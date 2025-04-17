化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」4月号発刊のお知らせ
株式会社ソフィアリンクス（東京都港区、代表取締役：三原誠史）は、化粧品研究の最新の成果を発信する化粧品研究専門誌「Cosmetic Science」4月号を4月15日に発刊いたしました。
●4月号の内容
本号の特集は「美白・シミ予防研究の最新トレンド」と題し、以下の論文を掲載しております。
論文タイトル：
- 薬用美白化粧品の現状と将来像
岡山理科大学 生命科学部 生物科学科 安藤 秀哉
- メラニン過剰蓄積が引き起こすシミ特有の細胞老化機構とその薬剤ソリューション
資生堂 みらい開発研究所 井上 大悟・ヌラニ アリフミーム・柴田 貴子
- 新規医薬部外品美白有効成分トラネキサム酸セチル塩酸塩（TXC）の開発経緯とその応用例
CHANEL R&I 化粧品研究所 原田 康子・宮本 雅義、
日光ケミカルズ 清水 健司・枝 雄二
- 医薬部外品美白有効成分デクスパンテノールWの有効性と安全性
ポーラ化成工業 製品設計開発部 エビデンスセンター 有効性グループ 森岡 紀子
- 表皮細胞の紫外線防御システムを利用したシミ対策 NIKKOL グリシン亜鉛コンプレックス
日光ケミカルズ 吉本 聖・松木 春香
- ヘキシル3 -グリセリルアスコルビン酸（iVC(R)-HGA）によるシミへのトータルアプローチ
成和化成 研究部 研究開発課 鈴木 咲紀・富山 愛・吉岡 正人
- 肌の透明感を導くジュニパーベリーエキスとその活性成分の分子メカニズム解析
一丸ファルコス フロンティア共創ラボ室長 坂元 孝太郎
- メラノソームの色素細胞内輸送と表皮内移送
東北大学大学院 生命科学研究科 菅原 翠・福田 光則
- メラニン生成酵素チロシナーゼの翻訳後修飾によるメラニン生成調節作用メカニズム
武庫川女子大学 薬学部健康生命薬科学科 皮膚生理学研究室 仁木 洋子
- ロドデノールに学ぶ薬用美白化粧品の安全性と有効性
藤田医科大学 メラニン化学研究所 伊藤 祥輔・若松 一雅
- メラニン化学の最近のトピックス
藤田医科大学 メラニン化学研究所 若松 一雅・伊藤 祥輔
産学連携レポート：
ポーラ化成工業 × 獨協医科大学
「化合物の皮膚内分布を見える化し安全で有効な化粧品開発を目指す」
連載企画：
GLOBAL BEAUTY INSIGHT（グローバルな美容＆コスメの最新トレンド）
Mintel Japan 河端 香織
クローズアップ Cosme industry（日本の化粧品産業の注目動向と今後）
矢野経済研究所 浅井 潤司
THE 共創市場（これからの日中化粧品産業）
日中化粧品国際交流協会理事長 楊 建中
化粧品規制 information（アジア各国の規制の現状と対策）
ワールドワイド・アイピー・コンサルティングジャパン 清水 鼓由紀
コラム BEAUTY SCIENCE EYE（コスメの新たな技術をユニークな視点で読み解く）
一般社団法人化粧品成分検定協会 代表理事 久光 一誠
●その他コーナー
今月号の「原料GUIDE」では「美白・シミ予防研究の最新トレンド」をテーマにした新原料情報を特集し、 「グローバル展示会情報」では2025年4月から2025年9月までに国内外で開催される化粧品関連の展示会情報をまとめてご案内しています。
●次号予告
現在、編集部では、6月15日発刊の6月号の準備を進めています。どうぞご期待ください。
特集テーマ：「動物実験代替法の今後」
●ご購読のお申し込みについて
Webサイト（https://cosmetic-science.net/）からお申し込みいただけます。
●広告掲載のお申し込みについて
広告掲載料金等、詳細は広告担当：加藤（kato@cosmetic-science.net）・小倉（ogura@cosmetic-science.net）までお問い合わせください。
●会社概要
社名：株式会社ソフィアリンクス
所在地：東京都港区港南2-16-1品川イーストワンタワー4F
代表者：三原誠史
設立：2010年10月1日
資本金：10,000,000円
事業内容：化粧品業界に特化したコンサルティング事業、ブランディング事業、出版事業
企業サイト：http://www.sophialinks.com/
皆様のご愛顧を賜りますよう、編集部一同心よりお願い申し上げます。
Cosmetic Science編集部