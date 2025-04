【集まれ！こども研究員】「サンゴ塾」レクチャーコース生を募集中

NPO法人喜界島サンゴ礁科学研究所

「100年後に残す」を理念に喜界島から最先端の研究・教育を世界に発信する「喜界島サンゴ礁科学研究所」が2025年度の「サンゴ塾」レクチャーコース生の募集を開始しました。「サンゴ塾」は令和3年度から国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)のジュニアドクター育成塾に採択されています。

国内外のサンゴ礁研究者のレクチャーや実習が受けられる「サンゴ塾 レクチャーコース」

サンゴ塾は喜界島サンゴ礁科学研究所に付属する教育プログラムKIKAI Collegeの中で、小学生~高校生を対象としたプログラムです。

サンゴ礁が隆起してできた世界的にも希少な自然を持つ喜界島を拠点に、国内外のサンゴ礁研究者との連携を活用したレクチャーや実習を行い、次世代の地球環境リーダーの育成に取り組んでいます。本物の自然の中で、第一線で活躍する研究者と共に研究を実践し、自然の多様性や科学と社会のつながりを学び、感性とコミュニケーション能力を育成します。

サンゴ塾レクチャーコースでは、月に一度、大学や研究機関に所属するサンゴ礁の研究者(メンター)による講義を受講できます。メンターはみなさんに伝えたいサンゴ礁や自然の素晴らしさ、研究の面白さ、最先端の研究についてお話ししてくれます。



また、研究とは何か?不思議を発見する力を育てるためのワークショップを開催します。

希望者は夏休みと春休みにフィールドワークがあり、夏休みは喜界島に全国のサンゴ塾生が集まってメンターと実際に研究チームを組み、研究計画を実践します。

春休みは国内外のサンゴ礁に出かけ、1年間で膨らんだ不思議を自分の目で確かめます。



将来、科学者になりたい人、科学的な考え方を身につけたい人、自然と人がどうやったらうまく一緒に生きていけるかを考えたい人…みなさんの多様な将来にサンゴ塾で学んだことが活かされることを願っています。

募集内容

レクチャーの様子フィールドワークの様子

■申込期間:2025年3月20日(木)~5月25日(日)

■合格発表: 2025年6月3日(火)

■対象:小学校5年生~中学校3年生

■募集定員:一般選抜30名、鹿児島県選抜10名 合計40名

※鹿児島県選抜は鹿児島県内の小中学校に通う小学5年生~中学3年生が対象です。

■登録料年額34,100円(税込)※ 2026年3月まで。

■参加要件:

・1ヶ月に1回程度、所定の場所またはオンラインで行われる講義に参加できる。

・自宅のパソコンまたはタブレット端末でのオンラインアクセスが可能である(カメラ付きでzoom等のビデオ会議システムが使用可能なネットワーク環境が整備されている事が必須となります。スマートフォンは不可とします。)

・喜界島および奄美群島で実施される夏休みと春休みのフィールドワークのどちらかに参加できることが望ましい(参加できない場合にはオンラインでの代替プログラムを受講できます。)

※下記プログラムの他にメンターに研究相談をすることもできます。

※フィールドワークの参加費は別途かかります。

※本年度、鹿児島県特別選抜として、受講料無料の枠を設けております。鹿児島県内の小中学校に通う参加希望者の方は、別途お問い合わせください。

▼申し込み方法などの詳細は以下のページをご覧ください。

https://college.kikaireefs.org/sango-juku/

2025年度スケジュール(予定)

・6月14日(土)露木葵唯先生(琉球大学)「サンゴ礁に棲む無脊椎動物の多様性」

・7月19日(土)北之坊誠也先生(鹿児島大学)「サンゴの子孫~海の中でどうやって子孫を残すの?」

・8月2日~13日(予定)サンゴ礁サイエンスキャンプ @喜界島

・9月20日(土)Evan James Gowan先生(熊本大学)「How corals can be used to determine sea level changes?」

・10月18日(土)田中健太郎先生(東京都市大学)「サンゴが骨格をつくるしくみ」

・11月 日本サンゴ礁学会場所未定

・12月20日(土)佐野亘先生(岡山大学)「サンゴ礁のでき方~サンゴや海藻はいつからいたのか~」

・1月17日(土)ワークショップ「不思議を発見してみよう!」

・2月21日(土)ワークショップ「不思議を確かめる方法を考えよう!」

・3月21日(土)最終成果発表会

・3月春休み期間中(4~5日間を予定)「春のフィールドワーク」@奄美群島内

体験会

4月26日(土)と5月17日(土)に、サンゴ塾のレクチャーに参加できる体験会を実施いたします。

・4月26日(土)@大阪:サンゴ塾公開レクチャー「時空を越えるサンゴの方舟」

講師|渡邊剛先生(喜界島サンゴ礁科学研究所) 詳細はこちら(https://expo2025-sango-juku.peatix.com/)

・5月17日(土):開催場所等詳細は後日公開いたします。

サンゴ塾研究コース

レクチャーコースを修了したサンゴ塾生は、研究コースを受講することができます。

研究コースでは、週に一度のレクチャーや、フィールドワークを通して不思議に思ったことを研究するために、自分で計画を立案し、実験から解析まで取り組む能力を身につけていきます。これまで多くの研究コース受講生が、日本サンゴ礁学会に参加し、素晴らしい成果を発表してきました。

サンゴ礁レクチャーシリーズ

レクチャーコースのご都合や対象年齢が合わない方向けに、オンデマンド配信のみのコースもございます。

大人の方でも受講が可能、月額1,000円でメンターによるレクチャーをオンデマンド動画でご視聴いただけるコースです。

これまでのKIKAI College・サンゴ塾で開催されたサンゴ礁研究者によるレクチャーもご覧いただけます。

子供から大人まで十分に楽しみ、学んでいただける内容です。

レクチャーへの疑問はメンターやメンター補がオンラインで回答します。

https://note.com/kikaireefs/membership/join

サンゴ塾に関するお問い合わせは以下までお願いいたします。

喜界島サンゴ礁科学研究所

電話:0997-66-0200

mail:college@kikaireefs.org

ウェブサイト:https://college.kikaireefs.org/sango-juku/