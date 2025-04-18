千葉県袖ケ浦市公式マスコット「ガウラ＆ソデリー」LINEスタンプ第３弾が販売開始！

袖ケ浦市

千葉県袖ケ浦市公式マスコットの「ガウラ＆ソデリー」LINEスタンプ第3弾が登場！

ガウラとソデリーがスタンプとなって、家族や友人との会話をさらに盛り上げてくれます！

今回の第3弾では、懐かしのゲーム風ガウラに注目です！

▼スタンプ詳細

https://store.line.me/stickershop/product/29238419

スタンプ個数：40個

スタンプ価格：120円（50コイン）

■第1弾、第2弾も好評配信中

▼第１弾スタンプ

袖ケ浦市公式キャラクターガウラ＆ソデリー（40個 120円/50コイン）

https://store.line.me/stickershop/product/22666870

▼第2弾スタンプ

袖ケ浦市公式キャラ ガウラ＆ソデリー2（40個 120円/50コイン）

https://store.line.me/stickershop/product/25763471

■袖ケ浦市公式マスコットキャラクター「ガウラ＆ソデリー」とは

千葉県袖ケ浦市のとってもキュートなマスコットキャラクター！イベントやお祭り、観光PRなど、市内外のいろんな場所に顔を出しては、袖ケ浦の魅力を一生懸命アピールしています。SNSやホームページでもその活動を発信しており、地元の人たちだけでなく、遠くから訪れる人にも大人気です！

▼袖ケ浦市公式マスコットガウラ＆ソデリー

https://www.city.sodegaura.lg.jp/site/gaura/

▼X（ガウラ【袖ケ浦市公式マスコットキャラクター】）

https://x.com/gaura_sodegaura

▼Instagram（袖ケ浦市マスコットキャラクター「ガウラ」）

https://www.instagram.com/gaura_sodegaura/