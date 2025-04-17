過酷な環境でも光り続けるLED投光器『クロマル』2025年4月発売！

セフティー電気用品株式会社

セフティー電気用品株式会社(所在地：神奈川県横浜市港南区、代表：春島 一智)は、過酷な環境でも光り続ける工事用LED投光器『クロマル』全2機種を、2025年4月17日より全国の電設資材及び工具取扱販売店などを通じて発売します。



工事用LED投光器『クロマル』は、防塵・防水規格「IP65」に加え、耐衝撃規格「IK08」を取得した現場使用に耐えるプロ仕様のLED投光器です。

製品特徴

防塵防水に加え、耐衝撃性も兼ね備えたタフボディ

防塵防水規格 IP65に加え、耐衝撃企画 IK08を取得。発光部への衝撃を和らげるガードを標準搭載。

過酷な現場に最適な工事用LED投光器です。



電圧：100～240Vに対応

重量：3.7kg 取り付け時の負担を軽減

防塵防水：IP65

耐衝撃：IK08

利用シーン

建設業：建築現場の投光器、ヤード照明、仮囲い照明等に

造船業：ドックサイド照明、船底の作業灯、建屋高天井照明等に

製品仕様

製品ページ

https://safetydenki.com/pages/487/

点灯イメージ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PQ8U8AuKros ]

会社概要

社名 ： セフティー電気用品株式会社

代表者 ： 代表取締役 春島 一智

所在地 ： 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16

設立 ： 1981年9月25日

URL ： https://safetydenki.com/

事業内容

1.分電盤・配電盤 製造販売

2.電気工事安全用品 製造販売

3.電設資材販売

4.保安整備及び通信連絡に関する機械器具の販売

5.安全衛生並びに公害防止に関する機械器具の販売

6.前各号に附帯する一切の業務

■本件に関するメディアのからのお問合せ先

セフティー電気用品株式会社 企画統括部 担当：黒崎

TEL ： 045-833-8221

FAX ： 045-833-8223

MAIL： safety@safetydenki.co.jp

セフティー電気用品株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/123309