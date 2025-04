フルラが唯一無二の美術家、長坂真護氏とコラボレーションしたコレクションを発売。発売を記念し、阪急うめだ本店1Fにて期間限定のポップアップストアもオープン。

フルラ ジャ パン 株式会社

1927年に創業し、イタリアンライフスタイル体現する代表的なレザーブランドであるフルラは、

先進国が投棄した廃棄物でアートを作り続けガーナのスラム街を愛する唯一無二の美術家・長坂真護氏とコラボレーションした日本限定コレクションを発売します。

このコレクションは、4月23日より阪急うめだ本店1Fで開催される期間限定ポップアップ ストアにて先行発売され、4月30日より全国のフルラ ストア及び公式オンラインストアでも展開されます。

今回のコラボレーションでは、長坂氏の代表的な作品の中からクリエイティブでメッセージ性の強い

3つのアート作品をピックアップし、キャンバス地とレザーの組み合わせが春らしいトートバッグ、

コットン素材のショッピングバッグにプリントとして取り入れています。

またブランド初となるライフスタイルカテゴリーのTシャツも展開されます。ガーナのスラム街を

訪れた際に、先進国が捨てた電子機器を燃やし生計を立てる人々に出会った長坂氏は、以降、廃棄物で作品を制作し、その売り上げを通してガーナのスラムの撲滅や現地の環境問題に果敢に取り組んで

います。そうした彼のガーナの人々への愛が、フルラが持つプレイフル&ジョイフルな世界観と見事に融合し、このコラボレーションが実現しました。そしてコレクションの売上の一部は、長坂氏が行う

ガーナでの活動支援に充てられます。

MAGO NAGASAKA for FURLA STAR ISH GIRL

長坂氏の作品の中でも特にアイコニックな存在感を放つ、廃棄品を使って制作された立体作品、

「Star ish girl」をプリントにして施しました。

MAGO NAGASAKA for FURLA STAR ISH GIRL M TOTE / W30 x H26 x D14cm / 58,300円(税込)MAGO NAGASAKA for FURLA STAR ISH GIRL S TOTE / W25 x H22 x D12cm / 49,500円(税込)

MAGO NAGASAKA for FURLA ZETTAI SEKAI HEIWA

香川県・小豆島のビーチ清掃時に拾われたゴミを使って制作され、“絶対世界 PEACE”とキャンバスに大きく書かれた作品をプリント。

MAGO NAGASAKA for FURLA ZETTAI SEKAI HEIWA M TOTE / W30 x H26 x D14cm / 58,300円(税込)MAGO NAGASAKA for FURLA ZETTAI SEKAI HEIWA S TOTE / W25 x H22 x D12cm / 49,500円(税込)

MAGO NAGASAKA for FURLA NYAN TO SUSTAINABLE

廃棄品を使って制作された、可愛らしい猫がモチーフのキャンバス作品をプリント。

MAGO NAGASAKA for FURLA NYAN TO SU STAINABLE M TOTE / W30 x H26 x D14cm / 58,300円(税込)MAGO NAGASAKA for FURLA NYAN TO SU STAINABLE S TOTE / W25 x H22 x D12cm / 49,500円(税込)

あわせて、これらのアート作品をプリントしたオリジナルTシャツやショッピングバッグも発売

いたします。

MAGO NAGASAKA for STAR ISH GIRL T SHIRT / MAGO NAGASAKA for FURLA ZETTAI SEKAI HEIWA T SHIRT / ワンサイズ(着丈64、肩幅43、袖丈21、身幅55cm) / 各19,800円(税込)MAGO NAGASAKA for FURLA STAR ISH GIRL SHOPPING BAG / MAGO NAGASAKA for FURLA ZETTAI SEKAI HEIWA SHOPPING BAG / W52 x H39 x D18cm / 各19,800円(税込)

ノベルティ

期間中、トートバッグをお買い上げのお客様へ先着で、長坂氏のアート作品と、同氏がサポートする

スラム街出身のアーティスト集団“BONBO STARS”が描いた力強い作品をプリントしたオリジナル

ハンカチをプレゼント。

MAGO NAGASAKA for FURLA ORIGINAL HANDKERCHIEF / W45 x H45cmBONBO STARS for FURLA ORIGINAL HANDKERCHIEF / W45 x H45cm

「MAGO NAGASAKA for FURLA」 ポップアップ ストア

会期:2025年4月23日(水) - 4月29日(火)

会場:阪急うめだ本店1F バッグアトリエ イベントスペース

住所:〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号

お問合せ先:06-6361-1381(大代表)

【長坂真護氏・プロフィール】1984年福井県生まれ。 2017年にガーナのスラム街・アグボグブロシーを訪れ、先進国が捨てた電子機器を燃やすことで生計を立てる人々と出会う。以降、廃棄物で作品を制作し、その売上げから生まれた資金で現地にリサイクル工場建設を進める他、環境を汚染しない農業やEVなどの事業を展開。経済・文化・環境(社会貢献)の3軸が好循環する新しい 資本主義 の仕組み「サステナブル・キャピタリズム」を提唱し、スラム街をサステナブルタウンへ変貌させるため、日々精力的に活動を続けている。また、ガーナにMAGO MOTORS LTDを設立し、現在77名が働いている。(2025年1月時点) 2022年には、東京・上野の 森美術館 で自身初となる美術館個展を開催。第51回ベストドレッサー賞(学術・文化部門)を受賞。2025年の『大阪・関西万博』では、廃ペットボトルを 再利用 した作品「ミドルクラゲ ”海月(うみつき)”」を発表。