【日本初導入】カラーコンタクトの“ARバーチャル試着”を次の次元へ ─ Auglio（オグリオ）、Reeyesにて提供開始

CamCom, s.r.o.AR Virtual try-on（バーチャル試着）for カラーコンタクトレンズ on オンラインショッピング

“スマホで自分の目にカラコン試着”を現実に

AuglioのVTO（Virtual Try-On）技術は、ウェブカメラやスマートフォンを通じて、リアルタイムにカラーコンタクトを試着できる次世代ARソリューションです。

【2025年4月1日】AR（拡張現実）技術を活用した先進的なバーチャル試着ソリューションを展開する**Auglio(オグリオ) (https://auglio.com/ja)**は、日本市場向けにカラーコンタクトレンズのARバーチャル試着サービスを正式導入いたしました。これにより、オンラインでもリアルなカラーコンタクトの試着体験が可能となり、購入前のイメージ確認が手軽に行えるようになります。

日本での第1号導入事例として、カラーコンタクト専門ブランド「Reeyes（リ・アイズ）(https://reeyes.net/)」の公式オンラインストア（https://reeyes.net/）にて、本サービスの提供が2025年4月1日より開始されています。

リアイズ公式オンラインストア（https://reeyes.net/）

Auglio デモページでお試し :https://auglio.com/ja/demo-store/contacts

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REEYES カラコン バーチャル試着 :https://reeyes.net/【AR Virtual try-on】バーチャル試着をお試しください。”a Virtual Try-On" 浮遊ボタンをクリックして開始

この最新のバーチャル試着機能は、ユーザーがスマートフォンやPCのカメラを通じて、自身の目にさまざまなカラーコンタクトレンズをリアルタイムでシミュレーションできるものです。色味の自然な馴染み方や装着時の印象を正確に再現し、消費者の購買体験を大きく向上させます。

auglio (オグリオ) : コンバージョン率の向上・返品リスクの軽減・顧客満足度向上といったEC課題の解決にも貢献Auglio(オグリオ)のバーチャル試着が選ばれる理由

・ ・︎ リアルタイム試着：瞬時にさまざまなカラーコンタクトを試せるAR技術

・ ・︎ 超高精度な色再現：高度なアルゴリズムにより、自然な発色とリアルな装着感を実現

・ ・︎ 簡単導入・幅広い対応：ウェブ・モバイルプラットフォームのどちらでも利用可能

・ ・︎ パーソナライズ機能：AIが最適なカラーコンタクトをおすすめ

・ ・︎ 購入率アップ：試着体験の向上により、コンバージョン率の向上をサポート

Auglio(オグリオ)CEOのOndrej BaginAuglio(オグリオ)CEOのOndrej Bagin氏は、次のようにコメントしています。

「美容やファッションの世界では、自分に合ったものをオンラインで簡単に試せることが求められています。Auglio(オグリオ)のバーチャル試着は、カラーコンタクトレンズ購入の新しいスタンダードとなり、消費者とブランドの双方にメリットをもたらします。今回の日本市場での導入を皮切りに、より多くのブランド様にご活用いただきたいと考えています。」

Auglio(オグリオ)のバーチャル試着ソリューションは、カラーコンタクトレンズの試着体験をより楽しく、直感的で、安心できるものへと進化させます。ブランドや小売業者は、この最先端のAR技術を活用することで、消費者の購買体験を向上させ、売上アップを実現できます。

Auglio(オグリオ)のバーチャル試着技術に関するお問い合わせや導入のご相談は、下記までご連絡ください。

■お問い合わせ｜

UKオフィス：

・ サライ・アレックス (Alexander Szalai) ：alex.szalai@auglio.com

・ 櫛部 美保（Miho Kushibe）：info.japan@auglio.com （Auglio Japan Market Lead | 日本語サポート担当）

website: https://auglio.com/ja

画像ダウンロードこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1V6DA0UqhLw2c_oRV0HYy5XRxJ30ufAgr)

