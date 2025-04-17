bilibiliを中心に活動する多言語VTuberプロジェクト「MUGEN LIVE」に、人気VTuber「美月もも」が加入！

株式会社Brave group

布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）（本社：中国・深セン市、董事長：舩橋 純、株式会社Brave group100％子会社、以下「Brave group China」）の運営する多言語VTuberプロジェクト「MUGEN LIVE」に、新メンバーとして美月ももが加入したことをお知らせいたします。

■MUGEN LIVEとは

「MUGEN LIVE」は、「無限に広がるチャレンジと感動を」をビジョンに掲げ、世界中の人々に新たな熱狂を届ける多言語VTuberプロジェクトとして、2021年8月より中国最大級の動画プラットフォーム「bilibili」で活動を開始しました。現在は12名のメンバーが活動しており、総フォロワー数は320万人を超える規模に成長しています。

[MUGEN LIVE bilibili公式チャンネル]

https://space.bilibili.com/1565887006/

■美月もも プロフィール

美月ももは、2022年10月にbilibiliでデビュー。わずか1週間で登録者数10万人を突破し、大きな注目を集めました。日本語と中国語の2か国語で配信し、現在は登録者数32万人を抱えています。国境を越えて幅広いファンに愛されています。

これまで、bilibili公式番組へ多数出演し、アプリスキンの配布やアパレル・お菓子のコラボなど、企業タイアップなども行ってきました。また、ゲーム主題歌の歌唱や3Dライブの開催など、音楽活動にも力を入れてきました。

今後、企業とのタイアップや幅広いグッズ販売など、活動の幅を広げていくため、2025年4月1日(火)よりMUGEN LIVEに正式加入し、Brave groupがサポートすることになりました。

なお、2025年5月20日(火)に美月もも本人が登場するビジュアルノベルゲーム『猫猫旅行社 ももいろ町おこしプロジェクト！』の発売を予定しています。今後の活躍に、ぜひご注目ください。

▼猫猫旅行社 ももいろ町おこしプロジェクト！

URL：https://nekonekotravel.cyberstep.com/

対応プラットフォーム：Windows(R)（Steam / DLsite）

※Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / iOS / Androidも対応予定

▼美月もも 詳細プロフィール

名前：美月もも（みつき もも）

年齢：20代

身長：160cm

属性：猫系OL

誕生日：5月2日

配信内容：雑談 歌 ゲーム

趣味：音楽鑑賞、ボイトレ

特技：中国語

普段は人間に擬態しているが、疲れると擬態しきれず猫の耳と尻尾が出てきてしまう。

バーチャル東京のとある会社で事務職をしている。

美月もも公式SNS

bilibili：https://space.bilibili.com/2073012767

YouTube：https://www.youtube.com/@momomitsuki

X：https://x.com/me_2ki

■会社概要

布雷福（深圳）贸易有限公司 （Brave group China）

・設立：2023年12月6日

・董事長：舩橋 純

・董事：星 崇祥、山崎 優、五十嵐 健

・所在地：深セン市南山区

・事業内容：IP Production（VTuber事業）/IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company