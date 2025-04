【MATE.BIKE】ブランド初のファミリーコンセプトストア「MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店」が2025年5月16日(金)にオープン！

株式会社MATE.BIKE JAPAN外観イメージ (MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店)

デンマーク・コペンハーゲン発のe-BIKEブランド「MATE.BIKE(https://mate-bike.jp/?srsltid=AfmBOoozN9Kr_w_Tpr1TxNEtvOPy_hsrUmXzRjk0koZdx2Ug60JqMiTS)」(メイトバイク)は、チャイルドシート搭載可能モデル「MATE GO+(https://mate-bike.jp/pages/mate-go)」(メイトゴー プラス)をメインにしたファミリーコンセプトストア「MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店」を2025年5月16日(金)にオープンいたします。

MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店は、国内3店舗目となるMATE.BIKEのフラッグシップストアです。ファミリーコンセプトの店内は、明るいノルディックカラーを基調としたカラーパレットが採用され、中央に配された一際目を惹くラウンド型のソファは、来店される方々と次世代モビリティを繋ぐハブとして、ご家族でもお一人でもゆっくりMATE.BIKEをご堪能いただけます。

また、店内の一角にはキッズスペースをご用意し、様々な玩具やキックバイク「MATE MINI(https://mate-bike.jp/pages/mini)」(メイトミニ)を楽しみながらご試乗いただけるプレイフルな空間や、ベビーカーでの来店を想定した広い導線設計、お子様ともお楽しみいただけるドリンクコーナー、どなたでもご利用いただけるユニバーサルトイレなど、子ども連れでも訪れやすい店舗設計となっております。

既存店舗と同様に、店内にはMATE.BIKEの専属メカニックが常駐し、修理・メンテナンス対応を承る他、タイヤのエアー注入、バッテリー充電などの作業は営業時間内にストアスタッフが随時承ります。

※修理・メンテナンスは予約フォームからの事前予約をお願いしております。

内観イメージ (MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店)

チャイルドシートの装着を前提として設計されたMATE GO+は、送迎を終えたその後までを想定したタイムレスなデザインが特徴。MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店もタイムレスに愛され続ける店舗となることを目指し、チャイルドシートに乗っていた子どもたちがいつかここでMATE.BIKEと出会い、それからの人生まで末長く寄り添っていくことをイメージして設計されました。

MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店の開業に合わせ、現MATE.BIKE TOKYO(東京・南青山)は新たに「MATE.BIKE TOKYO 青山本店」へ名称を変更いたします。青山本店は「MATE X EVO(https://mate-bike.jp/pages/mate-x-evo)」(メイトエックスエヴォ)、「MATE Fusion 2.0(https://mate-bike.jp/pages/mate-fusion)」(メイトフュージョン ツーポイントゼロ)、「MATE City(https://mate-bike.jp/pages/mate-city)」(メイトシティ)を、自由が丘店は「MATE GO+」、キックバイク「MATE MINI」を中心にお取り扱いいたします。なお、各店ともに全モデルを店頭にご用意し、試乗体験もご案内いたします。

MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店の開業とMATE GO+の発売を記念し、MATE GO+のフレームカラーを纏った5カラーの「MATE. CHAIN LOCK / DIAL5(https://mate-bike.jp/collections/accessories/products/mate-chain-lock-dial5?variant=47753211642153)」を発売いたします。また、自由が丘店でMATE.BIKEのいずれかの車体をご購入の方へ、同製品を先着でプレゼントいたします。

MATE. CHAIN LOCK

購入者特典

期間:2025年5月16日(金) - 6月30日(月)

対象店舗:MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店

対象製品:MATE GO+、MATE X EVO、MATE Fusion 2.0、MATE City

特典:MATE. CHAIN LOCK

DETAIL|MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店

店舗名:MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店

開業日:2025年5月16日(金)

住所:〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-15-22

営業時間:11:00 - 19:00 (不定休)

アクセス:東急東横線「自由が丘駅」正面口より徒歩3分

※駐車スペースのご用意はございませんので、お車でお越しの方は近隣の駐車場をご利用ください。

展開モデル:MATE GO+、MATE MINI、MATE X EVO、MATE Fusion 2.0、MATE City

DETAIL|MATE. CHAIN LOCK (MATE GO+ Colors)

アクセスマップ

製品名:MATE. CHAIN LOCK / DIAL5

販売価格:8,030円(税込)

カラー展開:Subdued Black / Cloud Mist / Shadow Glow / Neon Dream / Velvet Blush

サイズ:1200 x 6mm

重量:1.4kg

発売日:2025年5月中

取扱店:MATE.BIKE TOKYO 青山本店、MATE.BIKE TOKYO 自由が丘店、MATE.BIKE OSAKA、公式オンラインストア、一部販売店

THE HISTORY OF THE BRAND

MATE.BIKEは、自転車先進国、デンマーク・コペンハーゲンで2016年に誕生。乗る人の世界観や価値観を広げ、あらゆる面でより良い未来を作りたいという想いから始まったMATE.BIKEは、世界有数のe-BIKEブランドへと成長しました。A地点からB地点へ、人々の移動を効率的に助けてくれる頼もしいMATE(仲間)という意味を持つブランド名。それは心強い友人、一緒に坂道を克服してくれる相棒、前進のための応援、痛みを和らげる力、その他たくさんの支えとなる存在を意味します。

現在もMATE.BIKEは、100%再生可能エネルギーの使用、循環型社会の実現など、人と地球の両方にとってより良い選択ができる社会を目指し、熱意を持った仲間や、課題の克服に取り組む有能なスペシャリストたちと共に、e-BIKEというカテゴリーの垣根を超えた進化を続けています。

MATE.BIKE IN JAPAN

2021年、交通渋滞や排気ガスに因る環境問題が深刻化する中、MATE.BIKEは二酸化炭素を排出しない、環境に配慮したサステナブルな次世代モビリティとして日本初上陸。同年には世界初の旗艦店を東京・恵比寿にオープン。2023年春、アジア最大級のフラッグシップストアとして南青山に増床移転を果たし、5月に大阪・南船場に関西発のフラッグシップストアをオープンいたしました。

100年後の未来のためにをステートメントに、国内におけるe-BIKEのリーディングカンパニーを目指し、歩みを進めています。

MATE.BIKE JAPAN

HP https://mate-bike.jp/



ブランド公式Instagram|@matebikejapan

https://www.instagram.com/matebikejapan/



MATE.BIKE TOKYO Instagram | @matebike_toyko

https://www.instagram.com/matebike_tokyo/



MATE.BIKE OSAKA Instagram | @matebike_osaka

https://www.instagram.com/matebike_osaka/



【問い合わせ先】

MATE.BIKE JAPAN

〒107-0062

東京都港区南青山6丁目8-18 2F

TEL:03‐6421-0866

https://mate-bike.jp/