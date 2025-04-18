好評の防水ケース3モデルがリニューアルして再登場！自分に合うケースを選んでオシャレにスマホを持ち運べる。
株式会社オウルテック（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：山本哲也）は、人気の防水ケースをリニューアルし、2025年04月16日よりオウルテックダイレクト及び、全国の各種小売店にて販売開始しました。好評だった3モデルに、ストラップやヘッド部分、カラーリングなど細かなアップデートを加えることで、さらに使いやすくなりました。雨の日、プールや川、海辺、釣りやキャンプなどのアウトドアなど、幅広いシーンで使うことができるので、これからのシーズンにぴったりです。
【製品特長】
OWL-WPCSP22Rシリーズ
■蓄光＆オーロラカラー！ IPX8取得 防水ケース
キラキラ光るオーロラカラー、蓄光素材で暗いところでも安心【製品情報】
OWL-WPCSP22R-WH (エクリュ)
JANコード：4942322046198
OWL-WPCSP22R-PK (ネオンピンク)
JANコード：4942322046181
■収納可能 最大対応サイズ：
約 80(W) × 15(D) × 165(H) mm
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpcsp22r/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003047
■販売ページ（楽天）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-wpcsp22r/
OWL-WPCSP20Rシリーズ
■水に浮く！ アウトドアデザイン 完全防塵・防水 IP68取得 防水ケース
フロート素材で水に浮く。アウトドアデザインで釣りやキャンプにピッタリ【製品情報】
OWL-WPCSP20R-GY (チャコールグレー)
JANコード：4942322046143
OWL-WPCSP20R-BE (タン)
JANコード：4942322046150
OWL-WPCSP20R-AG (アーミーグリーン)
JANコード：4942322046136
■収納可能 最大対応サイズ：
約 90(W) × 15(D) × 180(H) mm
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpcsp20r/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003046
■販売ページ（楽天）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-wpcsp20r/
OWL-WPCSP10Rシリーズ
■水に浮く！ ニュアンスカラー 完全防塵・防水 IP68取得 防水ケース
ニュアンスカラー＋フロート素材で、おしゃれと安心感を両立！【製品情報】
OWL-WPCSP10R-GY (ラテグレージュ)
JANコード：4942322046105
OWL-WPCSP10R-WH (エクリュ)
JANコード：4942322046129
OWL-WPCSP10R-PK (ベビーピンク)
JANコード：4942322046112
約 90(W) × 15(D) × 180(H) mm
■製品ページ：
https://www.owltech.co.jp/product-top/cat_goods/cat_goods-waterproof-case/wpcsp10r/
■販売ページ（直販店）：
https://direct.owltech.co.jp/shopdetail/000000003045
■販売ページ（楽天）：
https://item.rakuten.co.jp/owltech/owl-wpcsp10r/
株式会社オウルテック https://www.owltech.co.jp/(https://www.owltech.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=external&utm_campaign=01)
神奈川県海老名市に本社を構えるデジタルアクセサリーメーカー。設計・開発・製作・検査などのために必要な設備機器を自社内に備えており、すべてのお客様からのご要望にお応えできるよう、製品の不具合や問題に対応できる検査/試験設備環境を整備しております。変化の速いこれからの時代や環境に柔軟に対応し、メーカーとして培ってきた技術やノウハウを発展・向上させ、安心感のある企業を目指していきます。