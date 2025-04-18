大好評！超高性能準固体モバイルバッテリー　　　　　　　HAMAKEN WORKSよりワイヤレス充電対応モデルが新発売！

写真拡大 (全8枚)

浜田電機株式会社

この度、浜田電機株式会社（東京都中央区）とLuxxio合同会社（神奈川県横浜市）は、*世界初の超高性能準固体モバイルバッテリー「SSPB（Solid State Power Bank）」の新製品として、HAMAKEN WORKSよりマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーを発売します。安心・安全・高性能を追求したJOVYシリーズが、発売以来大きな反響を頂いている中、お客様のさらなるご要望を形にしてお応えすることで、HAMAKEN WORKSは進化してまいります。



【製品概要】


世界初登場した従来モデル同様、超高性能準固体電解質バッテリーを採用。液体含有量をわずか3%に抑えた準固体電解質による「安全」「高耐久性」を継承しながらマグネット式ワイヤレス充電に対応。従来のモバイルバッテリーの概念を覆す画期的な製品となります。



【製品の特徴】


準固体電池採用


・安全性　釘刺し試験でも発火することなく、落下や強い衝撃でも液漏れの心配がありません。


・長寿命　2000回の充放電サイクル（容量80%）を実現。


・幅広い動作温度範囲　動作温度-20℃～+80℃と、厳しい環境下でも安定して動作します。



マグネット式ワイヤレス充電対応
マグネット式ワイヤレス充電対応によりスマートフォンの背面にピタッと装着できます。



スマートデジタル電池残量表示
直感的に確認できるデジタルインジケーターを搭載。







【5000mAh製品スペック】


１）電池タイプ:準固固体電池　


２）電池型番：706386


３）IC型番:SW****(未確定）


４）ケース材質：アルミ合金+PC+ABS、耐火UL94V-0　


５）リサイクル: 2000回/80%　


６）標準容量：5000 mAh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


７）定格容量：3000 mAh (5V2A)　


８）サイズ：9.5*68*105mm (設計値、実量産品と差異ある可能)　


９）電池エネルギー：19.25Wh　


10) 定格エネルギー：15Wh


11）重量：140g±10g　（設計値、実量産品と差異ある可能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）入力：Type-C:5V-3A 9V-2A 12V-1.5A (18W　Max) 13)


出力：5V-3A，9V-2.22A,12V-1.67A,10V-2.25A（22.5W　Max)


14）ワイヤレス：Qi1 iPhone 7.5W(Max).Android:15W(Max)


15）電量表示：デジタル



【10000mAh製品スペック】


１）電池タイプ:準固体電池　


２）電池型番:146386


３）IC型番:SW****　(未確定）　


４）ケース材質：アルミ合金+PC+ABS，耐火UL94V-0　　　 　　　　　　　　　　　　　　　


５）リサイクル: 2000回/80%　


６）標準容量：10000 mAh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


７）定格容量：6000 mAh　(5V2A)　


８）サイズ：15.5*68*105mm (設計値、実量産品と差異ある可能)　


９）電池エネルギー：38.5Wh　　　　　　　　　　　　　　　　　　


10）定格エネルギー：30Wh　


11）重量：220g±10g　(設計値、実量産品と差異ある可能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12）入力：Type-C:5V-3A 9V-2A 12V-1.5A (18W　Max)


13) 出力：Type-C :5V-3.1A，9V-2.22A,12V-1.67A,10V-2.25A（22.5W　Max)


USB-A :5V-3A，9V-2.22A,12V-1.67A,10V-2.25A（22.5W　Max)


14）ワイヤレス：Qi1 iPhone 7.5W(Max).Android:15W(Max)　　　　


15）電量表示：デジタル











【発売日】


2025年7月下旬発売予定



【販売場所】


全国の家電量販店、Amazon、楽天市場他、オンラインストアにて販売予定です。



＊世界初！超高性能準固体モバイルバッテリー　2024年9月現在 弊社調べによる



【会社概要】


会社名　 ： 浜田電機株式会社


所在地 ： 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町3-9-4


代表者 ： 代表取締役社長　浜田 健太郎


創業　 ： 昭和23年9月


事業内容 ： 制御装置製品・PC周辺機器・スマホアクセサリの販売


HP ： https://www.hamada-dk.com/index.html


ブランドHP ： https://hamakenworks.jp/


――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――


会社名　 ： Luxxio合同会社


代表者 ： CEO　鶴 将光


所在地 ： 〒232-0065　神奈川県横浜市南区別所中里台10番


創業　 ： 令和5年10月


事業内容 ： PC周辺機器・スマホアクセサリの企画/製造/販売及び輸入


HP： https://luxxio.co.jp



【本件に関するお問い合わせ】


浜田電機株式会社


TEL：03-5651-7351


https://hamakenworks.jp/contact


mail : support@hamakenworks.jp