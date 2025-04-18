大好評！超高性能準固体モバイルバッテリー　　　　　　　HAMAKEN WORKSよりワイヤレス充電対応モデルが新発売！

浜田電機株式会社

この度、浜田電機株式会社（東京都中央区）とLuxxio合同会社（神奈川県横浜市）は、*世界初の超高性能準固体モバイルバッテリー「SSPB（Solid State Power Bank）」の新製品として、HAMAKEN WORKSよりマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーを発売します。安心・安全・高性能を追求したJOVYシリーズが、発売以来大きな反響を頂いている中、お客様のさらなるご要望を形にしてお応えすることで、HAMAKEN WORKSは進化してまいります。

【製品概要】

世界初登場した従来モデル同様、超高性能準固体電解質バッテリーを採用。液体含有量をわずか3%に抑えた準固体電解質による「安全」「高耐久性」を継承しながらマグネット式ワイヤレス充電に対応。従来のモバイルバッテリーの概念を覆す画期的な製品となります。

【製品の特徴】

準固体電池採用

・安全性 釘刺し試験でも発火することなく、落下や強い衝撃でも液漏れの心配がありません。

・長寿命 2000回の充放電サイクル（容量80%）を実現。

・幅広い動作温度範囲 動作温度-20℃～+80℃と、厳しい環境下でも安定して動作します。

マグネット式ワイヤレス充電対応

マグネット式ワイヤレス充電対応によりスマートフォンの背面にピタッと装着できます。

スマートデジタル電池残量表示

直感的に確認できるデジタルインジケーターを搭載。

【5000mAh製品スペック】

１）電池タイプ:準固固体電池

２）電池型番：706386

３）IC型番:SW****(未確定）

４）ケース材質：アルミ合金+PC+ABS、耐火UL94V-0

５）リサイクル: 2000回/80%

６）標準容量：5000 mAh

７）定格容量：3000 mAh (5V2A)

８）サイズ：9.5*68*105mm (設計値、実量産品と差異ある可能)

９）電池エネルギー：19.25Wh

10) 定格エネルギー：15Wh

11）重量：140g±10g （設計値、実量産品と差異ある可能） 12）入力：Type-C:5V-3A 9V-2A 12V-1.5A (18W Max) 13)

出力：5V-3A，9V-2.22A,12V-1.67A,10V-2.25A（22.5W Max)

14）ワイヤレス：Qi1 iPhone 7.5W(Max).Android:15W(Max)

15）電量表示：デジタル

【10000mAh製品スペック】

１）電池タイプ:準固体電池

２）電池型番:146386

３）IC型番:SW**** (未確定）

４）ケース材質：アルミ合金+PC+ABS，耐火UL94V-0

５）リサイクル: 2000回/80%

６）標準容量：10000 mAh

７）定格容量：6000 mAh (5V2A)

８）サイズ：15.5*68*105mm (設計値、実量産品と差異ある可能)

９）電池エネルギー：38.5Wh

10）定格エネルギー：30Wh

11）重量：220g±10g (設計値、実量産品と差異ある可能） 12）入力：Type-C:5V-3A 9V-2A 12V-1.5A (18W Max)

13) 出力：Type-C :5V-3.1A，9V-2.22A,12V-1.67A,10V-2.25A（22.5W Max)

USB-A :5V-3A，9V-2.22A,12V-1.67A,10V-2.25A（22.5W Max)

14）ワイヤレス：Qi1 iPhone 7.5W(Max).Android:15W(Max)

15）電量表示：デジタル

【発売日】

2025年7月下旬発売予定

【販売場所】

全国の家電量販店、Amazon、楽天市場他、オンラインストアにて販売予定です。

＊世界初！超高性能準固体モバイルバッテリー 2024年9月現在 弊社調べによる

【会社概要】

会社名 ： 浜田電機株式会社

所在地 ： 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-9-4

代表者 ： 代表取締役社長 浜田 健太郎

創業 ： 昭和23年9月

事業内容 ： 制御装置製品・PC周辺機器・スマホアクセサリの販売

HP ： https://www.hamada-dk.com/index.html

ブランドHP ： https://hamakenworks.jp/

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会社名 ： Luxxio合同会社

代表者 ： CEO 鶴 将光

所在地 ： 〒232-0065 神奈川県横浜市南区別所中里台10番

創業 ： 令和5年10月

事業内容 ： PC周辺機器・スマホアクセサリの企画/製造/販売及び輸入

HP： https://luxxio.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

浜田電機株式会社

TEL：03-5651-7351

https://hamakenworks.jp/contact

mail : support@hamakenworks.jp