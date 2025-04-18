「ホロライブプロダクション」所属VTuberのさくらみこさん、白上フブキさんたち10名の描き起こしイラストを使用した新作グッズが4月30日発売！

株式会社 アニメイト ホールディングス△アクリルスタンド購入はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17387

株式会社アニメイトは、「ホロライブプロダクション」所属VTuberの描き起こしイラストを使用した新作グッズを、2025年4月30日から販売いたします。今回新作グッズに登場するのは、さくらみこさん、白上フブキさん、大空スバルさん、宝鐘マリンさん、常闇トワさん、獅白ぼたんさん、博衣こよりさん、こぼ・かなえるさん、小鳥遊キアラさん、儒烏風亭らでんさんの10名です。



「ホロライブプロダクション」は、世界最大級のバーチャルタレント事務所です。

運営している女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」はYouTube総登録者数が8,000万人を超え、ライブ配信、音楽、イベントを通じて世界中のファンと交流しています。3月8日、9日には、幕張メッセで4回目の事務所全体イベントとなる《hololive SUPER EXPO 2025 Supported By BANDAI》および《hololive 6th fes. Color Rise Harmony》が開催されるなど、ますます盛り上がりを見せています。

今回新たに「墨絵」風の描き起こしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」「ちゅあスタ」など様々な商品が発売いたします。

また、全国アニメイト・アニメイト通販で4月30日から6月1日まで開催する【ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～】では、期間中、「ホロライブプロダクション」関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金全額必須）1冊毎、もしくはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全10種）」を1枚プレゼントいたします。

さらに、フェア開催を記念して、全国122店舗のアニメイトにて、ディスプレイコンテストも実施いたしますので、こちらも合わせてチェックしてみてください！

■商品情報

アクリルスタンド

発売日：2025年4月30日

価格：各1,980円（税込）

種類：10種

△アクリルスタンド

キャラバッジコレクション／A 等身

発売日：2025年4月30日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（10パック入り）4,400円（税込）

種類：全10種

△キャラバッジコレクション／A 等身

キャラバッジコレクション／B ミニキャラ

発売日：2025年4月30日

価格：1パック440円（税込）

1BOX（10パック入り）4,400円（税込）

種類：全10種

△キャラバッジコレクション／B ミニキャラ

ちゅあスタ

発売日：2025年4月30日

価格：1パック660円（税込）

1BOX（10パック入り）6,600円（税込）

種類：全10種

△ちゅあスタ

タペストリー

発売日：2025年4月30日

価格：3,850円（税込）

△タペストリー

この他にも、多数のグッズが発売！

■フェア情報

ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～

開催期間：2025年４月30日～6月1日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、「ホロライブプロダクション」関連のグッズをご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎、または書籍をご購入・ご予約（内金全額必須）1冊毎、もしくはCD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金2,200円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全10種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：ブロマイド（全10種）

※特典はお選びいただけません。

※今回のフェア対象は「ホロライブプロダクション」関連になります。「ホロスターズ」は対象外となります。

△特典：ブロマイド（全10種）

■関連施策情報

ディスプレイコンテスト

開催期間：2025年４月30日～6月1日

開催場所：全国アニメイト122店舗

開催内容：全国122店舗のアニメイトが10グループに分かれ、それぞれのグループ内で“タレント様が最も輝けるステージ（コーナー装飾）”を作成いたします。お客様の投票により、それぞれのグループ毎に1位を決めます。各グループのTOPに輝いた店舗では、後日特典として「タレント様複製メッセージ入りポスター」を掲示いたします。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) 2016 COVER Corp.

■関連URL

「ホロライブプロダクション」アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=17387)

ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112983)

ホロライブプロダクション"墨彩の宴"フェア ～推すならば 飾って魅せよう ホロライブ～ 開催記念ディスプレイコンテスト(https://www.animate.co.jp/ex/hololive_bokusai_dc/)

「ホロライブプロダクション」公式サイト(https://hololivepro.com/)