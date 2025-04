【ABEMA】MLB 4月21日（月）～25日（金）までの中継スケジュールを公開　ドジャースvsカブスの2試合を無料生中継

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、世界最高峰のアメリカ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン日本時間平日に行われるドジャース全試合をはじめ、公式戦485試合をSPOTV NOWとのパートナーシップにより生中継することが決まっております。

このたび、「ABEMA」で中継する4月21日(月)から25日(金)までの試合スケジュールを公開いたしました。

この週は月曜日から金曜日にかけて17試合を「ABEMA」にて生中継いたします。そのうちドジャース戦を4試合生中継、そのうち2試合を無料にてお届けいたします。

無料生中継となる23日(水)、24日(木)のドジャースvsカブスの試合はそれぞれ豪華解説陣が登場。23日(水)は糸井嘉男さん、杉谷拳士さんの「アベマMLB2025番組公式アンバサダー」の2人が今シーズン初の解説タッグを組みます。24日(木)は「ABEMA」初登場となる福留孝介さんが解説。福留さんは中日、阪神で強肩強打の外野手として活躍し、カブスでもプレー経験のあるレジェンドOBの一人です。福留さんは「ABEMA」での初解説にあたり、「解説までに可能な限りのカブス情報を集めて、視聴者のみなさまに詳しい情報をお届けします!」とコメントを寄せています。

さらに、24日(木)の試合前のスタジオパートでは今永昇太投手の独占インタビューを放送。自身の投球理論を独特な言葉で表現することで“投げる哲学者”とも呼ばれる今永投手に迫ります。

ぜひ平日は「ABEMA」でMLBの熱狂と迫力をお楽しみください。

■今後の放送予定(※日本時間表記)

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

最新の情報は、ABEMA MLB 公式 X をご確認ください。

公式X:https://twitter.com/MLB_ABEMA

※一部試合は、「ABEMA プレミアム」会員のみ視聴可能です。

◇4月21日(月)

・ドジャースVSレンジャーズ/試合開始日時:午前3時35分~

URL:https://abema.tv/live-event/4326d930-a80b-4805-b8b1-1c9814811fc8

・ジャイアンツVSエンゼルス/試合開始日時:午前5時07分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/1400e552-52fc-4966-83e0-8e2a0492a6c9

・パドレスVSアストロズ/試合開始日時:午前8時10分~

URL:https://abema.tv/live-event/13235f8b-bab6-4d95-b7c6-50ae2f532239

・ロイヤルズVSタイガース/試合開始日時:午前2時40分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/2ae2fa76-8a37-4302-a78a-922fe8472135

◇4月22日(火)

・パドレスVSタイガース/試合開始日時:午前7時40分~※無料

URL: https://abema.tv/live-event/a8912918-e46d-4842-9b32-932b4d900f7c

・フィリーズVSメッツ/試合開始日時:午前8時10分~

URL:https://abema.tv/live-event/e624f31c-4928-4b70-b247-043ce0d3f130

◇4月23日(水)

・パドレスVSタイガース/試合開始日時:午前7時40分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/3417635e-d5ec-4d0e-bd6e-3e947c949a76

・オリオールズVSナショナルズ/試合開始日時:午前7時45分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/262b99a6-4c1d-4ec3-991d-76fb7a0326e9

・マリナーズVSレッドソックス/試合開始日時:午前7時45分~

URL:https://abema.tv/live-event/5d48d7c3-1ab6-41a8-a62a-be17d51d0386

・フィリーズVSメッツ/試合開始日時:午前8時10分~

URL:https://abema.tv/live-event/6ac9d55a-fe64-4f3c-8356-a5f9be5e0e4d

・ドジャースVSカブス/試合開始日時:午前8時40分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/774c08ff-5c81-470e-b0dc-01e472427fbb

解説:糸井嘉男、杉谷拳士

実況:DJケチャップ

◇4月24日(木)

・フィリーズVSメッツ/試合開始日時:午前2時10分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/929137c7-c44e-4f62-84b5-d320a3055dba

・マリナーズVSレッドソックス/試合開始日時:午前7時45分~

URL:https://abema.tv/live-event/8ad84300-fac6-49f5-8011-9828cc48a39e

・ドジャースVSカブス/試合開始日時:午前8時00分~

URL:https://abema.tv/live-event/a3ae40ae-7c0b-4514-b7f2-ab90ceab1271

解説:福留孝介、杉谷拳士

実況:近藤祐司

進行:瀧山あかね

・パイレーツVSエンゼルス/試合開始日時:午前10時38分~

URL:https://abema.tv/live-event/afb6b475-2993-4452-bb7f-a630366895b1

◇4月25日(金)

・オリオールズVSナショナルズ/試合開始日時:午前7時45分~※無料

URL:https://abema.tv/live-event/691782f9-fa2f-48ba-b28a-848d20558f5f

・パイレーツVSエンゼルス/試合開始日時:午前10時29分~

URL:https://abema.tv/live-event/91e83ebd-ca2f-4547-8b5b-d5590a01378a

「ABEMA」では試合の名場面を試合終了後から楽しむことができる「ハイライト映像」も無料で視聴可能。MLBの試合をスマートフォン、PC、タブレットなど様々な場所でご視聴いただけるだけでなく、テレビの大画面で臨場感のある試合を楽しめるなど、時間や場所にとらわれず、様々なデバイスで高品質な映像を、いつでもどこでもお楽しみいただけます。さらに「ABEMA」プレミアム会員ならリアルタイムでは見られなかった試合のフルマッチ映像を試合終了後1週間好きな時に何度でも視聴可能です。他にも、声援を投げかけ合いながら観戦できる「コメント機能」や、試合の途中でも最初から視聴することができる「追っかけ再生」、放送後でも試合中に投稿されたコメントを楽しめる「見逃しコメント機能」など、「ABEMA」ならではの機能でMLBを余すことなくお楽しみいただけます(※)。

(※)「追っかけ再生」と、「見逃しコメント機能」は、「ABEMAプレミアム」会員向けの機能となります。「ABEMAプレミアム」は、月額1,080円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただける「ABEMA」のプレミアムなプランです。

※MLBの画像をご使用の際は、【Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMA公式SNS

­YouTube:https://www.youtube.com/@baseball_ABEMA

X:https://x.com/MLB_ABEMA

■ABEMA『MLB2025』 概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/239-209

PR映像:https://abema.tv/video/episode/239-209_s40_p999