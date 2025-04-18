テレビ大阪スポーツ格闘技スペシャル生配信決定！ライト級スター候補・丸元大五郎のプロデビュー戦を独占生配信！【解説:亀田興毅】
大阪NEWS公式YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@tvosakanews）では、4月20日(日)夕方5時より、亀田興毅氏を解説に迎え「TAISEI BOXING PROMOTION VOL.27」をエディオンアリーナからLIVE配信します！
ライト級のスター候補・丸元大五郎がプロデビュー！加納陸の引退式も！
メインイベントでは、期待の新人・丸元大五郎(22)がプロデビュー戦を迎える。2024年にプロテストに合格したばかり。父は、元東洋太平洋ウェルター級王者で大成ジムの大成会長。「お父さんが獲れなかった世界王座を獲るのが宿命」と語る。ライト級のスター候補の初陣に注目が集まっている。
また、この日は、テレビ大阪が、世界チャンピオンを目指す様子をドキュメンタリーなどでも密着してきた、加納陸(27)の引退式も行われる。世界を目指す情熱のバトンが引き継がれる。
生配信映像はアーカイブも予定しています。お楽しみに！！
生配信概要
■大阪NEWS公式YouTubeチャンネルにて生配信
https://www.youtube.com/watch?v=EP1d8LPNkeA
■配信開始日時
4月20日(日) 夕方5時～
■解説：亀田興毅
■実況：前田拓哉（テレビ大阪アナウンサー）／インタビュー：植草結樹
対戦カード＆スケジュール
＜第一試合＞西日本新人王フェザー級
長岡 嶺（石田）ｖｓ 村山 浩(クラトキ)
＜第二試合＞
樋口 嘉紀（大成）ｖｓ 山下 賢真(石田)
＜第三試合＞Sフェザー級
松本 大聖(大成)ｖｓ難波 大介(DANGAN郡山)
＜第四試合＞女子アトム級
坂本 望愛(大成)ｖｓ坂井えな(宇部)
＜第五試合＞
松江 琉翔(大成)ｖｓフースオンパム (ベトナム)
＜加納陸 引退式＞
＜第六試合＞ライト級
丸元 大五郎(大成)ｖｓジラユ トゥリヤノン（タイ)
＜加納選手 インタビュー＞