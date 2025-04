三菱UFJ銀行がSansanの活用を推進し、新たに Salesforce との連携を開始

Sansan株式会社



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、三菱UFJ銀行)における営業DXサービス「Sansan」の活用事例とその成果を発表します。



同行では、営業生産性の向上を目的に2021年よりSansanを部門導入し、その後、全社で活用を拡大しました。結果、営業担当者の業務時間を年間3万時間削減するとともに、全社の人脈を活かしたマーケティング施策によって有効商談につながるセミナー参加者が5倍に増加しました。そして、三菱UFJ銀行では2025年4月よりSalesforceを導入し、新たにSansanとの連携機能の活用を開始しました。これまで複数のシステムを用いて管理していた顧客データを、今後はSalesforceとSansan連携を基盤にした新たな自社システムで一元化し、営業力と顧客体験の向上を目指します。

■Sansan導入の背景

三菱UFJ銀行は、日本最大級の金融機関として、国内外の企業や個人に対し多様な金融サービスを提供しています。同行では、デジタル技術を活用した営業力の強化や、組織全体での顧客基盤の最大活用を重要な戦略の一つとして掲げており、中期経営計画においても「全社横断ソリューション・データ基盤の強化」や「AI・データ利活用の浸透・習慣化」(※1)を重点施策としています。



従来の営業活動は、個々の担当者に依存したアナログ手法が主流となっており、顧客情報の一元管理や組織的な営業アプローチの強化が課題となっていました。この課題を解決し、営業DXを推進するため、2021年に営業部門でSansanを導入。営業部門での導入の結果、リモートワークにおいても営業活動の効率化やパフォーマンス向上に効果があることから、2022年より全社に拡大して利用しています。

■Sansan導入後の運用と成果

・営業担当者の業務効率化により年間3万時間の工数削減

従来は顧客の連絡先を各営業担当者が個別に管理しており、属人的な運用となっていました。アナログな管理が主流であったため、必要な顧客情報の検索に時間がかかるだけでなく、モバイル端末からの情報閲覧ができず、外出時や在宅勤務時に迅速な対応が難しいという課題を抱えていました。

Sansanの導入により、名刺情報や接点情報を企業の情報資産として一元管理する仕組みを構築したことで、顧客の連絡先の検索時間を削減し、外出時や在宅勤務時にも迅速に情報へアクセスできる環境を実現しました。その結果、年間3万時間の業務時間削減を実現しました。

・マーケティング強化で、有効商談につながるセミナー参加者が5倍増

三菱UFJ銀行では、これまでもデジタルマーケティング施策を実施していましたが、利用できる顧客データが限られていたことから、適切なターゲットに最適なタイミングでアプローチできず、商談の機会を逃してしまう課題を抱えていました。Sansanの導入により、銀行側が持つ顧客データと名刺情報・接点情報を統合し、企業名や役職、所属部門といった詳細情報を把握でき、より関心度の高いターゲットを的確に絞り込めるようになりました。また、Sansanでは人事異動情報をリアルタイムで反映できるため、最新の担当者への迅速なアプローチも可能となりました。結果、オンラインセミナーのメール配信ではURLのクリック率が大幅に向上し、有効商談につながる参加者が従来比5倍に増加しました。

■Salesforce連携機能への期待する効果

・Sansan情報も含め顧客情報を一元化し、さらなる営業力強化を実現

同行では2025年4月よりSalesforceを導入し、Sansanとの連携を開始しました。従来、顧客データはSansanを含めて複数のシステムに分散しており、同一顧客でも新旧情報が社内に混在する状態でした。情報更新や収集が負担となり、提案準備に時間がかかるなど、全社でデータを効率的に活用できていませんでした。今後、SalesforceとSansanの連携機能を活用し、行内外の情報を一元化することで営業担当者が顧客をより深く理解し顧客に寄り添った提案をすることが可能になります。部門を横断した担当者間でのスムーズな情報共有や、データメンテナンスの効率化、最新情報に基づく提案の強化を進め、営業力と顧客体験の向上を目指します。

※1:三菱UFJ銀行株式会社「中期経営計画(2024年度-2026年度)について」

https://www.mufg.jp/profile/strategy/index.html

※ Salesforceは Salesforce, Inc. の商標であり、許可のもとで使用しています。

(以上)

■名刺管理から、収益を最大化する「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えた営業DXサービスです。名刺やメールといった接点から得られる情報を正確にデータ化し、全社で共有できるデータベースを構築します。あらかじめ搭載している100万件以上の企業情報や商談をはじめとする営業活動の情報も一元管理できるようにすることで、これまで気付けなかったビジネス機会を最大化し、売上の拡大を後押しします。また、名刺関連の業務や商談準備を効率化することで、社員一人ひとりの生産性を高め、コストの削減も可能にします。

https://jp.sansan.com

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約データベース「Contract One」を国内外で提供しています。

設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金:71億30百万円(2025年2月28日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/