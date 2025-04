【imperfect新商品】コーヒーの新しい扉をひらくCoffee & Soda発売

株式会社MCアグリアライアンス

世界の食と農を取り巻く社会課題の解決を目指すimperfect(インパーフェクト)は、2025年4月17日(木)より新しいコーヒーの扉をひらく「imperfect Coffee & Soda」(インパーフェクト コーヒー・アンド・ソーダ)シリーズを発売致します。

私たちimperfectは、「実業を通じた社会課題の解決」を目指し、生活者と生産者の距離を縮め、生産現場に存在するさまざま社会課題の解決とサステナビリティ社会の実現に向けて、生活者が無理なく参加できる仕組みをご提案して参りました。

サステナビリティを「身近に」、「より多くの方に」届けることを大切に、その想いを加速させるために、さまざまな施策に取り組んでいます。

今回発売するCoffee & Sodaもその一環。私たちの長年にわたるコーヒーご提供の経験を活かし、それぞれのコーヒー豆が持つ良さを活かしながら、新しい楽しみ方をご提案することで、コーヒーを楽しんでいただく生活シーンを広げたり、コーヒーを味わって得られる気持ちの変化の幅を広げるなど、新しい体験をご提供させていただきたいと考えています。

商品概要

商品名 :imperfect Coffee & Soda

発売日 :4月17日(木)

販売場所:imperfectオンラインストア(https://imperfect-onlinestore.com/shop/products/Gift_Coffee_Can_Soda)

販売価格:550円(税込)/1本当たり、箱入り3本セット 1,500円(税込)

3種の展開さまざまなコーヒーの魅力をお届け

新シリーズ発売にあわせて3種を展開。コーヒーのさまざまな魅力をお届けいたします。

コーヒー豆が持つ特性を最大限引き出す為に「水出し」でじっくりと抽出。豆に合わせた焙煎度合いはもちろん、豆の挽き目、浸漬時間を何度も試し、私たちが納得のいく味わいを実現しました。その水出しコーヒーに、相乗効果をもたらすスパイスや果汁を掛け合わせ。炭酸で仕上げることで、華やかに広がる香りと味わいをお楽しみいただけます。

1.Coffee & Soda Energize Brasil

ブラジルを色鮮やかな花や果実をイメージ。太陽のめぐみを受けて育ったブラジル産のコーヒー豆が持つチョコレートのような甘さと深いコク。コーヒーをベースに、果汁やカカオパルプやカカオニブをあわせ、明るい味わいに仕上げました。

自然のパワーに背中を押され、次の一歩を踏み出すきっかけを。

2.Coffee & Soda Surprise Indonesia

インドネシアの草木や香辛料。

コーヒーとスパイスが融合することで、複層的でエッジのきいた味わいに。バイマックルリーフを浸漬し、驚きのコーヒー体験。

このコーヒーと一緒に、あなたの新しい世界の扉を開いてみませんか。

3.Coffee & Soda Blooming Cascara

コーヒーの実をまるごと活用することを目指し、コーヒーチェリーの果肉・果皮の部分であるカスカラを使用した商品です。完熟したチェリーのほのかな甘みと広がる上品な香り。チャーミングで、ちょっと煌びやかなひとときを。

気持ちに寄り添い、一緒に前を向いてくれるやさしい1杯。

缶及びギフトボックスは、国内外で活躍するイラストレーターSHOGO SEKINEがデザイン。タイポグラフィーや花、植物を組み合わせたデザインが特長で、優しいタッチときれいな色使いは、多くの方に愛されています。今回のデザインもまさに「ハッピー・ジョイフル・ポジティブ」な雰囲気が詰め込まれており、私たちimperfectがお届けしたい「コーヒーの新しい魅力の扉を開けて欲しい」という想いと共感し、実現いたしました。

imperfectのコーヒーへのこだわり

1.農園が見えるシングルオリジンのスペシャルティコーヒー水準の厳選されたコーヒー豆

imperfectは50年以上の歴史を誇るコーヒーやカカオなどを取り扱う商社に在籍していたメンバーが立ち上げたブランドです。

50年以上、世界中の農園に足を運び続けてきたプロたちから受け継いできた、農家とのつながりやコーヒーを見極める審美眼。それらを活かして、私たちが自信を持って世界中の農園から厳選した豆のみをお届けしています。

