懐かしいのに新しい。“80’sグルメ”を令和verにアップデートしたFOOD＆DRINKが期間限定で登場！ガストロパブ＆スポーツバー「THE PUBLIC」2店舗で販売

株式会社DDグループ

株式会社DDグループの連結子会社である株式会社ダイヤモンドダイニング(本社:東京都港区、代表取締役社長:松村 厚久)が運営するガストロパブ&スポーツバー『THE PUBLIC SIX(以下パブリックシックス)』『THE PUBLIC RED AKASAKA(以下パブリックレッド)』は、4月より「シーズナルリコメンドメニュー」を販売しておりますので、お知らせいたします。

多幸感あふれる80年代。80年代グルメを令和verに進化させたリコメンドメニューが登場!

THE PUBLICの2店舗では、この夏に向けて"80's × 多幸感 = ネオ80's 令和エディション"をテーマにしたシーズンリコメンドメニューを販売します。

時代が加速し続ける令和の今、ふと恋しくなるのは、少し古いけどエネルギーに満ちていた80年代の空気。新しい食文化が次々と誕生し、“食”を通して多幸感に包まれていたあの時代。そんな80年代に親しまれ、今なお愛され続けるグルメアイテムを、令和らしいエッセンスでアップデートしたFOOD&DRINKが、この夏THE PUBLICに登場します。

FOODはナポリタンやピザトーストなど、昭和喫茶の定番を斬新にアレンジしたメニューの他、給食やおやつで親しまれた“あの味”も形を変えて再登場。さらにDRINKでは、小倉トーストやひやしあめを使った、個性あふれる一杯をご用意しました。懐かしいけど新しい、他には無いリコメンドメニューを是非ご賞味ください。

≪FOOD≫

大山鶏のオレンジチキン 660円

中国を代表するカシューナッツ炒めにオレンジを加えPUBLIC流にアレンジ。ジューシーな大山鶏に、ほんのり香るオレンジの甘みと酸味がアクセント。炒め物でありながら、スターターとしてもぴったりな一品。お酒との相性も抜群です。

サマースモークサーモンマリネ 1,000円

80年代、王子サーモンをきっかけに広まり始めたスモークサーモン。当時のフランス料理ブームの波に乗り、「マリネ」は洗練された前菜として人気を博しました。そのクラシックなスタイルをベースに、今回はフルーツを添えて爽やかに仕上げました。セビーチェを思わせる軽やかな味わいで、夏にぴったりの一皿です。

80’sローディットフライ”Na・poteto” 1,300円

ぬちゃ系ナポリタンポテト。濃厚なトマトソースで絡めたローテッドポテト

どこか懐かしいのに、まったく新しい。濃厚トマトソースを“ぬちゃっ”と絡めた、ナポリタン風ローディットフライ。80's喫茶風のおつまみを、令和スタイルでお届けします。

岩中豚チャーシューwithスパイシーチリコンカン 1,400円

1989年頃から横浜市の小学校給食で登場し、平成元年には市内全ての小学校に広がったチリコンカン。子どもたちに愛され続けてきた味を、大人仕様で再現した一皿。ニューヨークスタイルをベースに、スパイス感とコクをプラス。お酒との相性も抜群な、おつまみチリコンカンです。

青椒肉絲ピザトースト~Chicago~ 1,600円

喫茶店の定番「ピザトースト」と、中華の王道「青椒肉絲」がまさかの出会い。ありそうでなかったこの異色のコラボを、PUBLICスタイルで一枚のトーストに仕立てました。濃厚なソースとシャキシャキのピーマン、ジューシーなお肉の旨みが、香ばしいパンに絡み合う一品。お好みでタバスコを加えて、味変もお楽しみください。

≪DRINK≫

80’s ブルー氷菓サワー 1,200円

80年代に誕生したスポーツ飲料とアイスをひとつに合わせたヒュージョンドリンク。懐かしさと爽快感たっぷりの一杯。夏のおすすめドリンクとして、見た目も味わいもクールに仕上げました。大きめのストローで飲めば下層のサワーが楽しめ、スプーンを使えば上層のシャーベットの甘みと清涼感が味わえます。別々でも、混ぜても楽しめる、まさに“大人のブルー氷菓”です。

