総勢1,937人が関わる日本最大級のインパクト業界カンファレンス「IMPACT SHIFT」が閉幕。

一般社団法人IMPACT SHIFT

一般社団法人IMPACT SHIFT(本社:東京都日本橋、代表理事:河合将樹、以下IMPACT SHIFT)は、社会課題に向き合う全ての人に向けた、業界最大規模のカンファレンス「IMPACT SHIFT 2025」を2025年3月1日(土)・3月2日(日)に東京都内にて開催いたしました。

前年に引き続き2回目の開催となる本カンファレンスには、2日間で総勢1,937人の申し込みを頂戴し大変多くの方々に関心を寄せていただく機会となりました。国内外から幅広いセクターの実践者・関係者が集い、国境やセクターの垣根を越えて集った参加者が様々な角度から「インパクト」について議論し、社会課題の未来を考える2日間となりました。

【開催背景】

行政機関や大企業、インパクトスタートアップ、ゼブラ企業、NPO・NGOをはじめとする非営利セクターなどにおいて、「インパクト」を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。2024年度のインパクト投資残高は17兆3,016億円*¹になっており、昨年度比150%で成長しています。また、経済産業省ではJ-Startup Impact、中小企業庁はローカルゼブラ企業の実証実験、金融庁はインパクトコンソーシアムなど、省庁横断での取り組みも活発化しています。

「インパクト」という言葉は多義的・多面的であり、解釈の幅が広い一方、国内では実践事例や文献がまだ多くはないのが現状です。そのため、「関心はあるが何から学べば良いか分からない」と感じる人も多く、業界への新規参入のハードルが高いことに課題を感じています。

2024年3月に開催した第1回に続き、2025年3月の第2回IMPACT SHIFTでも、「市場の今と、Good Practiceを最短スピードで知れる」場を目指しました。

*1『日本におけるインパクト投資の現状と課題 2024年度調査』

【プログラム全体像】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2h5zwQ7UfYc ]

5つのステージにて、2日間で合計35のトークセッションを実施しました。

その他にも、NEXT IMPACT PITCHや社会起業家壁打ちBar、参加型ワークショップやブース出展など様々なコンテンツを実施しました。

【ビデオレター】

開催に際して、オープニングにて元台湾デジタル担当大臣のオードリー・タン氏からのビデオレターを上映しました。また、国内外の各分野で活躍される皆様からも、本イベントへの応援メッセージをビデオレターで頂戴し、会期中に随時会場内で上映いたしました。

・オードリー・タン(元台湾デジタル担当大臣)

・大場 カルロス(株式会社Dots for 代表取締役CEO)

・渋澤 健(シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役)

・青柳 光昌(一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)専務理事)

・蟹江 憲史(慶應義塾大学環境情報学部教授)

【トークセッション】

豪華ゲストによる社会課題解決にまつわる全35のトークセッションを実施。様々な角度から「インパクト」についての理解を深めるべく、多様なセクターの視点から議論が展開されました。

今年からの新たな試みとして、英語セッションのみで構成された専用ステージも新設。。海外からの来場者や登壇者との対話を通じて、言語や文化を越えた連帯の可能性を探る議論が繰り広げられました。

下記に実施セッションの一部を抜粋してご紹介します。総勢160人が登壇した全セッションの詳細は、ガイドブックにてご覧いただけます。

※以下、いずれも肩書きは一部のみ記載。プロフィール詳細は「IMPACT SHIFT 2025 ガイドブック(https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29)」を参照してください。

(基調セッション)「インパクト」は社会にどう寄与できるのか

・柏倉 美保子(ゲイツ財団 日本常駐代表)

・河合 将樹(一般社団法人IMPACT SHIFT代表理事、株式会社UNERI代表取締役CEO)

・須藤 奈応(一般社団法人ImpactShare 代表理事、Impact Frontiers Director)

・三尾 徹(株式会社ミオアンドカンパニー 代表取締役)

◆企画パートナー:新公益連盟NPOが多い国は幸せか?~非営利の役割と可能性をリブランディングする~

・井川 定一(AVPN Manager / SSIR-J 副編集長 / Nピボ共同代表)

・小沼 大地(新公益連盟 共同代表理事/NPO法人クロスフィールズ 代表理事)

・馬越 裕子(コモンズ投信株式会社 ソーシャル・エンゲージメント・リーダー)

・中嶋 愛(編集者)

「インパクトエコノミー」は社会の分断を修復できるのか?~"滑らか"な分配をもたらす社会的な合意の要件とは~

・為末 大 (Deportare Partners代表)

・功能 聡子(特定非営利活動法人ARUN Seed代表理事/ARUN合同会社代表)

・安部 敏樹(株式会社Ridilover代表取締役/一般社団法人リディラバ代表理事)

・山中 礼二(KIBOW社会投資ファンド代表パートナー/グロービス経営大学院 教員)

有事に強い社会をつくる~マルチセクターによるレジリエンス強化と共創の道筋~

・西垣 淳子(経済産業省 大臣官房政策統括調整官 経済産業局担当)

・吉田 浩一郎(株式会社クラウドワークス 代表取締役 兼 CEO)

