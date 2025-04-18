【期間限定】ORICO人気商品が最大53%OFF！Mac mini M4対応ドックや10Gbps高速アダプターが驚きの特価に
2025年4月18日 - テクノロジーアクセサリーブランド「ORICO」が、Amazonで期間限定爆安セールを開催中！Mac mini M4ユーザー必見の高性能ドッキングステーションや、超高速Thunderbolt 3アダプターなど、人気商品が最大53%OFFという驚きの価格で購入可能です。セールは2025年4月21日23:59（JST）まで！今すぐチェックして、お得にゲットしましょう！
＜「ORICO」の主な取り扱い製品の概要 ＞
■ORICO MiniLink Mac mini M4対応ドッキングステーション 10Gbps高速
割引価格：5,943円（通常価格10,980円→ 53%OFF ）
クーポンコード：ORICOM49P（30%OFF適用）
セール終了：2025年4月21日23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQD8VXXK
Mac mini M4の9ポート拡張性を最大限に引き出す10Gbps高速ドッキングステーション。USB-C、USB-A、SDカードリーダーなど、豊富なポートを搭載し、作業効率を大幅に向上させます。
■ORICO MiniDock Mac mini M4用スタンドドック 10-IN-1
割引価格：6,860円（通常価格10,980円→ 38%OFF ）
セール終了：2025年4月21日23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPWYL57Y
Mac mini M4を縦置き収納で電源ボタンが押しづらい問題を解決でき、デスクトップの45%のスペースを節約でき、テーブルの上にきれいな空間を作ります。10種類の拡張ポートを利用可能。
■ORICO Thunderbolt 3 10GbE Ethernet Adapter 10gbps 有線lanアダプタ
割引価格：18,880円（通常価格26,980円→ 38%OFF ）
セール終了：2025年4月21日23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DJNYN4WP
超高速10Gbps有線LAN接続をThunderbolt 3で実現。動画編集や大容量データ転送が必要なプロユーザーに最適なネットワークアダプターです。
■ORICO USB C ハブ クランプ 固定 usb hub 3.0 4ポート 5Gbps高速転送
割引価格：1,843円（通常価格2,880円→ 40%OFF ）
クーポンコード：ORICOMH4PC（20%OFF適用）
セール終了：2025年4月21日23:59（JST）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMD3GZKF
＜セール概要＞
終了日：2025年4月21日（火）23:59（JST）
🛒 購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/stores/page/25E9FCA8-D171-4F92-BF05-153A9409A88C)
🔖 クーポン対象商品：ORICO MiniLink（コード「ORICOM49P」入力で追加30%OFF）
この機会に、ORICOの高性能アクセサリーでワークスペースをアップグレードしましょう！
＜ORICOについて＞
ORICOは、PC周辺機器やストレージソリューションを中心に、高品質でコストパフォーマンスに優れた製品を提供するグローバルブランドです。
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