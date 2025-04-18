【2025年4月商品】スタジオソータ「かいじゅうせかいせいふく アクリルキーチェーン」4月18日より順次展開開始！【カプセルトイ】
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
スタジオソータ「かいじゅうせかいせいふく アクリルキーチェーン」 (カプセルトイ 400円(税込))を、販売いたします。
カプセルトイ専門店にて2025年4月18日以降順次発売開始となります。
公式Xはこちら :
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カプセルトイ
めら
ぐーすか
あにき
しゅがー
がおがお
がるがる
モカすけ
サンプル写真
・商品名：かいじゅうせかいせいふく アクリルキーチェーン
・発売日：2025年4月18日以降順次展開開始
・価格：カプセルトイ 400円(税込)
・対象年齢：15才以上
・素材：アクリル
・サイズ：高さ約50～57mm
・製造国：Made in China
・著作権表示：(C)コトブキヤ／かいじゅうせかいせいふくけいかく
■TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』作品概要
TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』
2024年に5周年を迎えたSNS発の4コマ漫画が原作。
人間のぬしと暮らすかいじゅうたちが繰り広げる、ドタバタでほのぼのな日常を描く本作品では、かいじゅうたちがゆる～くせかいせいふく（？）する日々をお送りします。
人間と暮らし、そっと寄り添うパートナーのような「かいじゅうたち」が、癒しと和みの時間をお届けします。
毎週土曜あさ7時～テレビ東京「イニミニマニモ」内にて放送中。
・キャスト
ぬし：川栄 李奈
となりのぬし：中島 颯太(FANTASTICS)
めら/ぐーすか/あにき/しゅがー ナレーション：悠木 碧
がおがお：福圓 美里
がるがる：佐藤 恵
原作：ほしのこ（壽屋）
脚本：中 弘子（TVアニメ「クレヨンしんちゃん」シリーズ）
監督：大代 キヌ太
制作：株式会社ディー・エル・イー
公式HP：https://kaijyu-sekai.com/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/kaijyu_sekai
※TVアニメ『かいじゅうせかいせいふく』に関する最新情報は原作公式X（旧Twitter）でお知らせします。
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
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・公式通販サイト：https://store.so-ta.com/(https://store.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=studiosotastore)
【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/(https://www.so-ta.com/?utm_source=PRtimes&utm_medium=social&utm_campaign=HP)