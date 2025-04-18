【兼松協賛】日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」開催

兼松株式会社

兼松株式会社（以下、「兼松」）は、日本で唯一のプラチナスポンサーとして、4月22日（火）～23日（水）に名古屋で開催される日本初のバイオ炭に関する国際的カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛しました。同カンファレンスでは、当社社員がDay2のパネルディスカッション「Carbon Insetting」に登壇します。

是非この機会にお越しいただき、バイオ炭産業の理解促進に繋げていただけますと幸いです。

本カンファレンスは、名古屋大学発グリーン＆アグリテックベンチャーである株式会社TOWING（以下、「TOWING」）およびアメリカのバイオ炭の研究・開発・普及を推進する非営利団体 International Biochar Initiative による共同開催カンファレンスです。

国内外のバイオ炭に関連する企業や研究者、事業者などが集い、2日間にわたってバイオ炭の農業利用、脱炭素への貢献、カーボンクレジット市場での活用方法など、多岐にわたるテーマを軸にしたプレゼンテーションやワークショップを通じて新たな価値創出を目指します。参加者は、バイオ炭業界の最新技術や研究に触れ、持続可能な社会づくりに向けた新たなイノベーションのアイデアやグローバルなネットワークを構築する貴重な機会を得ることができます。

＜開催概要＞

・日程： 2025年4月22日（火）～23日（水）

・場所： STATION Ai（愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２番３２号）

名古屋駅から2駅、JR鶴舞駅（Station Ai駅）から徒歩6分

・ご参加申込： こちら (https://eventregist.com/e/gbe2025)（有料：15,000円（税込）/ 人）

＜カンファレンス概要＞

■Day 1（4月22日）

・Biochar Circularity

循環型社会におけるバイオ炭、グローバル・アジアのバイオ炭トレンド

・Biochar in Agriculture

バイオ炭の農業における活用方法や、具体的な事業事例の紹介

・Research Pitch

バイオ炭に関するグローバルの最先端な研究の紹介

・Networking Dinner

参加者同士のネットワーキングを深めるディナーイベント

■Day 2（4月23日）

・Carbon Credit

クレジット市場のトレンド、バイオ炭に関する方法論や品質、企業目線でのクレジット選定

・Carbon Insetting（兼松社員 登壇）

カーボンインセッティングのトレンド、具体的なプロジェクト事例の紹介

・Producer’s Session

バイオ炭メーカーによる製造に関する紹介、パネルディスカッションなど

※ 各インターバルで、ネットワーキングのお時間を設けております。

兼松グループは2024年、TOWINGと連携し、同社が生産する高機能バイオ炭「宙炭（そらたん）」および有機配合肥料の普及と環境に配慮した農作物の流通に向けたサプライチェーン構築を日本国内で実施、また海外での更なる普及拡大に向けた取組みを開始しております。同年５月には、国外初の試みとして、米国で食品大豆の種子開発等を行う当社グループ企業「KG Agri Products, Inc.」が保有する米オハイオ州の大豆実験圃場※において、「宙炭」の試験導入を開始しております。Day2のパネルディスカッションでは、このような当社グループのGX推進に向けた取組みを、当社社員がご紹介します。

※ 農作物を栽培して試験を行う場所

兼松グループは、2024年4月から開始した3カ年中期経営計画「integration 1.0」においてGX（グリーン・トランスフォーメーション）を重点強化対象の１つとし、GX注力分野のひとつに「農業・食品GX」を掲げています。TOWINGと連携し、兼松が深く関わる食料サプライチェーンにおいて、環境負荷の少ない食料の創出・供給を通じて脱炭素と資源循環（サーキュラーエコノミー）に貢献し、兼松グループ一丸となって持続可能なサプライチェーンの構築を目指して参ります。

【お問い合わせ先】

兼松株式会社 広報室

電話 ： 03-6747-5000

https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/