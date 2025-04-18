「ホロライブプロダクション」所属VTuberのさくらみこさん、白上フブキさんたち10名の描き起こしイラストを使用した新作グッズが4月30日発売！
△アクリルスタンド
購入はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17387
株式会社アニメイトは、「ホロライブプロダクション」所属VTuberの描き起こしイラストを使用した新作グッズを、2025年4月30日から販売いたします。今回新作グッズに登場するのは、さくらみこさん、白上フブキさん、大空スバルさん、宝鐘マリンさん、常闇トワさん、獅白ぼたんさん、博衣こよりさん、こぼ・かなえるさん、小鳥遊キアラさん、儒烏風亭らでんさんの10名です。
「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。
運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。3月8日、9日には、幕張メッセで4回目の事務所全体イベントとなる《hololive SUPER EXPO 2025 Supported By BANDAI》および《hololive 6th fes. Color Rise Harmony》が開催されるなど、ますます盛り上がりを見せています。
今回新たに「墨絵」風の描き起こしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」「ちゅあスタ」など様々な商品が発売いたします。
また、全国アニメイト・アニメイト通販で4月30日から6月1日まで開催する【ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～】では、期間中、「ホロライブプロダクション」関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金全額必須）1冊毎、もしくはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全10種）」を1枚プレゼントいたします。
さらに、フェア開催を記念して、全国122店舗のアニメイトにて、ディスプレイコンテストも実施いたしますので、こちらも合わせてチェックしてみてください！
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年4月30日
価格：各1,980円（税込）
種類：10種
△アクリルスタンド
キャラバッジコレクション／A 等身
発売日：2025年4月30日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（10パック入り）4,400円（税込）
種類：全10種
△キャラバッジコレクション／A 等身
キャラバッジコレクション／B ミニキャラ
発売日：2025年4月30日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（10パック入り）4,400円（税込）
種類：全10種
△キャラバッジコレクション／B ミニキャラ
ちゅあスタ
発売日：2025年4月30日
価格：1パック660円（税込）
1BOX（10パック入り）6,600円（税込）
種類：全10種
△ちゅあスタ
タペストリー
発売日：2025年4月30日
価格：3,850円（税込）
△タペストリー
この他にも、多数のグッズが発売！
■フェア情報
ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～
開催期間：2025年４月30日～6月1日
開催内容：期間中、「ホロライブプロダクション」関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金全額必須）1冊毎、もしくはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全10種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全10種）
※特典はお選びいただけません。
※今回のフェア対象は「ホロライブプロダクション」関連になります。「ホロスターズ」は対象外となります。
△特典：ブロマイド（全10種）
■関連施策情報
ディスプレイコンテスト
開催期間：2025年４月30日～6月1日
開催場所：全国アニメイト122店舗
開催内容：全国122店舗のアニメイトが10グループに分かれ、それぞれのグループ内で“タレント様が最も輝けるステージ（コーナー装飾）”を作成いたします。お客様の投票により、それぞれのグループ毎に1位を決めます。各グループのTOPに輝いた店舗では、後日特典として「タレント様複製メッセージ入りポスター」を掲示いたします。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C) 2016 COVER Corp.
■関連URL
「ホロライブプロダクション」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17387)
ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112983)
ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～ 開催記念ディスプレイコンテスト(https://www.animate.co.jp/ex/hololive_bokusai_dc/)
「ホロライブプロダクション」公式サイト(https://hololivepro.com/)