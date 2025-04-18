お絵かき講座パルミーが『ずんだもんイラストコンテスト』を開催！【豪華賞品あり】
株式会社パルミー（所在地：東京都港区、代表取締役：大野英紀、以下パルミー）は、本日2025年4月18日(金)12時00分より「ずんだもん」のイラスト作品を募集するコンテストを開催いたします。受賞者には豪華賞品をプレゼントいたしますので、奮ってご応募ください。
「ずんだもんイラストコンテスト」作品募集開始！
URL：https://www.palmie.jp/illust_contests/zundamon?aff_id=prtimes
募集作品：「ずんだもん」のイラスト
・ずんだもん（人型）必須
・「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」のキャラクターとの共演OK！
・パルミーちゃん、パルミーくんとの共演OK！
・上記以外の版権キャラクター・企業の著作物の作画は禁止
募集期間：2025年4月18日(金)12時00分～2025年6月2日(月)18時59分まで
結果発表：2025年6月19日(木)18時00分
審査員：株式会社パルミー
コンテスト紹介動画公開中！
パルミー公式YouTubeチャンネルにて、本コンテストの紹介動画を公開しました。
期間限定でパルミーが初月15%OFFになるURLもご紹介中ですので、ぜひご確認ください。
▼動画URL
https://www.youtube.com/watch?v=4kt_7adAXX0
ずんだもんイラストコンテスト大賞賞品一覧
大賞賞品一覧
・Wacom One 液晶ペンタブレット 12
・ブックライブポイント（5万pt）
・Amazonギフトカード3万円分
・CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン（2年版）
・24.1型カラーマネージメントモニター 「ColorEdge CS2400R」
・キャリブレーションセンサー「EX5」
・Live2D Cubism PRO for indie 1年間利用無料ライセンス
・nizima LIVE for indie 1年間ライセンス
・Luminella
・コピック アクレア 6色セット ニュートラル、ライト 各1セット
・Tシャツ ずんだパーリナイ 7.4 oz スーパーヘビーTシャツ黒 （Lサイズ）
・ミニフィギュア-ずんだもん
・クリアファイル 東北ずん子・ずんだもんプロジェクト
他の賞についての詳細はコンテストページをご確認ください。
URL：https://www.palmie.jp/illust_contests/zundamon?aff_id=prtimes
パルミーとは
イラストやマンガの描き方を自宅で学べるオンライン教室です。イラストレーター、漫画家、アニメーター、専門学校講師など、多彩な「プロ」が講師を務めています。月額定額制で受講できる「月謝制」は、累計利用者数30,000名を突破しました。
▼公式サイト
https://www.palmie.jp/subscriptions/lp?aff_id=prtimes
▼公式X
https://x.com/palmie_oekaki
▼公式Youtube
https://youtube.com/@palmie