好評の就職対策本が今年も登場！就職書売上No.1の『史上最強SPI＆テストセンター超実践問題集』ほか6冊を発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、このたび『2027年版史上最強シリーズ』を4月21日、『2027年版ダントツシリーズ』を4月18日に発売します。[就職シリーズ特設サイト] https://www.natsume.co.jp/special/recruit/

合否を分ける「速く」「正確に」解く力を養う『史上最強シリーズ』

応募者の多い人気企業の試験を突破するには、SPIやWEBテストで高得点が必要。「速く」「正確に」解く力が合否を分けます。本番で慌てずに問題を解くためには、出題されるパターンを事前に問題集で学習しておくことが一番です。本シリーズは、各試験の徹底調査をもとに対策の必要な分野を網羅して問題を掲載しました。万全の対策で高得点を獲得し、ライバルに差をつけましょう。

忙しい就活生にぴったり！一問一答でサクサク学習できる『ダントツシリーズ』

携帯しやすく、電車の中や外出先での学習にも便利なサイズです。コンパクトでも問題数＆情報量はダントツの充実度。徹底調査をもとに、掲載問題を精査しました。付属の赤シートで答えやキーワードを隠しながら、一問一答のクイズ感覚でサクサク学習できます。自分のペースで手軽に本格的な対策ができる、忙しい就活期間中に便利なシリーズです。

【著者・編著者情報】

オフィス海（おふぃすかい）

学習参考書、問題集、辞典、就職・資格試験対策本などの企画・執筆を行う企画制作会社。1989年設立。「日本でいちばんわかりやすくて役に立つ教材」の制作に心血を注いでいる。著書は『史上最強の漢検マスター準1級問題集』『史上最強のFP2級AFPテキスト』『史上最強のFP2級AFP問題集』『史上最強の宅建士テキスト』『史上最強の宅建士問題集』（いずれもナツメ社）他多数。

リクルートメント・リサーチ＆アナライシス

データ収集・アンケート・面談調査を通して、主に大学生の就職状況調査を行っているリサーチ機関。SPI受検者からの情報提供、アンケート調査＆面談調査、及び独自調査で得られた情報をもとに本書を制作。

【書籍情報】

『2027最新版 史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／356ページ

発売日：2025年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/fsujm3D

『2027最新版 史上最強SPI&テストセンター1700題』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／568ページ

発売日：2025年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/8lfC2PV

『2027最新版 史上最強 一般常識+時事一問一答問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,595円（税込）

仕様：A5判／272ページ

発売日：2025年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/bDmscsT

『2027最新版 史上最強 玉手箱＆C-GAB超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／336ページ

発売日：2025年4月21日

Amazon ⇒ hhttps://amzn.asia/d/7aFI1nS(https://amzn.asia/d/7aFI1nS)

『2027最新版 史上最強 WEBテスティング超実戦問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A5判／304ページ

発売日：2025年4月21日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/c1KXo59

『2027年版 ダントツSPIホントに出る問題集』

編著者：リクルートメント・リサーチ＆アナライシス

発行：ナツメ社

定価：1,210円（税込）

仕様：B6変型判／256ページ

発売日：2025年4月18日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/9yTAi9i

『2027年版 ダントツ一般常識＋時事 一問一答問題集』

著者：オフィス海

発行：ナツメ社

定価：1,375円（税込）

仕様：：B6変型判／336ページ

発売日：2025年4月18日

Amazon ⇒https://amzn.asia/d/58nThqN

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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