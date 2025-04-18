khb開局50周年記念 仙台ラーメンフェスタ2025 特別番組を放送します!
株式会社東日本放送(本社：仙台市太白区)は、４月２７日(日)に「突撃！ナマイキＴＶ presents
全部見せます！仙台ラーメンフェスタ２０２５～極上のラーメンがここにある～」を放送します。
全国の有名店・人気店が、ｋｈｂ社屋前のあすと長町杜の広場公園に集結！
「ｋｈｂ開局５０周年記念 仙台ラーメンフェスタ２０２５」を４月２５日(金)～５月６日(火・振)の期間開催します。４月２５日(金)～３０日(水)の第一幕、５月２日(金)～６日(火・振)の第二幕、あわせて２０店舗の豪華ラインナップは、ラーメンファンならずとも必見！
番組ではスペシャルゲストに、仙台ラーメンフェスタ２０２５の監修も務めるラーメン評論家の大崎裕史氏を迎え、第一幕のラーメンを中心に、今年の会場で提供される極上のラーメンを余すことなく紹介します。
中でも注目すべきラーメンを、ナマイキＴＶでおなじみの本間ちゃん（本間秋彦）が実食リポート！ラーメン選びのヒントやお得な楽しみ方をお届けします！
■番組概要
【番 組 名】突撃！ナマイキＴＶ presents
全部見せます！仙台ラーメンフェスタ２０２５
～極上のラーメンがここにある～
【放送日時】 ２０２５年４月２７日(日)
午前１０時３０分～午前１０時５３分（生放送）
【放送エリア】宮城県ローカル
【出 演】Ｍ Ｃ ：本間秋彦・野口ちひろ（ｋｈｂアナウンサー）
ゲスト ：大崎裕史（監修・ラーメン評論家）
リポーター：内田有香（ｋｈｂアナウンサー）
小室翔太（ｋｈｂアナウンサー）
【仙台ラーメンフェスタ２０２５】 https://sendai-ramenfesta.com/
さらに、番組放送後には東北総合ポータルｔｏｐｏで「突撃！ナマイキＴＶ」ＭＣの本間さんが出演するライブ配信を予定しています。こちらもぜひチェックしてください！
■東北総合ポータル「ｔｏｐｏ」 https://topo-tv.jp/