千葉県袖ケ浦市公式マスコット「ガウラ＆ソデリー」LINEスタンプ第３弾が販売開始！
袖ケ浦市
■第1弾、第2弾も好評配信中
■袖ケ浦市公式マスコットキャラクター「ガウラ＆ソデリー」とは
千葉県袖ケ浦市公式マスコットの「ガウラ＆ソデリー」LINEスタンプ第3弾が登場！
ガウラとソデリーがスタンプとなって、家族や友人との会話をさらに盛り上げてくれます！
今回の第3弾では、懐かしのゲーム風ガウラに注目です！
▼スタンプ詳細
https://store.line.me/stickershop/product/29238419
スタンプ個数：40個
スタンプ価格：120円（50コイン）
■第1弾、第2弾も好評配信中
▼第１弾スタンプ
袖ケ浦市公式キャラクターガウラ＆ソデリー（40個 120円/50コイン）
https://store.line.me/stickershop/product/22666870
▼第2弾スタンプ
袖ケ浦市公式キャラ ガウラ＆ソデリー2（40個 120円/50コイン）
https://store.line.me/stickershop/product/25763471
■袖ケ浦市公式マスコットキャラクター「ガウラ＆ソデリー」とは
千葉県袖ケ浦市のとってもキュートなマスコットキャラクター！イベントやお祭り、観光PRなど、市内外のいろんな場所に顔を出しては、袖ケ浦の魅力を一生懸命アピールしています。SNSやホームページでもその活動を発信しており、地元の人たちだけでなく、遠くから訪れる人にも大人気です！
▼袖ケ浦市公式マスコットガウラ＆ソデリー
https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/gaura/
▼X（ガウラ【袖ケ浦市公式マスコットキャラクター】）
https://x.com/gaura_sodegaura
▼Instagram（袖ケ浦市マスコットキャラクター「ガウラ」）
https://www.instagram.com/gaura_sodegaura/