“宇宙技術搭載”無敵ウェアが銀座に降臨！TENEZ POP UP SHOP開催
ストリートスポーツブランド「TENEZ（テネス）」は、2025年4月18日（金）から4月30日（水）までの期間、西銀座デパート1階にて期間限定のPOP UP SHOPを開催いたします。
本イベントでは、今話題の宇宙技術搭載「TENEZ x MOON-TECH(R)︎（ムーンテック）シリーズ」の再入荷商品や、新デザインのAfter Training Teeの販売に加え、4月20日よりMakuakeで販売開始予定の新作サンプルも試着可能。来店者限定のスタンプカードも配布されます。
【イベントの見どころ】
- 宇宙技術搭載「MOON-TECH(R)︎シリーズ」の再入荷アイテムを販売
- 新デザインのAfter Training Teeを先行販売
- 4月20日よりMakuakeで販売開始予定の新作サンプルを試着可能
- 来店者限定のスタンプカード配布（特典あり）
新商品のサンプルも展示
【POP UP SHOP開催概要】
期間：2025年4月18日（金）～4月30日（水）
営業時間：11:00～20:00
場所：西銀座デパート1階（東京都中央区銀座4-1）
アクセス：JR有楽町駅 銀座口より徒歩3分、東京メトロ銀座駅 C5・C7出口直結
MAP：https://maps.app.goo.gl/uZz5dac9fPMiuvmt5
TENEZ（テネス）
TENEZ（テネス）は、双子の現役アスリート「TOMITA TWINS」によって生まれた、ユニセックスのストリートスポーツブランドです。
“アスリートの普段着”をコンセプトに、スポーツの現場で求められる機能性と、日常で楽しめるファッション性を融合。中でも、宇宙技術搭載の「TENEZ x MOON-TECH(R)︎シリーズ」は、まるで“無敵”のような快適さとパフォーマンス性を誇り、ストリートでもスポーツでも活躍するウェアとして支持を集めています。
ブランド概要：
ブランド名：TENEZ（テネス）
運営会社：TENEZ MANAGEMENT株式会社
設立：2021年
公式サイト：https://tenez-wear.com
Instagram：https://www.instagram.com/tenez_official
X（旧Twitter）：https://x.com/tenez_official
お問い合わせ先：
TENEZ MANAGEMENT株式会社
担当：冨田
メール：info@tenezmanagement.com
LINE：https://lin.ee/fugwXCV