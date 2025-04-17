自治体のDX担当者必見　オンラインセミナー　５月20日開催

株式会社産業経済新聞社

産経新聞社は、オンラインセミナー「加速する自治体ＤＸ2025～全国各地の先進事例を徹底深掘り～」を５月20日（火）午後１時から開催し、参加者を募集します。

【申し込みサイト】https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3565?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3565?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)

本セミナーでは、DX推進の知見を求める自治体関係者向けに、成功のポイントや課題克服のヒントを先進的事例とともに提供します。現場の声を交えたケーススタディーを通じ、全国の自治体がこれから取り組むべきDX戦略を探ります。

基調講演では総務省自治行政局の石切山真孝氏が、自治体DXの最新動向とさらなる推進に向けた国の取り組みについて解説。特別講演では、神戸市企画調整局の深水夏樹氏が同市の働き方改革やDX施策の具体事例などついて、つくば市政策イノベーション部の家中賢作氏は同市が全国自治体の中で先進的に取り組んでいるデータ利活用について、それぞれ説明します。

【日時】５月20日（火）午後１時～４時 ※開始、終了時刻が前後する場合があります。

【参加費】無料 【定員】先着500人。

【詳細・申し込み】下記URLをご覧ください。５月20日（火）午後１時締め切り。

https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3565?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text(https://sankei.smktg.jp/public/seminar/view/3565?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=content-text)

【主催】 産経新聞社 【特別協賛】カオナビ 【協賛】産経デジタル

【問い合わせ先】産経新聞DXセミナー事務局 メール：ml.digitalsales@sankei.co.jp