤à¤é ¤±¤¤¤È¡ËÁª¼ê¤Ï¡¢2000Ç¯7·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô½Ð¿È¤Î¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ç¡¢¸½ºß¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥êー¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Õ¥é¥ó¥¹2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼çÍ×¥êー¥°¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤ÎAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é½Ð¾ì6»î¹ç6ÆÀÅÀ¤È¡¢54Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ëÂçµÏ¿¤òÃ£À®¡£º£¸å¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¼ã¼ê¥Õ¥©¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
GOLDEN CONCEPT¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2015Ç¯¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ö¥×¥¤¥¢¡¦¥·¥ã¥à¥½¥µ¥À¥Æ¥£¡ÊPuia Shamsossadati¡Ë¡×¤¬ÀßÎ©¡£¹âµéApple Watch¥±ー¥¹¤ò½é¤á¤È¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÎÍ»¹ç¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://goldenconcept.jp
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn