【ラグビー】コベルコ神戸スティーラーズ　NTTリーグワン2024-25 第18節のマッチデースポンサー決定について

この度、5月10日(土)にノエビアスタジアム神戸で開催される NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 第18節のマッチデースポンサーが「中嶋産業株式会社」に決定致しましたのでお知らせいたします。

■中嶋産業株式会社

代表取締役社長 中嶋 基博 コメント

5月10日、NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 第18節を「中嶋産業スペシャルマッチ」として協賛させていただきます。

私たち中嶋産業グループは、鉄鋼業を中心とした事業を通じて、ものづくりを支える企業として地域と共に歩んでまいりました。地域に根ざし、地域と共に成長していくという想いは、神戸を拠点に活躍されているコベルコ神戸スティーラーズの姿勢とも通じるものがあると感じております。

また、地域社会と共に発展していくという姿勢は、神戸製鋼所を母体とするコベルコ神戸スティーラーズの存在と重なります。ラグビーが体現する「One for All, All for One」の精神は、企業としての私たちのあり方、そしてこれからのさらなる成長を目指すうえでの指針でもあります。

私たちは今後も、鉄鋼業を通じて地域に貢献しながら、次世代に誇れる企業であり続けたいと考えています。当日は地域の皆さまとともに、勝利を信じて、全力でコベルコ神戸スティーラーズを応援いたします。

■コベルコ神戸スティーラーズ

ディレクター 廣畑 純也 コメント

この度、中嶋産業株式会社様がNTTジャパンラグビー リーグワン2024-25 第18節のマッチデースポンサーに決定いたしました。

中嶋産業株式会社様には平素より多大なるご支援・声援をたまわり、さらに今回マッチデースポンサーとしてご支援いただけることチームを代表して心より感謝申し上げます。

当日は2024-25シーズンのホストゲーム最終戦となります。皆様への感謝の気持ちをこめて記憶に残る熱い試合をお見せすることをお約束します。

ぜひとも会場に足をお運び熱い声援を宜しくお願い致します。

■会社概要

中嶋産業株式会社

本社:〒559-0032 大阪市住之江区南港南5-4-108

設立:1970年4月1日

URL: http://www.nkjm.co.jp/