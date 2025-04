［さらなる″優しさ″を求めて‥あなたも私も…One More Try］

株式会社S.K.H.

報道関係者各位

ファインバブル技術を探求し続け、社会に貢献することを Value とし、One more try を本年度掲げる株式会社 S.K.H.から、 シリーズ最高傑作アクアビュルシャワーSの新色(https://aquabulle.co.jp/aquabulleshowers/)が登場。

●クラウドファウンディング 978%達成( ※マクアケ アクアビュルシャワーSシルバー(https://www.makuake.com/project/aquabulle04/) )から

新色「ブラック」登場(https://aquabulle.co.jp/aquabulleshowers/)

●特許申請技術で、従来よりウルトラファインバブル発生量 10%アップ

●安定したファインバブルを噴出しつつ、年間\22,700水道代の節約。体とお財布の両方に優しい。

●『日本全国お取り寄せ手帖』にてインタビュー記事が掲載されました。(2025 年 4 月 7 日)

https://www.otoriyosetecho.jp/etc/56127/

【開発背景】

ファインバブルの技術を日常へ--半導体の洗浄にも使われる純水洗浄技術「ファインバブル」の存在を知り、これを一般家庭でも使えるものにできないかと考えました。一般家庭と洗浄を組み合わせた時、最初に思いついたのが「シャワーヘッド」でした。

お客様の評価、口コミがきっかけで進化したアクアビュルシャワーS。シャワーヘッド発売以来、お客様の要望にお応えしたくて、これまでの機能にさらなる改良を重ね、一時止水できるストップ機能を兼ね備えたシリーズ最高傑作が誕生。特許申請技術でウルトラファインバブル量が10%アップしました。

これから迎える汗ばむ季節にぴったりのアイテムとしてはもちろん、大切な方や、母の日ギフトにもおすすめ。

肌にやさしい心地よさと、毎日のシャワー時間を特別なひとときへと変える逸品です。

【商品情報】

■商品名:アクアビュルシャワーS ブラック

■発売日:好評発売中

■価格:\19,800(税込)

■公式リンク:アクアビュル公式サイト(https://aquabulle.co.jp/aquabulleshowers/)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DT5MYCP8/ref=twister_B0F28FQNZX?_encoding=UTF8&th=1)、楽天(https://item.rakuten.co.jp/skhshop/bonheuralpha/)、Yahoo!(https://store.shopping.yahoo.co.jp/skhjp/showers.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-title)

■商品名:アクアビュルシャワーS シルバー

■発売日:好評販売中

■価格:\17,600(税込)

■公式リンク:アクアビュル公式サイト(https://aquabulle.co.jp/aquabulleshowers/)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E8%A7%92%E5%BA%A6%E3%81%A8360%E5%BA%A6%E5%9B%9E%E8%BB%A2%E3%82%92%E5%85%BC%E3%81%AD%E3%82%8B%E3%80%91%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%AB-%E3%83%9C%E3%83%8C%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1-%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89-6900%E4%B8%87%E5%80%8B%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B0CXHMZLCG/ref=sr_1_9?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=11OTL2Z4UW6O4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.0cz7XL1q6uyw27LTPsIP1cY9AMlOFSyTgKVJJdTBbzGuLVnDDKZlAwSil-xabzh_BCLSSe6udZAnUtqFoxeUn1nBgPZRT-aIAXcxW-etCAZJnZnY1aONj4xHtMaslUJodLJAc23QpZwL-gybod0HZBF1EQ9ItAqbhnJilOfN-fDC_0fI87nVCcrRr6GNv0_fjJ94hNzmdN6ZoXT6efwUgTuqEUL-02E9vBZwWx7Nc2E5Njgqhb75_-zjtjvM3BZbxfoWT_4EQKoxoXvHx7mNwRRD71lY51vrso-ZPI4UTWM.u98NJrIqH-JRWx6853Ssar3Zte2S8YSc-UKS9ZP7h2g&dib_tag=se&keywords=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%AB&qid=1744692188&sprefix=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%AB%2Caps%2C219&sr=8-9&th=1)、楽天(https://item.rakuten.co.jp/skhshop/bonheuralpha/)、Yahoo!(https://store.shopping.yahoo.co.jp/skhjp/showers-s.html?sc_i=shopping-pc-web-result-item-rsltlst-title)

【会社概要】

社名:株式会社 S.K.H.

本社所在地:〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1丁目20-7

代表取締役:林 裕貴

設立: 2004 年 8 月

事業内容:1.ウルトラファインバブル製品の開発・製造・販売 2.各種商品卸売業 3.各種商品小売業

アクアビュル公式HP:https://aquabulle.co.jp/

(メール):info@aquabulle.co.jp