・水谷 衣里(株式会社風とつばさ 代表取締役)

・石澤 正芳(株式会社Mellow 代表取締役社長兼CEO / 一般社団法人フードトラック駆けつけ隊 代表理事)

アジアのフィランソロピー/インパクト投資の未来: 現在地と今後の展望Philanthropy/ Impact Investing in Asia’s Future: Where We Are Now

・伊藤 麻里子(AVPN / 北東アジア・日本 マネージャー)

・川端 元維(一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)インパクト・エコノミー・ラボ インパクト・カタリスト/innovate with 代表)

・鄭 在媛(Impact Square)

・林 恩昌 (AVPN Manager, Northeast Asia)

・楊 璦芳(活水影響力投資 / 投資人社群經理)

(クロージング)SHIFT to 2026

・一柳 宙 (一般社団法人IMPACT SHIFT 理事)

・鵜尾 雅隆(認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会 代表理事)

・江連 千佳(非営利株式会社ピロウ 代表取締役/東京大学大学院学際情報学府修士課程)

・藤田 岳(株式会社MoonJapan代表取締役 Co-CEO)

【NEXT IMPACT PITCH】

全国各地の起業家支援団体(エコシステムビルダー)等から推薦を受けた10人の起業家が登壇しました。

海外カンファレンスへの登壇やメディア出演など、次のステップにつながるアセットを提供する法人から3つの賞を授与。最優秀賞となる「IMPACT SHIFT賞」は、オーディエンスによる投票によって決定しました。

- 北海道東北エリア:一般社団法人 Horse Value 代表理事 神 瑛一郎 氏(推薦者:スパークル株式会社)

- 関東甲信越エリア:株式会社SISTERS 代表取締役 鈴木 彩衣音 氏(推薦者:NPO法人ETIC.)

- 東海北陸エリア :ジークス株式会社 代表取締役CEO 村上 嘉一 氏(推薦者:株式会社UNERI)

- 近畿エリア :合同会社Quicken. 代表 小谷 瑞季 氏(推薦者:株式会社taliki)

- 中国四国エリア :株式会社MoonJapan代表取締役 Co-CEO 藤田 岳 氏(推薦者:Setouchi Startups)

- 九州エリア :株式会社Booon 代表取締役 橋爪 海 氏(推薦者:株式会社ドーガン・ベータ)

- 沖縄エリア :EF Polymer株式会社創業者兼CEO ナラヤン・ガルジャール 氏(推薦者:株式会社うむさんラボ)

- IMPACT SHIFT推薦:株式会社My Fit 代表取締役CEO 山田 真愛 氏

- IMPACT SHIFT推薦:SAFEID 代表 加藤 海凪 氏

- IMPACT SHIFT推薦:一般社団法人 Child Play Lab.代表理事 猪村 真由 氏

■ピッチ結果

IMPACT SHIFT賞(最優秀賞): 株式会社MoonJapan 代表取締役Co-CEO 藤田 岳 氏

・東京建物YNK賞:EF Polymer株式会社 創業者兼CEO ナラヤン・ガルジャール 氏(写真:左)

・SOVAC Award:株式会社Booon 代表取締役 橋爪 海 氏(写真:右)

【社会起業家壁打ちBar】

スタートアップから非営利団体まで、あらゆる分野のエキスパートに起業家が相談できるブースを設置しました。VC、インパクトVC、ゼブラ型ファンド、クラウドファンディング事業者、財団、Bcorpコンサル、インパクト評価専門家、IPO経験者まで、様々な専門性を持った人への相談ができる機会となりました。

出演者(合計26名):

※登壇者のプロフィール詳細は「IMPACT SHIFT 2025 ガイドブック(https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29)」を参照してください。

▼DAY1

・山岸 朝典(池森ベンチャーサポート合同会社)

・千葉 直紀(株式会社ブルー・マーブル・ジャパン/一般財団法人 社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ)

・南谷 健太(森・濱田松本法律事務所 弁護士、公衆衛生学修士(MPH)

・木曽 美由紀(PINECONE Holdings 株式会社)

・河合 将文(東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 パートナー)

・黄 春梅(インパクト・キャピタル株式会社)

・後町 陽子(株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ)

・鈴木 栄(一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ代表理事&CEO)

・佐藤 俊太(日本政策金融公庫 東京スタートアップサポートプラザ 上席所長代理)

・森 開汰(株式会社taliki)

・岡 望美(B Corp認証取得支援コンサルタント)

・渡邉 貴久(西村あさひ法律事務所外国法共同法事業)

・宜保 友理子(金融庁インパクトコンソーシアム座長、慶應義塾大学特任准教授)

・秦 雅弘(GLIN Impact Capital)

・廣田 達宣(株式会社issues 代表取締役)

・堤 慎介(株式会社Ridilover 事業開発チームリーダー)

▼DAY2

・須田 仁之(フリーランス)

・矢澤 麻里子(株式会社Yazawa Ventures)

・青木 智宏(公益財団法人ベネッセこども基金)

・中垣 智晴・細井 広太郎(公益財団法人Soil)

・徳永 健人(READYFOR株式会社)

