大反響につき再販決定！ドキドキくじ「ブルボン anniversary festival」2025年5月3日発売開始！

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廣川ホールディングス株式会社




廣川株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：廣川信也）は、多くの反響をいただき「ドキドキくじ　ブルボン anniversary festival」の再販売を決定。2025年5月3日(土)より全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップで順次再販売を開始します。


前回は大好評につき即完売！取扱店舗を拡大して再販売が決定！


取扱店舗は下記WEBサイトよりご確認いただけます。



■概要

製品名：ブルボン anniversary festival


発 売 日：2025年5月3日（土）より順次発売予定


価　　格：1回700円（税込）


取 扱 店：全国の書店、各種ホビーショップ、バラエティショップ等


WEBサイト：https://dokidoki94.com



■S賞 アルフォートミニチョコレート バニラホワイトエンボスクッション(全1種)

アルフォートミニチョコレート　バニラホワイトエンボスクッション

■A賞 ブランケット(全2種)

（左）おかし柄（右）ルマンド柄

■B賞アルフォートミニチョコレート エンボスポーチ(全1種)

アルフォートミニチョコレート　エンボスポーチ

■C賞 前髪クリップ(全1種)/シャカシャカアクリルマスコット(全2種)/フレークシール(全2種)

（左）前髪クリップ（中央）シャカシャカアクリルマスコット（右）フレークシール

■D賞 おしゃれハンカチーフ(全3種)

ルマンド柄、アルフォート柄、チーズおかき柄

■E賞 くつ下(全25種)

くつ下25種

■ラスト賞 アルフォートミニチョコレート エンボスクッション(全1種)

アルフォートミニチョコレート　エンボスクッション

くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「ドキドキくじ」から検索できます。





【ドキドキくじ】


公式サイト　https://dokidoki94.com


公式Instagram　 https://www.instagram.com/dokidoki_kuji


公式X　 https://x.com/dokidoki_kuji


公式TikTok　https://www.tiktok.com/@kuji_dokidoki



【株式会社 ブルボンについて】


会社名 ：株式会社 ブルボン


所在地 ：新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号


代表者 ：代表取締役社長 吉田 康


創立　 ：1924年11月20日


会社HP：https://www.bourbon.co.jp/


事業内容：菓子、飲料、食品の開発、製造、販売



【本件の商品に関するお問合せ先】


廣川株式会社


プロテック事業部


メールアドレス：infopro@hirokawa.co.jp




以上