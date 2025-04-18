大反響につき再販決定！ドキドキくじ「ブルボン anniversary festival」2025年5月3日発売開始！
廣川ホールディングス株式会社
■概要
■S賞 アルフォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション(全1種)
アルフォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション
■A賞 ブランケット(全2種)
（左）おかし柄（右）ルマンド柄
■B賞アルフォートミニチョコレート エンボスポーチ(全1種)
アルフォートミニチョコレート エンボスポーチ
■C賞 前髪クリップ(全1種)/シャカシャカアクリルマスコット(全2種)/フレークシール(全2種)
（左）前髪クリップ（中央）シャカシャカアクリルマスコット（右）フレークシール
■D賞 おしゃれハンカチーフ(全3種)
ルマンド柄、アルフォート柄、チーズおかき柄
■E賞 くつ下(全25種)
くつ下25種
■ラスト賞 アルフォートミニチョコレート エンボスクッション(全1種)
アルフォートミニチョコレート エンボスクッション
廣川株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：廣川信也）は、多くの反響をいただき「ドキドキくじ ブルボン anniversary festival」の再販売を決定。2025年5月3日(土)より全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップで順次再販売を開始します。
前回は大好評につき即完売！取扱店舗を拡大して再販売が決定！
取扱店舗は下記WEBサイトよりご確認いただけます。
■概要
製品名：ブルボン anniversary festival
発 売 日：2025年5月3日（土）より順次発売予定
価 格：1回700円（税込）
取 扱 店：全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップ等
WEBサイト：https://dokidoki94.com
■S賞 アルフォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション(全1種)
アルフォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション
■A賞 ブランケット(全2種)
（左）おかし柄（右）ルマンド柄
■B賞アルフォートミニチョコレート エンボスポーチ(全1種)
アルフォートミニチョコレート エンボスポーチ
■C賞 前髪クリップ(全1種)/シャカシャカアクリルマスコット(全2種)/フレークシール(全2種)
（左）前髪クリップ（中央）シャカシャカアクリルマスコット（右）フレークシール
■D賞 おしゃれハンカチーフ(全3種)
ルマンド柄、アルフォート柄、チーズおかき柄
■E賞 くつ下(全25種)
くつ下25種
■ラスト賞 アルフォートミニチョコレート エンボスクッション(全1種)
アルフォートミニチョコレート エンボスクッション
くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「ドキドキくじ」から検索できます。
【ドキドキくじ】
公式サイト https://dokidoki94.com
公式Instagram https://www.instagram.com/dokidoki_kuji
公式X https://x.com/dokidoki_kuji
公式TikTok https://www.tiktok.com/@kuji_dokidoki
【株式会社 ブルボンについて】
会社名 ：株式会社 ブルボン
所在地 ：新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号
代表者 ：代表取締役社長 吉田 康
創立 ：1924年11月20日
会社HP：https://www.bourbon.co.jp/
事業内容：菓子、飲料、食品の開発、製造、販売
【本件の商品に関するお問合せ先】
廣川株式会社
プロテック事業部
メールアドレス：infopro@hirokawa.co.jp
以上