2.おいしいだけでない、”人”にも”環境”にも優しいコーヒー豆

こだわっているのは”おいしさ”だけではなく、農園で働く一人ひとりの生活と、コーヒー栽培の持続可能性。

私たちが、産地が抱える課題の解決を目指して取り組む活動が、農家の方々の暮らしや働く環境の改善や、私たちがおいしいコーヒーを飲み続けることにつながります。

また、各産地の経済状況や農園の特徴等によって、現地で必要とされているサポートも異なり、それぞれの取り組みにストーリーがあります。

3.調達から焙煎まで各界のトッププロたちがチームメンバーに

私たちがお届けするコーヒーに携わるメンバーは、国際資格の有資格者や、バリスタチャンピオンシップの受賞歴者、高品質の焙煎を実現するロースター職人、など各界が誇る経歴豊かなトッププロたち。

おいしいコーヒーをお届けすることを目指し、メンバーで力を合わせ調達から焙煎までコーヒー豆のおいしさや魅力を引き出しています。

お客さまと共にサステナビリティ社会の実現を目指す

imperfectは、原材料の生産に携わる方々の生活や労働環境の改善、自然環境の保全に取り組みながら生産された原材料の使用に加え、私たちの売上の一部を活用して、更なる改善、取り組みに向けたサステナビリティプロジェクトを世界中の生産者と共に実施しています。

実施するプロジェクトは、私たちimperfectだけではなく、imperfectの商品をご購入いただいたお客さまの投票によって決めていることが特長の一つ。

imperfect店舗・オンラインストアでのご購入時、またimperfectが小売り店舗で販売している商品に記載のQRコード等から、私たちがご提示する候補プロジェクトの中から、お客様に応援したいプロジェクトへの投票という形でご参加いただきます。

そして、1年間の投票期間の中で、得票数の多かったプロジェクトを実行しています。

この投票の仕組みは、imperfectがオープンした2019年からスタートし、2025年4月1日から2026年3月31日迄の7年目の投票期間が開始しました。

このプロジェクトの実施により全ての課題を解決することはできませんが、私たちにできることから取り組み、少しでも世界と社会をよくすることに貢献して参りたいと思います。

これまでのプロジェクト

これまでにお客さまの投票結果を反映し、以下プロジェクトを実施して参りました。

2019年度:「2万本の苗で森と生き物の命を守ろう!(https://youtu.be/_HULMLNuIbU)」

2020年度:「女性たちの農の学びを支えて平等な社会を!(https://youtu.be/p-r_9dVoMjA)」

2021年度:「女性たちが平等に活躍できる社会を!(https://youtu.be/cwBY53AD5Mo?si)」

2022年度:「女性たちが学びの機会を得て、活躍できる社会を!(https://youtu.be/GQnQuRoXlC0?si)」

2023年度:「だれもが安心して活躍できる社会を!(https://youtu.be/3yFZLEJLqHQ)」

2024年度:「農家のこどもたちに安全な学びの機会を!」※現在、現地で実行中。

The world is imperfect, so do well by doing good.

世界の食と農を取り巻く社会課題に対しお客様と一緒に取り組む



imperfectは、「The world is imperfect, so do well by doing good. 不完全なこの世界。だから、いいことをして世界と社会をよくしていこう。」をブランド・ミッションに掲げ、この考えをとても大切にしています。世界の食と農を取り巻く社会課題に対して、自分で出来ることから少しでも世界と社会をよくしていこう、という想いのもと、ただ「おいしい」だけではなく、社会課題の解決を目指す「Do well by doing good.」活動に、お客さまに楽しく ご参加いただく機会をご提供しております。