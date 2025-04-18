千葉県袖ケ浦市公式マスコット「ガウラ＆ソデリー」LINEスタンプ第３弾が販売開始！

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袖ケ浦市


千葉県袖ケ浦市公式マスコットの「ガウラ＆ソデリー」LINEスタンプ第3弾が登場！


ガウラとソデリーがスタンプとなって、家族や友人との会話をさらに盛り上げてくれます！


今回の第3弾では、懐かしのゲーム風ガウラに注目です！



▼スタンプ詳細


https://store.line.me/stickershop/product/29238419


スタンプ個数：40個


スタンプ価格：120円（50コイン）



■第1弾、第2弾も好評配信中

▼第１弾スタンプ


袖ケ浦市公式キャラクターガウラ＆ソデリー（40個 120円/50コイン）


https://store.line.me/stickershop/product/22666870





▼第2弾スタンプ


袖ケ浦市公式キャラ ガウラ＆ソデリー2（40個 120円/50コイン）


https://store.line.me/stickershop/product/25763471




■袖ケ浦市公式マスコットキャラクター「ガウラ＆ソデリー」とは

千葉県袖ケ浦市のとってもキュートなマスコットキャラクター！イベントやお祭り、観光PRなど、市内外のいろんな場所に顔を出しては、袖ケ浦の魅力を一生懸命アピールしています。SNSやホームページでもその活動を発信しており、地元の人たちだけでなく、遠くから訪れる人にも大人気です！



▼袖ケ浦市公式マスコットガウラ＆ソデリー


https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/gaura/



▼X（ガウラ【袖ケ浦市公式マスコットキャラクター】）


https://x.com/gaura_sodegaura



▼Instagram（袖ケ浦市マスコットキャラクター「ガウラ」）


https://www.instagram.com/gaura_sodegaura/