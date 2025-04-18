【2025年4月商品】スタジオソータ「かいじゅうせかいせいふく アクリルキーチェーン」4月18日より順次展開開始！【カプセルトイ】

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


スタジオソータ「かいじゅうせかいせいふく アクリルキーチェーン」 (カプセルトイ 400円(税込))を、販売いたします。


カプセルトイ専門店にて2025年4月18日以降順次発売開始となります。


公式Xはこちら :
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カプセルトイ


めら

ぐーすか

あにき

しゅがー


がおがお

がるがる

モカすけ


サンプル写真

・商品名：かいじゅうせかいせいふく アクリルキーチェーン


・発売日：2025年4月18日以降順次展開開始


・価格：カプセルトイ 400円(税込)


・対象年齢：15才以上


・素材：アクリル


・サイズ：高さ約50～57mm


・製造国：Made in China


・著作権表示：(C)コトブキヤ／かいじゅうせかいせいふくけいかく




■TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』作品概要



TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』

2024年に5周年を迎えたSNS発の4コマ漫画が原作。


人間のぬしと暮らすかいじゅうたちが繰り広げる、ドタバタでほのぼのな日常を描く本作品では、かいじゅうたちがゆる～くせかいせいふく（？）する日々をお送りします。


人間と暮らし、そっと寄り添うパートナーのような「かいじゅうたち」が、癒しと和みの時間をお届けします。


毎週土曜あさ7時～テレビ東京「イニミニマニモ」内にて放送中。



・キャスト


ぬし：川栄 李奈　


となりのぬし：中島 颯太(FANTASTICS)


めら/ぐーすか/あにき/しゅがー ナレーション：悠木 碧


がおがお：福圓 美里


がるがる：佐藤 恵



原作：ほしのこ（壽屋）


脚本：中 弘子（TVアニメ「クレヨンしんちゃん」シリーズ）


監督：大代 キヌ太


制作：株式会社ディー・エル・イー



公式HP：https://kaijyu-sekai.com/


公式X（旧Twitter）：https://x.com/kaijyu_sekai


※TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』に関する最新情報は原作公式X（旧Twitter）でお知らせします。



スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。


・X(Twitter)：https://x.com/SOTA170317(https://x.com/SOTA170317/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=X)


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・YouTube：https://www.youtube.com/@studio_so-ta(https://www.youtube.com/@studio_so-ta/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=YouTube)


・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)



【会社概要】


社名：株式会社SO-TA／ソータ


本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301


HP ： https://www.so-ta.com/(https://www.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=HP)