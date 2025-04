永続性と消失、そのあいだに浮かぶ痕跡。表参道・骨董通り沿いの「アザワイズギャラリー」にて彫刻家・高橋 銑（たかはし せん）の個展を2025年4月25日（金）～5月31日（土）開催。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社(本社:東京都港区)が運営する表参道・骨董通り沿いのアートギャラリー「Otherwise Gallery(アザワイズギャラリー)」は、2025年4月25日(金)~5月31日(土)の期間、彫刻家・高橋 銑(たかはし せん)による個展「条痕板/Streak Plate」を開催いたします。

高橋は、彫刻家として現代美術の分野で活躍するかたわら、彫刻作品の保存修復にも携わるアーティストです。2023年には現代芸術振興財団によるプロフェッショナルなアーティストを対象としたアートアワード「CAFAA賞」のグランプリを受賞し、翌年にニューヨークでのレジデンスプログラムに参加。彫刻作品を保存修復する経験で培った素材への洞察をもとに、ものが残ること、消えることについて問いかける作品を発表してきました。本展「条痕板/Streak Plate」では、初公開となる新作シリーズを発表します。

錆が語る、時間と記憶のかたち。

今回の新作は、大理石を主素材とし、銅・真鍮・鉄などの腐食性金属との組み合わせによって構成されています。金属の酸化によって生じる錆の色や染みが石の表面に沈着していく現象に着目し、それを意図的に定着させることで、自然現象と作家の意志が交差する“痕跡の彫刻”を立ち上げます。物質が変化するプロセスそのものを作品として提示することで、時間の蓄積や記憶、物質の消失などの可視化に成功しています。

"条痕板 No.1" 大理石、銅、木 / W450×H540×D80mm / 2025

また、展覧会タイトルの『条痕板(じょうこんばん)』とは、当初は保存修復現場で見られる筋状の痕跡である「条痕」から高橋が着想した造語でした。しかし調査の中で、鉱物識別に用いられる素焼きのプレート(=鉱物をこすりつけた際に残る痕跡から鉱物を識別する)を指す、実在の言葉であることが明らかになりました。偶然にも、「観察によって痕跡から本質に迫る」という意味が重なり、高橋はその一致に強い共感と手応えを感じ、この言葉をそのままタイトルに用いることにしました。

代表作:「Cast and Rot」シリーズ より “Cast and Rot No.42” ニンジン、Hi-Mic 1080、リグロイン、石灰硫黄合剤、木、真鍮 / H685xW230xD140mm / 2023 Photo by Ichiro Mishima, Courtesy of LEESAYA”Cast and Rot No.63” ニンジン、Hi-mic1080、リグロイン、石灰硫黄合剤、木、ステンレス / H300xW190xD135mm / 2024 Photo by Rentaro Hori, Courtesy of LEESAYA

彫刻というメディアを通して、素材の痕跡のあいだに潜む記憶や時間性を読み解く試み。

静かでありながら鋭い問いを内包する本展に、ぜひご注目ください。

彫刻家・高橋 銑のコメント

彫刻家・高橋 銑(たかはし せん)Photo by Jukan Tateishi

「通常、“錆”は金属ごとに異なる発色を示す。

一般にイメージしやすい例をあげるなら、鉄が錆びると赤茶色に変わっていくのが想像しやすいだろう。本展の着想はアーティストとして活動しながら屋外彫刻の保存修復にも従事してきた私が、全国各地で金属作品の酸化した表面が雨によって流れ出し、酸化色が台座の石に染み付いてしまっている様を度々目にした体験から得ている。作品の足元に着いたその染みや、条痕と呼ばれる酸化色を含んだ液体の垂れ跡は大抵少し汚らしく見えるが、発色自体に注目すると毎回素直に綺麗だと私は感じている。そして時折、作品そのものを見る時よりも想像力が掻き立てられることさえある。なぜならそれは作品周囲の大気状況を克明に記録した痕跡であり、関わった人々の手入れの有無の結果であり、その作品が物質的に消失に向かっているという現実であり、そしてその作品がそこに存在した時間の証明でもあるからだ。

本展は石の支持体と銅・真鍮・鉄などの腐食性の金属から構成される。

石に刻まれた溝は、金属片から出た錆を含んだ水が作り出す染みによって色づけられている。ここで起きていることは私がみてきた屋外彫刻ととても似ている。今回のように恣意をもって付けられた染みと自然に作られた染みは全く別物だが、それらを見る時共に同じ想像力を働かせることは出来る。

私は自分が作品をつくり発表する事を通し、観賞者にとって、私の表現とは直接関係のない世の中のさまざまな事象の見え方に発見があればよいと考え制作している。そして、ものが残ること、消えることの話題はあらゆる事象に通底して存在するため、私は繰り返しこのテーマに取り組んでいる。」(高橋 銑)

過去の展覧会風景:広島市現代美術館リニューアルオープン記念特別展示「Before/ After」photo by Takeru Koroda, Installation view at Hiroshima City Museum of Contemporary Art イベント 情報

高橋 銑 個展「条痕板/Streak Plate」

会期:2025年4月25日(金)~5月31日(土)

オープニングレセプション:4月25日(金)18:00-20:00(作家在廊時間 14:00-20:00)

場所:アザワイズギャラリー(東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F)

電話番号:03-3797-1507

営業時間:12:00-19:00(日・月・火曜日 休廊)

個展情報:https://otherwise-gallery.com/jp/tokyo/816/

高橋 銑 プロフィール

1992年 東京都生まれ。

2021年 東京芸術大学美術研究科彫刻専攻年修了。

現代美術の分野で活躍するかたわら、彫刻作品の保存修復にも携わる。近年では、 保存修復の仕事のなかで培われた美術作品への洞察を起点に、作品の永続性や、作品の保存に関わる制度そのものを批評的に問う実践を展開している。主な展覧会に、「Before/ After」広島市現代美術館(2023)、「これらの時間についての夢」宇都宮美術館(2022)、「ArtistProject #2.06 高橋銑」埼玉近代美術館(2022)など。 代表作にブロンズの保存技法をそのままニンジンに適用した「Cast and Rot」シリーズなどがある。

Otherwise Gallery | アザワイズギャラリー

アッシュ・ペー・フランス株式会社が運営するアートギャラリー。“Otherwise”には「それとは違う何か」という意味があり、既存の価値観に縛られず、常に新しい価値を探そうという思いが込められている。国内外で活躍する様々なアーティストを扱う。

◼︎所在地 〒107-0062 東京都港区南青山5-7-17 小原流会館 B1F

◼︎営業時間 12:00-19:00

◼︎休廊日:日・月・火曜日

◼︎電話番号 03-3797-1507

公式サイト:https://otherwise-gallery.com

公式インスタグラム:@otherwise_gallery(https://www.instagram.com/otherwise_gallery/)

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト:https://www.hpfrance.com/