THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社は、2025年8月期中間連結会計期間において、営業外収益、営業外費用及び特別利益を計上することと なりましたので、お知らせいたします。

記

1.受取利息(連結決算)

当社子会社による貸付に対する利息として、連結決算において、11百万円を営業外収益に計上いたしました。

2.貸倒引当金繰入額(個別決算及び連結決算)

当社子会社の債務超過額の増加や子会社を譲渡したことに伴い、当社の貸し付け債権に係る見積もり等を見直したことにより貸倒引当金繰入額を計上した結果、個別及び連結決算において、当該債権等に対する貸倒引 当金繰入額として、次のとおり営業外費用に計上いたしました。

I. 個別決算 130百万円

II. 連結決算 49百万円

なお、2025 年1月 28 日公表の「株式会社サンライズジャパンの株式取得(子会社化)及び特別利益の発生 に関するお知らせ」において、負ののれん発生益 33 百万円を特別利益として計上する見込みであるとしてお りましたが、本件貸倒引当金繰入額の計上の結果、当該負ののれん発生益は発生しないこととなりました。

3.事業譲渡益(個別決算及び連結決算)

当社グループが保有していた事業を売却したことに伴い、個別及び連結決算において、事業譲渡益として、 次のとおり特別利益に計上いたしました。

I. 個別決算 4百万円

II. 連結決算 9百万円

4.業績に与える影響

本件は、「2025年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) https://ssl4.eir-parts.net/doc/3823/tdnet/2593858/00.pdf 」に織り込んでおります。

以 上