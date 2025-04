国際音楽賞 「MUSIC AWARDS JAPAN」に協賛　～「クリエイター特別賞」を展開～

一般社団法人 日本音楽著作権協会

日本音楽著作権協会(本部:東京都渋谷区、理事長:伊澤 一雅、以下「JASRAC」)は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催する国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」にプライズパートナーとして協賛しています。

このアワードの「共創カテゴリー」内に当協会が主催する「2025年JASRAC賞」の金賞作品を表彰する「クリエイター特別賞 Song of the Year for Creators presented by JASRAC」が創設されることをお知らせします。

■「JASRAC賞」と「クリエイター特別賞」について

JASRAC賞(https://www.jasrac.or.jp/magazine/jasrac-awards/)は、1982年の創設から40年以上にわたり、作詞者・作曲者・音楽出版社の功績をたたえてきた表彰制度です。音楽配信、カラオケ、CMなど、前年度における著作物使用料の分配額が多かった作品を対象に、国内作品の上位3作品を金・銀・銅賞、海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品を国際賞、分配額が最も多かった外国作品を外国作品賞として毎年表彰しています。

クリエイター特別賞の創設は、音楽クリエイターの皆さまの功績を広く社会に発信するための新たな取り組みです。JASRACは、音楽クリエイターの皆さまやその創作の価値を高めていくため、今後もさまざまな取り組みを進めてまいります。

■MUSIC AWARDS JAPANについて

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、CEIPAが主催する国内最大規模の国際音楽賞です。

日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会)が垣根を越え、世界の音楽業界と連携し「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに開催します。

開催日時 :2025年5月21日(水)・22日(木)

開催ウィーク 2025年5月17日(土)~5月23日(金)

会場 :ロームシアター京都

放送 :NHKにて生中継 ※22日(木)のみ

配信 :YouTubeにて全世界配信予定 ※一部地域を除く

公式サイト:https://www.musicawardsjapan.com/ja/

協力 :経済産業省(調整中)、文化庁

■JASRACについて

JASRACは作詞家、作曲家、音楽出版社等の権利者から音楽の著作権の管理委託を受け、音楽を利用する方々に利用を許諾し、その対価としてお支払いいただいた著作物使用料を著作権者に分配しています。1939年に国内初の著作権管理団体として設立され、85年以上にわたり、著作権管理のプロフェッショナルとして音楽文化の発展に向けた努力を続けています。



団体名 :一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)

代表者 :理事長 伊澤 一雅

本部所在地:東京都渋谷区上原3-6-12

設立 :1939年11月18日

URL :https://www.jasrac.or.jp

事業内容 :音楽の著作物の著作権に関する管理事業、音楽著作物に関する外国著作権管理団体等との連絡および著作権の相互保護、私的録音録画補償金に関する事業、著作権思想の普及事業、音楽著作権に関する調査研究、音楽文化の振興に資する事業