はじかみ飴のキャンディ・ガフ 1,200円

関西で親しまれてきた“ひやしあめ”をモチーフに、甘さの中にもピリッとした辛さを感じられる一杯。

はじかみ飴をマドラー代わりに使えば、見た目も遊び心満点。かじってそのまま楽しむのも◎。

ジンジャーの風味が効いたビールカクテルは、身体を冷やしすぎず、夏にもぴったり。懐かしさと刺激が溶け合う、新感覚のシャンディガフです。

ザ・パーフェクトスプモーニ 1,100円

80年代には「カンパリミックス」として親しまれていたスプモーニを、令和Verに仕上げた一杯。

グレープフルーツをシャーベットに仕立て、“混ぜて完成”させる進化系カクテルに。

アンゴスチュラビターが香るほろ苦いハーブの余韻に、ハーフスノースタイルのマルガリータソルトが味のアクセントを加えます。

フレッシュスイカのソルティーモヒート 1,450円

夏の王道フルーツ・スイカをふんだんに使用した清涼感あふれるモヒートをソルト入りで提供。

スイカの甘みとミントの清涼感が絶妙にマッチし、グラスの縁にあしらった塩(スノースタイル)が味わいに奥行きをプラス。食中酒としても楽しめる、夏のための1杯です。

OGURA 1,400円

名古屋名物“小倉トースト”をインスパイアにした、フローズン仕立てのデザートカクテル。

優しい甘さの小倉あんとミルクのコクを合わせ、ひんやりとした一杯に仕上げました。

添えられた“バターを塗った食パンラスク”でディップするように楽しめば、まさに液体トースト。

飲んでも、すくっても美味しい、2WAYスタイルのカクテルです。

※上記は全て税込価格です

≪提供期間≫

~9月30日(火)

≪販売時間≫

全日17:00~CLOSE ※L.0は店舗概要をご確認ください

≪提供店舗≫

THE PUBLIC SIX

https://www.bagus-99.com/public6/

THE PUBLIC RED AKASAKA

https://www.bagus-99.com/publicred/

THE PUBLIC 概要

『THE PUBLIC』はジャパニーズスタイルの「ガストロパブ」と「スポーツバー」を融合した新しいナイトスポットです。料理は代表的なパブフードを国産食材でアレンジした、ご馳走感のあるPUBLICオリジナルメニューをご用意。6種の国産クラフトビールをはじめ国産にこだわったドリンクメニューも多数取り揃えております。普段はシックなBARの趣きを持ちながらイベント時にはエキサイティングなスポーツバーへと変化する、「静と動」を兼ね備えた他には無い空間です。美食とお酒を楽しむ場として、独自のスタイルを紡いでまいります。



【THE PUBLIC SIX】

■店名:「THE PUBLIC SIX」(ザ パブリック シックス)

■業態:ガストロパブ&スポーツバー

■住所:〒106-0032 東京都港区六本木6-8-22 イケガミビル1F

■アクセス:日比谷線「六本木駅」3番出口より徒歩4分/大江戸線「六本木駅」3番出口より徒歩5分

■坪数:62坪

■席数:108席

■営業時間:

月~木 17:00~翌03:00(L.O. 翌02:00)

金・祝前日 17:00~翌05:00(L.O.翌04:00)

土 11:00~翌5:00(L.O. 翌04:00)

日・祝 11:00~翌3:00(L.O. 翌02:00)

■定休日 : 無休

■TEL:03-5413-3182 / 03-5413-8299(FAX)

■公式HP:http://www.bagus-99.com/public6/



【THE PUBLIC RED AKASAKA】

■店名:「THE PUBLIC RED AKASAKA」(ザ パブリック レッド アカサカ)

■業態:ガストロパブ&スポーツバー

■住所:〒107-0052 東京都港区赤坂3-11-8 ザ・センチュリオンホテルクラシック赤坂1F

■アクセス:千代田線「赤坂駅」1番出口より徒歩3分 / 丸の内線/銀座線「赤坂見附駅」10番出口より徒歩3分

■坪数:80坪

■席数:126席 / 個室3部屋

■営業時間:

日~木・土・祝日 11:00 - 翌3:00(L.O. 2:00)

金曜・祝前日 11:00 - 翌5:00(L.O. 4:00)

・ランチ営業 毎日 11:00 - 15:00

・テイクアウト 毎日 11:00 - 23:00

・デリバリー 毎日 11:00 - 22:30

■定休日:無休

■TEL:03-5545-3953 / 03-5545-3954(FAX)

■公式HP:https://www.bagus-99.com/publicred/