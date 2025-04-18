東北エリア初出店！パレモ主力3ブランドがS-PAL郡山に集結！『PALEMO STORE エスパル郡山店』4/18(金)NEW OPEN！！
レディスアパレル・雑貨・バッグの専門店を全国で展開する株式会社パレモ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：香西雅弘）は同社主力ブランド「LUDIC PARK」・「Re-J&SUPURE」・「NOEMIE」の3ブランドを集結させた複合型コンセプトショップ『PALEMO STORE』をエスパル郡山本館2F(所在地：郡山市燧田195)に4月18日(金)オープンしました。同ショップの東北エリア出店は初！ブランドの垣根を越えて様々な商品を取り揃えることで、お客様に幅広い品揃えの中からお買い物をお楽しみいただける空間を提供します。
遊び心を程よく取り入れた自分らしいファッションを楽しくセレクトできるショップ
・公式オンラインストア：https://palemoba.com/ludicpark/
・Instagram：https://www.instagram.com/ludic_park/
「ぽっちゃり女子の可愛いがきっとみつかる♪毎日おしゃれを楽しみたいという願いが叶えられる♪」がコンセプトのプラスサイズショップ
・公式オンラインストア：https://palemoba.com/re-j/
・Instagram：https://www.instagram.com/re.j_supure_official/
量産型・地雷系・サブカル系ファッションに特化したEC発のZ世代向けアパレルブランド
・公式オンラインストア：https://palemoba.com/noemie/
・Instagram：https://www.instagram.com/noemie_official_/
・X(Twitter)：https://twitter.com/Noemie_shop
■OPENING SALE開催
「PALEMO STORE」オープンを記念し、3,000円(税込)以上お買い上げのお客様にここでしか手に入らない素敵なノベルティをプレゼント！（※なくなり次第終了）
さらに「LUDIC PARK」・「Re-J&SUPURE」では、4月18日(金)～4月27日(日）の10日間期間限定でお得な割引アイテムをご用意！
「NOEMIE」は4月18日(金)～4月27日(日)の10日間に限り「インスタグラム公式アカウント」フォローで５％OFF！（※一部除外品あり）
■店舗情報
PALEMO STORE エスパル郡山店
〒963-8003
福島県郡山市燧田195 エスパル郡山2Ｆ
営業時間 10:00～20:00
・店舗一覧：http://mb.palemo.com/shop.php#ShopList
・公式オンラインストア：https://palemoba.com/
・公式アプリ：https://yappli.plus/palemo
■商品や店舗に関するお問い合わせ先
株式会社パレモ お問い合わせフォーム
http://www.palemo.co.jp/site/contact.html
■会社概要
パレモ・ホールディングス株式会社／株式会社パレモ
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-27-13 名駅錦橋ビル6階