【2025年3月度】プロミスの金利に関するユーザーアンケート

アドバイザーナビ株式会社

調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年3月6日 ～ 2025年3月9日調査母集団：130人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載

プロミスを選んだ経緯に関するアンケート調査

アンケート回答者は以下のような経緯で借入先にプロミスを選んでいた。

あなたが借入先にプロミスを選んだ理由を教えてください。

多くのユーザーはプロミスがWeb完結で申し込める点や即日融資が可能な点にメリットを感じており、プロミスの金利条件が良い(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)と答えた人は1.5％に留まった。

プロミス以外に検討したカードローンを教えてください。

プロミスと同じ大手の消費者金融を比較対象としている人が多かった。プロミスの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/946/#index_id3:~:text=%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E2%80%A6-,%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%A8%E4%B8%BB%E3%81%AA%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E6%AF%94%E8%BC%83,-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%A8%E4%B8%BB)はもちろん、審査や手続きの利便性・スピードなどを比べていると考えられる。

プロミスの金利に関するアンケート調査

プロミスの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)に関するアンケート結果は以下の通りとなった。

消費者金融を利用する際、金利はどの程度重視しますか？

プロミスをはじめとする消費者金融では、金利を「非常に重視する」または「ある程度重視する」人が合計で8割を超えた。

プロミスの金利は適正だと思いますか？

プロミスの金利が「適正だと思う」(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/946/#index_id3:~:text=%E4%B8%8A%E9%99%90%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-,%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B,-%E7%B5%90%E8%AB%96%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%AE)人が54.6％だったのに対し、「高すぎると思う」人も26.9％いた。銀行カードローンと比較するとプロミスの金利が高い(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/946/#index_id3:~:text=%E4%B8%8A%E9%99%90%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-,%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%AF%E4%B8%80%E8%88%AC%E7%9A%84%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B,-%E7%B5%90%E8%AB%96%E3%80%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%AE)と感じる人もいるのだろう。

他社の金利と比較して、プロミスの金利をどう感じますか？

他社比較では、プロミスの金利を「他社と同程度」と評価する(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/946/#index_id1:~:text=%E3%81%97%E3%81%9F%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E2%80%A6-,%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%A8%E4%B8%BB%E3%81%AA%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E9%87%91%E8%9E%8D%E3%81%AE%E9%87%91%E5%88%A9%E6%AF%94%E8%BC%83,-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%81%A8%E4%B8%BB)人が66.9％となった。

プロミスの金利は年4.5％～年17.8％(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)で、上限金利は大手消費者金融よりやや低く、下限金利についてはアイフル・アコムよりもやや高い水準となっている。

先述の通りプロミスの比較対象に大手消費者金融が挙げられていたことから、このような結果になったと考えられる。

プロミスの金利に対する満足度を教えてください。

プロミスの金利(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/8576/)の満足度評価では、「普通」との評価が52.3％で最も多かった。

アンケート回答者のデータ

あなたの年齢を教えてください。あなたの職業を教えてください。

■会社概要

社名：アドバイザーナビ株式会社

代表取締役 : 平 行秀

設立 ： 2019年5月29日

所在地 : 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE

事業内容 : IFAのコンサルティング事業・人材紹介業・投資家とIFAのマッチング事業

URL : https://adviser-navi.co.jp

【弊社運営メディア】

資産運用のマッチングサイト：資産運用ナビ(https://adviser-navi.co.jp/watashi-ifa/)

生命保険のマッチングサイト：生命保険ナビ(https://adviser-navi.co.jp/insurance/)

カードローンメディア：カードローンナビ(https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/)

クレジットカードメディア：クレジットカードナビ(https://adviser-navi.co.jp/card/column/)

FXメディア：FXナビ(https://adviser-navi.co.jp/invest/fx/column/)

債務整理メディア：債務整理(https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/)

資産運用メディア：インベスターナビ(https://investor-navi.com/invest/column/)

IRサイト：IRナビ(https://investor-navi.com/ir/column/)

IFA特化の転職サイト：IFA転職(https://ifa-tenshoku.com/)

証券会社からの転職支援サイト：証券転職(https://adviser-navi.co.jp/job/securities/column/)

NISAに特化した専門サイト：NISAメディア(https://adviser-navi.co.jp/nisa/column/)

退職金に特化した専門サイト：退職金メディア(https://adviser-navi.co.jp/retirement/column/)

仮想通貨に特化した専門サイト：仮想通貨メディア(https://adviser-navi.co.jp/cryptocurrency/column/)

資産運用の総合サイト：資産運用メディア(https://adviser-navi.co.jp/asset-management/column/)

【調査結果詳細】

https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/21182/

【データの引用・転載について】

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出典：アドバイザーナビ「【2025年3月度】プロミスの金利に関するユーザーアンケート」：https://adviser-navi.co.jp/card-loan/column/21182/