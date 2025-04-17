“宇宙技術搭載”無敵ウェアが銀座に降臨！TENEZ POP UP SHOP開催

TENEZ MANAGEMENT 株式会社

ストリートスポーツブランド「TENEZ（テネス）」は、2025年4月18日（金）から4月30日（水）までの期間、西銀座デパート1階にて期間限定のPOP UP SHOPを開催いたします。

本イベントでは、今話題の宇宙技術搭載「TENEZ x MOON-TECH(R)︎（ムーンテック）シリーズ」の再入荷商品や、新デザインのAfter Training Teeの販売に加え、4月20日よりMakuakeで販売開始予定の新作サンプルも試着可能。来店者限定のスタンプカードも配布されます。

【イベントの見どころ】

- 宇宙技術搭載「MOON-TECH(R)︎シリーズ」の再入荷アイテムを販売

- 新デザインのAfter Training Teeを先行販売

- 4月20日よりMakuakeで販売開始予定の新作サンプルを試着可能

- 来店者限定のスタンプカード配布（特典あり）

新商品のサンプルも展示

【POP UP SHOP開催概要】

期間：2025年4月18日（金）～4月30日（水）

営業時間：11:00～20:00

場所：西銀座デパート1階（東京都中央区銀座4-1）

アクセス：JR有楽町駅 銀座口より徒歩3分、東京メトロ銀座駅 C5・C7出口直結

MAP：https://maps.app.goo.gl/uZz5dac9fPMiuvmt5

TENEZ（テネス）

TENEZ（テネス）は、双子の現役アスリート「TOMITA TWINS」によって生まれた、ユニセックスのストリートスポーツブランドです。

“アスリートの普段着”をコンセプトに、スポーツの現場で求められる機能性と、日常で楽しめるファッション性を融合。中でも、宇宙技術搭載の「TENEZ x MOON-TECH(R)︎シリーズ」は、まるで“無敵”のような快適さとパフォーマンス性を誇り、ストリートでもスポーツでも活躍するウェアとして支持を集めています。

ブランド概要：

ブランド名：TENEZ（テネス）

運営会社：TENEZ MANAGEMENT株式会社

設立：2021年

公式サイト：https://tenez-wear.com

Instagram：https://www.instagram.com/tenez_official

X（旧Twitter）：https://x.com/tenez_official

お問い合わせ先：

TENEZ MANAGEMENT株式会社

担当：冨田

メール：info@tenezmanagement.com

LINE：https://lin.ee/fugwXCV