■Auglio (オグリオ) について｜

Auglio(オグリオ)は、eコマースと小売業向けに最先端のAR技術を提供するテクノロジーカンパニーです。アイウェア（コンタクトレンズ含む）、コスメ、ヘアーウィッグ、アクセサリーのバーチャル試着ソリューションを開発し、ブランドの顧客エンゲージメントとコンバージョン率の向上を支援しています。(関連記事)

Auglio (オグリオ)に関する記事例（日本語）：

Auglio (オグリオ) の最先端【AR Virtual try-on】バーチャル試着 プラットフォーム for 全てのオンラインショップ

・ PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000143728.html)

・ 日本経済新聞(https://www.nikkei.com/compass/content/PRTKDB000000002_000143728/preview)

・ 繊研新聞(https://senken.co.jp/posts/auglio-240708)

■サービス概要

サービスプロバイダー名｜Auglio（オグリオ）

https://auglio.com/ja

サービス内容｜

- AR技術を活用した最先端のVirtual Try-On（VTO）／バーチャル試着体験を、アイウェア（コンタクトレンズ含む）、コスメ、ヘアウィッグ、アクセサリー向けに提供しています。- 150,000SKUs デジタル商品 (AR変換済み) in Library- 350+のAuglio (オグリオ) Family (現時点パートナー企業数)- 日本語サポート開始（2023年～）

■Auglio (オグリオ) family・パートナー企業｜一部紹介

BANANA BEAUTY(https://www.bananabeauty.de/products/liquid-lipstick): Make UP/ Country: Germany

CAZAL EYEWEAR(https://www.cazal-shop.jp/) (eight optic): Eyewear/ Country: JAPAN

COBLENS(https://www.coblens.com/en/shop/): Eyewear/ Country: Germany

COLOURED CONTACTS(https://www.colouredcontacts.com/en_GB/section/brown-contact-lenses): Coloured contact lenses / Country: UK with languages and regions: Italian, French, German, Spanish

EORA(https://eoraeyewear.com/): Eyewear/ Country: Brazil

FINLAY(https://www.finlayandco.com/pages/virtual-try-on): Eyewear / Country: UK

GARRETT LEIGHT(https://www.garrettleight.com/products/hampton-sun?variant=15642487357475): Eyewear/ Country: USA

GOODR(https://goodr.com/products/bosleys-basset-hound-dreams): Eyewear/ Country: USA

JAMESNORO(https://www.jamesoro.com/products/black-icon): Eyewear/ Country: USA

NO MAKEUP MAKEUP(https://nomakeupmakeup.com/products/no-makeup-makeup-foundation): Make up Foundation / country: USA

NORWEGIAN AIR(https://shop.inflightservice.se/iwos/norwegian/no/catalog/accessories/sunglasses/) - INFLIGHT SERVICE: Eyewear & Make up / Country: Norway

VISIONIST(https://hellovisionist.com/): Eyewear/ Country: USA

ZOFF(https://www.zoff.co.jp/shop/default.aspx?openvto=1): Eyewear/ Country: JAPAN

クライアントリスト :https://auglio.com/en/clients

アイウェア(https://auglio.com/en/demo-store/eyewear)

パソコンで

カラコン(https://auglio.com/en/demo-store/contacts)

スパートフォンで

メイク(https://auglio.com/en/demo-store/cosmetics)

パソコンで

ウィッグ（カツラ）(https://auglio.com/ja/products/ai-wig-try-on)

タブレット・i-Padで

バーチャル試着 for 全てのオンラインショッピング

※画像はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

PR TIMES内関連記事(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000143728.html)

CamCom, s.r.o.

会社名｜CamCom, s.r.o.

本社所在地｜ブラティスラバ・スロバキア

URL｜https://auglio.com/ja

業種｜プロバイダー：AR Virtual Try-On (VTO)/バーチャル試着プラットフォーム

代表者名｜Ondrej Bagin

設立｜2022年

問い合わせ｜info.japan@auglio.com