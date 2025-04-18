大反響につき再販決定！ドキドキくじ「ブルボン anniversary festival」2025年5月3日発売開始！

廣川ホールディングス株式会社

廣川株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：廣川信也）は、多くの反響をいただき「ドキドキくじ ブルボン anniversary festival」の再販売を決定。2025年5月3日(土)より全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップで順次再販売を開始します。

前回は大好評につき即完売！取扱店舗を拡大して再販売が決定！

取扱店舗は下記WEBサイトよりご確認いただけます。

■概要

製品名：ブルボン anniversary festival

発 売 日：2025年5月3日（土）より順次発売予定

価 格：1回700円（税込）

取 扱 店：全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップ等

WEBサイト：https://dokidoki94.com

■S賞 アルフ ォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション(全1種) アルフ ォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション■A賞 ブランケット(全2種)（左）おかし柄（右）ルマンド柄■B賞 アルフ ォートミニチョコレート エンボスポーチ(全1種) アルフ ォートミニチョコレート エンボスポーチ■C賞 前髪クリップ(全1種)/シャカシャカアクリルマスコット(全2種)/フレークシール(全2種)（左）前髪クリップ（中央）シャカシャカアクリルマスコット（右）フレークシール■D賞 おしゃれハンカチーフ(全3種)ルマンド柄、 アルフ ォート柄、チーズおかき柄■E賞 くつ下(全25種)くつ下25種■ラスト賞 アルフ ォートミニチョコレート エンボスクッション(全1種) アルフ ォートミニチョコレート エンボスクッション

くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「ドキドキくじ」から検索できます。

【ドキドキくじ】

公式サイト https://dokidoki94.com

公式Instagram https://www.instagram.com/dokidoki_kuji

公式X https://x.com/dokidoki_kuji

公式TikTok https://www.tiktok.com/@kuji_dokidoki

【株式会社 ブルボンについて】

会社名 ：株式会社 ブルボン

所在地 ：新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

代表者 ：代表取締役社長 吉田 康

創立 ：1924年11月20日

会社HP：https://www.bourbon.co.jp/

事業内容：菓子、飲料、食品の開発、製造、販売

【本件の商品に関するお問合せ先】

廣川株式会社

プロテック事業部

メールアドレス：infopro@hirokawa.co.jp

以上