『劇場版ハイスクール・フリート　よこすかカレーフェスティバル2025　横須賀女子海洋学校模擬店』がヴェルニー公園にてOPEN決定！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年5月17日(土) ～18日(日)ヴェルニー公園にて『劇場版ハイスクール・フリート よこすかカレーフェスティバル2025 横須賀女子海洋学校模擬店』を開催いたします。

豪華8キャラの描き下ろしイラストを使用した商品に加え、今年もカレーフェス会場限定商品など盛だくさん

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=87175



【イベント情報】

イベント名：劇場版ハイスクール・フリート よこすかカレーフェスティバル2025 横須賀女子海洋学校模擬店

開催期間：2025年5月17日(土) ～18日(日)

開催場所：ヴェルニー公園 ※荒天中止

営業時間：9:00～16:00

【ご購入者様特典】

【販売商品】

＜カレーフェス2025会場限定＞

クリアファイルセット付きチーズカレーあられ よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：2,500円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 37g

当たりつきカンバッジ(ブラインド) よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：550円(税込)

種類数：全9種(内当たり1種)

サイズ：

カンバッジ／直径約 56mm

キャンバスプレート／A5

※ブラインド仕様の為、

カンバッジの絵柄はお選びいただけません。

※五十六の当たりカンバッジが出たら

キャンバスプレートをプレゼント！

(絵柄はお選びいただけます)

※当たりカンバッジは通常の

五十六カンバッジと交換となります。

※当たりの交換はよこすかカレーフェスティバル2025

開催期間中のみとなります。

＜イベント販売商品＞

アクリルフィギュア よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：各1,650円(税込)

種類数：全8種

サイズ：全高約 140mm

デカアクリルスタンド よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：各2,200円(税込)

種類数：全2種

サイズ：全高約 180mm

はいふりメモリアルカレンダー よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：2,750円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横148mm×縦153mm

B2タペストリー よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：3,300円(税込)

種類数：全1種

サイズ：B2

ポストカードセット よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：1,980円(税込)

種類数：全1種（18枚入り）

サイズ：はがきサイズ

アクリルキューブ(ブラインド) よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：880円(税込)

種類数：全8種

サイズ：約 横50mm×縦50mm

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルマグネット よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横55mm×縦80mm

模擬店Tシャツよこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：各3,850円(税込)

種類数：全3種（各色3サイズ展開）

サイズ：

M（着丈約 680mm／身幅約 520mm）

L（着丈約 720mm／身幅約 550mm）

XL（着丈約 750mm／身幅約 600mm）

お出かけトートバッグ よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：3,300円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横480mm×縦400mm

五十六ぬいぐるみキーホルダー よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：2,530円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横95mm×縦135mm

五十六のアクリルクリップ よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：1,100円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横42mm×縦50mm

記念キーホルダー ～ようこそヴェルニー公園へ～ よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横51mm×縦96mm

カレー皿 よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：3,850円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横300mm×縦200mm

手ぬぐい ～ようこそヴェルニー公園へ～ よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横900mm×縦350mm

※熨斗つき

ペナント よこすかカレーフェスティバル2025 ver.

価格：1,870円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約 横600mm×縦300mm

＜再販商品＞

よこすかカレーフェス2025会場限定商品は、通信販売での販売及び今後の再販売などの予定はございません。

よこすかカレーフェス2025年横須賀女子海洋学校模擬店での2日間限定販売となります。

※各商品の個数制限はございません。5月17日(土)・5月18日(日)の各日在庫はございます。

※イベントの内容及び、各商品のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。

【関連サイト】

「劇場版 ハイスクール・フリート」公式サイト：https://www.hai-furi.com/

「ハイスクール・フリート」公式Twitter：https://x.com/hai_furi

THEキャラ：https://www.the-chara.com/





【権利表記】

(C) AAS／新海上安全整備局





【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売