・山田 桂子(デロイト トーマツ ウェルビーイング財団)

・市川 竜也(スパークル株式会社 取締役・COO)

・田村 菜津紀(KIBOW社会投資ファンド インベストメント・プロフェッショナル)

・福井 崇博(日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局経営戦略部 兼 R&Dラボ 主任)

【その他コンテンツ】

「セッションを通じて参加者が登壇者から学ぶ」という一方通行な場ではなく、寄付先投票チケットの提供や展示ブース、様々な仕掛けを取り入れました。

▼スポンサーブースの様子

出展者(合計6団体):

・東京建物株式会社

・株式会社YOUTRUST

・株式会社スターコネクト

・一般財団法人ルビ財団

・立命館起業・事業化推進室

・株式会社StudioStark

▼展示・寄付ブースの様子

展示ブース出展者(合計8団体):

・株式会社Awarefy

・tonari株式会社

・株式会社SpinLife

・ピープルポート株式会社(ZERO PC)

・SAFEID

・株式会社スタジオプレーリー

・株式会社Josan-she’s

・株式会社Eco-Pork

寄付ブース出展者(合計12団体):

・NPO法人Silent Voice

・認定NPO法人LivEquality HUB

・認定NPO法人SALASUSU

・スナック都ろ美

・一般社団法人Spice

・一般社団法人 Child Play Lab.

・特定非営利活動法人第3の家族

・一般社団法人うみのこてらす

・特定非営利活動法人 Hydrogen to X

・NPO法人CoCoTELi

・NPO法人SISTERS

・一般社団法人ピリカ

▼実証ブースの様子

出展者(合計6団体):

・福岡市

・山梨県

・神戸市

・広島県

・株式会社issues

・鎌倉サーキュラーアワード実行委員会

▼ワークショップの様子

出展者(合計9団体):

・underdogs. (ud.)

・一般社団法人日本承継寄付協会

・一般社団法人GBPラボラトリーズ・シティラボ東京

・株式会社SISTERS

・コモンズ投信株式会社

・一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)

・D.GARAGE in Japan・株式会社Liquitous

▼屋外マルシェの様子

出展者(合計5団体):

・株式会社陽と人

・株式会社フローミュラ

・One Earth株式会社

・株式会社Gab

・合同会社シーベジタブル

【運営上の工夫】

▼ハラスメント対策

誰もが安心して参加できるカンファレンスを目指し、以下の施策を実施しました。

- NOハラスメント(https://drive.google.com/file/d/1GMA9p0UmIl0ZR4Ddmj4k2B7RFMEbye0X/view)宣言の発表- ハラスメント対応マニュアルの策定(https://impactshift2025.notion.site/harassment-guideline-2025)- ハラスメント相談窓口の設置(https://impactshift2025.notion.site/noharassmentpolicy?pvs=4)- 運営者へのアクティブバイスタンダー研修の実施(https://note.com/impact_shift/n/n38dae1731647)▼カームダウンスペースの設置

感覚過敏研究所のご協力により、メイン会場である東京スクエアガーデン内に「カームダウンスペース」を設置いたしました。

このスペースは、音や光、ニオイなどの五感の刺激を和らげ、感覚過敏の方のストレスを緩和したり、感覚刺激によるパニックを落ち着かせることができるスペース(避難所)です。

【スポンサー・パートナー・後援のご紹介】

下記のスポンサー、企画パートナー、メディアパートナー、コミュニティパートナー、後援団体の皆様とともに「IMPACT SHIFT 2025」を開催することができました。改めて御礼申し上げます。

※各社・各団体からのメッセージは「IMPACT SHIFT 2025 ガイドブック(https://impactshift2025.notion.site/IMPACT-SHIFT-2025-1929bf1a73e980b08db0e82ce590cb29)」にてご覧頂けます。

■運営者

IMPACT SHIFT 2025 実行委員会 (※公開可能な方のみ / 所属は2025年3月時点)

・河合将樹 代表理事 / 株式会社UNERI

・会川智華 株式会社Oden

・石井貴幸 ユキノダンオフィス合同会社

・一柳宙 理事

・岩田滉平 名古屋OJA / 愛知eスポーツ連合

・江連千佳 非営利株式会社ピロウ / 東大M1

・遠藤七瀬 株式会社丸井グループ

・太田圭哉 事務局

・奥山亜希

・小原ゆゆ 事務局

・菅家周平 理事 / 株式会社Ridilover

・木暮里咲 理事 / 株式会社STYZ

・阪本菜 事務局 / 株式会社Zebras and Company

・佐藤真陽 理事 / 一橋大学大学院社会学研究科

・鈴木里奈 理事 / GLIN Impact Capital

・須田仁之 スダックス/フリーランス

・高杉涼平 株式会社MEMORI

・田村菜津紀 事務局 / KIBOW社会投資ファンド

・幡谷拓弥 理事 / 認定NPO法人フローレンス

・平井光城 Professionals For Impact 代表 / ゲイツ財団 コンサルタント

・守屋祐一郎 理事 / Ubie株式会社 / 聖路加国際大学公衆衛生大学院

・安山瑠衣子

・渡部萌恵