X JAPAN¤ÎÅÁÀâÅª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦hide¤È¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ÀìÌçÅ¹¡ÖFRIANDS GALLERY¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§È¯Çä·èÄê

株式会社ヴァレ・リジェール

X JAPANの伝説的ギタリスト「HIDE」として、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として今もなお時代を超えて世界中で愛され続ける「hide」のオフィシャルマネジメント会社である株式会社ヘッドワックスオーガナイゼーション(本社:東京都千代田、代表取締役:松本裕士)と、

株式会社ヴァレ・リジェール(本社:東京都中央区、代表取締役:谷田悠馬)が運営するフィナンシェブランド「FRIANDS GALLERY」のコラボレーションが実現。

hide愛用ギター「イエローハート」をイメージし、レモンの爽やかな酸味と上品な甘さ、ビーツで赤く色づけたハート型のフィナンシェ。hideの大ファンである代表の谷田としても今回のコラボレーションには特別な想いがあり、ファンの皆様に喜んでいただきたい一心で開発に挑みました。

商品詳細

イエローハート・フィナンシェ(ビーツ×レモン味)hide×FRIANDS GALLERY「イエローハート・フィナンシェ」

hide愛用ギター「イエローハート」をイメージし、レモンの爽やかな酸味と上品な甘さ、ビーツで赤く色づけたハート型のプチフィナンシェ。

内容量:8粒

価格:2,700円(税込)

店頭販売開始日:5月4日(日)

特定原材料:卵・乳成分・小麦・アーモンド

※数に限りがございますので、在庫がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

ライブ会場にて先行販売が決定

hide Memorial Day 2025hide with Spread Beaver“REPSYCLE”~ Life is still going on!! ~

<出演>

hide with Spread Beaver

Special Guest : PATA (X JAPAN)

Special Guest : 木村世治 (ZEPPET STORE)



<公演日程>

2025年5月2日(金)

東京体育館

開場 17:00 / 開演 18:00



2025年5月3日(土)

東京体育館

開場 14:00 / 開演 15:00



特設サイトはこちら:https://www.hide-city.com/feature/specialsite_mday2025_SB

販売スケジュール

hideプロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117034/table/7_1_67e5cb4c169953ab05b73629f0ee2fc7.jpg ]

X JAPANのギタリスト、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)。個性的なファッションやメイクで“ヴィジュアル系”という新たなカルチャーを作り上げ、革新的かつ時代を先取りした音楽、“おもちゃ箱をひっくり返したような”と形容される奇想天外なライブパフォーマンスは日本の音楽シーンに多大なる影響を与えた。

1998年に急逝するも、それまでに遺した「サウンド」と「メッセージ」は色褪せることなく語り継がれており、今もなお、日本国内外の多くのファンを増やし続けている。

2024年5月に27回忌、そして12月13日には生誕60周年を迎えたことを記念して『hide 60th Anniversary Project』を続々と展開中。

hideオフィシャルウェブサイト: https://www.hide-city.com

FRIANDS GALLERY/フリアンズギャラリー

ワインと味わう大人のフィナンシェ専門店

FRIANDS GALLERY 銀座本店

東京都中央区銀座4-10-1 HOLON-GINZA 1F

営業時間:11:00~20:00

FRIANDS GALLERY エキュート上野店

東京都台東区上野7丁目1-1 JR上野駅改札内3階

営業時間:月~木・土日祝 9:00~21:00

金曜日 9:00~22:00

オープン日:2025年4月24日(木)

※オープン日のみ10:00開店

※営業時間は変更となる場合があります

FRIANDS GALLERY

公式HP:https://friandsgallery.com/