アバター集中支援アプリ「gogh（ゴッホ）」、ベータ版発表から９ヶ月で世界100万DLを突破

株式会社ambr(東京都文京区、代表取締役:西村拓也、以下ambr)は、アバター集中支援アプリ「gogh(ゴッホ)」がグローバルで100万ダウンロードを突破したことをお知らせします。2024年7月のベータ版発表から9ヶ月での達成となりました。

また、4月30日発売予定のアバター作業集中PCゲーム「gogh: Focus with Your Avatar」は、ゲームプラットフォームSteam上でのウィッシュリスト登録が70,000人を突破しました。

goghについて

『gogh(ゴッホ)』は、「Focus with Your Avatar」をコンセプトとするアバター作業集中支援アプリです。ユーザーが3Dアバターと3Dルームをカスタマイズし、一緒に集中するキャラクターと愛着の持てるデスク環境を自身で構築できます。また、世界中のユーザーと同じ空間で作業集中できる「スペース機能」も特徴です。テキストチャットやボイスチャットでのコミュニケーションをとることはできず、カフェのように他のユーザーの存在を感じながら、あくまで作業に集中するためのユニークな機能となっています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IKoaY8PRako ]

公式サイト:https://gogh.gg/jp

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id6478642737

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goghjapan.gogh_android

goghは、2024年7月のベータ版発表直後からSNS上で話題となり、1ヶ月経たずに日本国内のみで10万ダウンロードを達成しました。その後もアジア圏を中心にユーザー数が増加し、2024年12月には世界30万ダウンロードを突破しました。

2025年からは、アジア圏に限らない世界全体でユーザーが増加し続けました。その結果、ベータ版発表から9ヶ月で100万ダウンロードを突破しました。なお、これまで広告は配信しておらず、SNSや口コミを起点にオーガニックにユーザーが広がっていった経緯になります。

goghのユーザー属性と利用時間について

goghのユーザー属性としては、若年層の比率が非常に高く、29歳以下が93%の割合を占めています。また、海外比率・女性比率ともに80%以上となっており、世界中のZ世代の女性ユーザーを中心に広がっています。クリエイターの利用者が多いことも特徴で、これまでgoghに関するファンアートがSNSに数百件投稿されています。

また、タイマー利用者の1日当たりの平均作業集中時間は135分となっており、作業集中のお供として長時間利用頂いています。

PC向けSteam版『gogh: Focus with Your Avatar』について

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KdeNksX_m6w ]

『gogh: Focus with Your Avatar』は、アバターメイカー、ルームビルダー、ペット育成、集中ツールが融合した「作業用ゲーム」です。スマホ版goghのリリース以降、多くの方からのご要望の声を受けて、開発を開始しました。好きに囲まれた部屋、Lofi音楽や美しい環境音、作業を共にするかわいいアバターや成長する不思議なキャラクターが、プレイヤーの現実のデスクワークをもっと楽しくします。

SteamにてWindows版を発売(15ヶ国語対応)の後、Mac版の発売も予定しております。ウィッシュリスト登録者は7万人を突破しており、世界中の多くの方に喜んでいただけるよう開発を進めています。

4月30日発売になりますので、ウィッシュリスト追加の上お待ちください。

Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/3213850/gogh

採用について

goghのさらなる展開に向けて、複数のポジションで採用を行っています。現在25名前後の少人数チームで開発運営に取り組んでいますが、goghのブランドステートメントである「Focus on Your Life」の世界を広げるためには、さらなる挑戦と新たな仲間が必要です。採用ポジションについては下記をご覧ください。

採用ページ:https://herp.careers/v1/ambr

ambrについて

“The World Is a Playground.” をビジョンに掲げる仮想世界を創る会社です。自社独自及び

IP/Brandと共に仮想空間やゲームを開発しています。これまでに累計10億円超の資金調達を実施しています。

<WORKS>

- 東京ゲームショウ VR/DW 2021-2024- Magic: The Gathering Virtual Art Exhibition- X-NEOKET- ゆるバース / ゆるキャラクローン on Roblox- 野生の島のロズ:ロズの動物探しアドベンチャー on Roblox

コーポレートサイト:https://ambr.co.jp/

採用ページ:https://herp.careers/v1/ambr