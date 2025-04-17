決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」、「RELIVE」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」が、株式会社りらいぶが運営する「RELIVE」さまに導入されました。

■ 「RELIVE」さま導入コメント

〈CommChat 導入前の課題〉

ECでの販売比率が上昇するなかで、以前のECカートシステムからShopifyに切り替えました。ただ、Shopifyだとフォーム一体型のLPが作りづらいという課題がありました。

〈CommChat 導入の決め手〉

以前、別のアプリを導入していたので、ハックルベリーさんのことは知っていました。CommChatのことはメルマガで知り、ボタンを押せばチャットボットが立ち上がる導線がいいなと思い導入しました。

〈CommChat 導入後に期待する効果〉

CommChatを導入してからCVRが約2倍に改善できて、お客様からも買いやすいとの声を頂いており、満足しています。特に、テレビ通販の受け皿であるLPにCommChatを導入したのですが、テレビ通販という販売上、既に購入意向が一定あるお客様に対してCommChatがうまく活用できました。商品の合わせ買いという点にも寄与しています。

現在は1つのLPのみにCommChatを導入していますが、今後はECサイトの全体にもCommChatを導入していきたいと考えています。

〈インタビュー詳細は以下〉

https://huckleberry-inc.com/case/uoj6DM3a

■ 「RELIVE」について

ストアURL : https://relive-shirt.myshopify.com/

りらいぶは「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する」をミッションに、特許取得済みの「リライブシャツ」を中心に、着る医療機器としての機能性ウェア等を販売しています。 リライブシャツは、独自の間接テーピング技術を活用し、血行促進や筋肉のコリ改善、疲労軽減などの効果が期待されます。

■「CommChat」について

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

「CommChat」なら、商品の購入フローが1ページにまとまり、チャット形式に回答するだけで決済までワンステップで完了。エンジニア不要のかんたん設定で、最短1日でチャットボットを導入可能です。業界最安値の初期費用0円・月1万円から利用でき、CVR向上と売上UPが期待できます。

〈特長〉

・チャットボットでShopify標準決済ができるサービス

・Shopifyの売上が改善するフォーム一体型チャットボット

・設定はカンタン！最短1日でチャットボットを導入できます

・エンジニア不要！マーケ担当者だけでシナリオ改善できます

・チャットボット作成数は無制限 改善効果をサイト全体に広げることができます

・業界最安値！初期費用0円&月1万円からご利用できます

【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービス】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

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Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)