【第3次受注】『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』専用コントローラー予約開始のお知らせ

株式会社ホリ- 一次予約同様に数量限定で「△◯×□」仕様のボタンが特典につきます。この機会にぜひお求めください。- 商品の特徴- - Nintendo Switch用ソフト『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』専用コントローラーです。- - PC(Steam)版「初音ミク Project DIVA MEGA39's+」でもお使いいただけます。

- アーケード同様の操作感が楽しめる大型コントローラー- - ボタンとタッチスライダーを搭載した大型のコントローラーです。- - ボタンとタッチスライダーはアーケードゲーム「初音ミク Project DIVA Arcade Future Tone」の筐体と同じ大きさなので、アーケード同様の操作感が楽しめます。- 発光機能搭載- - ゲームプレイ中はボタンとタッチスライダーが発光します。- タッチスライダー搭載- - Nintendo Switch専用ソフト『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』のプレイに最適なタッチスライダーを搭載しています。- ※PlayStation(R)4専用「『初音ミク Project DIVA Future Tone DX』専用コントローラー for PlayStation(R)4」に搭載しております、「ノーマルモード」/「専用モード」の切り替えスイッチはありません。『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』により特化した「専用モード」のみ搭載しております。- 搭載機能- - 方向キー(方向キー 上下左右)/ Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン / HOMEボタン / キャプチャ―ボタン / Lボタン / Rボタン / ZLボタン / ZRボタン / Lスティック / Rスティック / +ボタン / -ボタン- - ステレオヘッドホン / マイク端子搭載- 製品仕様- - 全長 : 約655mm- - 奥行き : 約270mm- - 高さ: 約70mm(ボタンの高さは含めない)- - 質量: 約3.5kg- - ケーブル長 : 約3.0m- 商品情報- - 製品名:『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』専用コントローラー for Nintendo Switch- - 本体価格:38,478円(税込)- - 製品型番:NSW-230 / 4961818032750- - 対応種類:Nintendo Switch / PC- - ご購入先: https://horistore.com/shop/g/gNSW-230/(https://horistore.com/shop/g/gNSW-230/)- ご注意- ご使用になる前に必ず付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。- 本品はワイヤレスコントローラーではありません。本品のUSBプラグをNintendo Switch ドックに接続してご使用ください。Nintendo Switch本体には接続できません。- 本品は弊社製「テーブルモード専用ポータブルUSBハブスタンド for Nintendo Switch」をご使用頂く事で、Nintendo Switch Liteでもご使用頂けます。- ※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。- ジャイロセンサー ・モーションIRカメラ ・加速度センサー ・プレイヤーランプ ・HD振動- おしらせランプ ・NFC(近距離無線通信)- ※ 本品のHOME ボタンでは、Nintendo Switch(TM)本体のスリープを解除することはできません。- 詳しくはこちら(https://hori.jp/support/nsw/homebutton)をご確認ください。- 本品にNintendo Switch専用ソフト『 初音ミク Project DIVA MEGA39’s 』は付属しておりません。- 本品はNintendo Switch専用です。PlayStation(R)4専用ソフト『初音ミクProject DIVA Future Tone DX』ではご使用いただけません。- 写真と本品は多少異なる場合があります。- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。- Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。- (C) SEGA / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net