えなこさんが『三國志 真戦』の4周年記念生放送で登場！『真・三國無双８ Empires』コラボ第三弾の武将「無双甄姫」のコスプレ姿を披露

Qookka Entertainment Limited が開発したスマホ向けゲーム『三國志 真戦』にて、4月11日に4周年記念の生放送を開催しました。ユーチューバーのちゅうにーさんが司会を務め、有名コスプレイヤーのえなこさん、歌手の大西洋平さん、電撃オンラインゲームライターのAkさん、三国志研究家の佐藤大朗さんの4名のゲストを招待。番組の最初に、大西洋平さんが『三國志 真戦』の全世界1億DL記念曲「新戦」の生歌唱を披露して盛り上げました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3fmHCD9iRVs ]

今回の4周年記念生放送では『真・三國無双8 Empires』コラボ第三弾で登場する武将「無双星彩」と「無双甄姫」の情報を解禁しました。コラボ第三弾は5月1日(木) ~5月7日(水)に開催されます。★5のコラボ武将「無双甄姫」を無料獲得できるほか、コラボ武将の登用で使用可能なアイテム「コラボ限定徴募令」10枚も無料入手可能!

■えなこ、「無双甄姫」のコスプレ姿で魅せる

生放送現場では、特別ゲストのえなこさんがコラボ武将「無双甄姫」のコスプレ姿を披露。エレガントで優雅な雰囲気が伝わってきました。

プレイヤーアンケートにおいて、えなこさんは「コラボしてほしい有名人」の上位にランクインしており、今回公式から正式に出演オファーを行い、このコラボが実現しました。4周年記念生放送に登場する他、スペシャルコラボ企画も開催決定!

1)「えなこ一日無双武将」イベント:えなこさんがコスプレした「無双甄姫」との絆レベルを診断するイベント。イベントに参加するとゲーム中の貨幣・金銖を確実に獲得できます。さらに、えなこさんの直筆サイン入りチェキ、Nintendo Switch(TM)やAmazonギフトカードなどの豪華報酬を手に入れられる可能性も!

2)個人チャンネルでの生配信:5月3日、えなこさんが個人のTwitchチャンネルで『三國志 真戦』のプレイ生配信を行います!当日はゲームをプレイしながら、視聴者向けの特典も発表します。

えなこさんの個人チャンネル:https://www.twitch.tv/enako_chan

3)「無双甄姫」のコスプレメイキング動画も後日公開予定!

詳細はこれから順次発表されますので、『三國志 真戦』の公式 X をご確認ください!

■『三國志 真戦』×『真・三國無双8 Empires』コラボ詳細

今回のコラボで登場するのは、『真・三國無双8 Empires』の女性武将「星彩」と「甄姫」の2名。コラボ武将紹介のコーナーでは、三国志研究家の佐藤大朗さんが星彩と甄姫の『真・三國無双8 Empires』や史実上の人物像を紹介。星彩は「真・三國無双」シリーズのオリジナルキャラクターです。父・張飛とは対照的に、冷静沈着な性格の持ち主。甄姫は、歌や音楽を愛する気品ある女性として描かれており、同時に他者に媚びない凛とした美しさも持ち合わせた存在であるなど、武将たちの情報がたくさん語られました。

星彩甄姫

武将性能について、電撃オンラインゲームライターのAkさんがコメントしました。

<各武将の性能紹介>

1.無双星彩:

コストは 6 の武将で、固有戦法「伏盾反撃」を所持。 主将および自身にシールドを付与可能。SP関羽、陸遜、張角などアクティブ戦法を主体とした攻撃方法をする武将と組み合わせられます。特にSP関羽の固有戦法との連携効果が非常に強力。

2.無双甄姫:

コストは 5 の武将で、固有戦法「玉肌花貌」を所持。奇数ターンでアクティブ戦法を発動すると高い確率でもう一回発動し、偶数ターンで高い確率の回避効果を自身に付与できます。今回のコラボイベントでは「無双甄姫」を無料入手可能!

■コラボイベント期間中には豪華賞品が当たるキャンペーンが盛りだくさん!

生放送ではコラボ第三弾のイベントも紹介されました。

「無双の覇業」:イベント期間中、プレイヤーは行動ポイントを消費してイベントに参加できます。イベントを完了すると日常目標達成となり、イベント限定報酬を獲得できます。

その他にもいろんなコラボイベントがあります!

「才色兼備」:ログインしてイベントアイテムをゲットすると、★5武将「無双甄姫」と交換できます。なんとログイン1日目で無料入手可能!

「驍勇無双」:指定武将をチームに編制して、毎日陣営が変わる敵に挑戦すると、報酬として金銖を獲得できます。

「千磨百錬」: コラボ武将を使用して任務を完了すると、豪華報酬(コラボ限定徴募令、金銖など)を獲得できます。

「名将謁見」:コラボ武将を使用すると、3つのバフ効果を獲得できます。

※ イベント期間:5月1日~5月7日

コラボ部分以外でも、4周年向けの新しい遊び方として「軍師技」システムと新しいコンテンツ「三國演棋」を紹介しました。

■戦術システム「軍師技」の紹介

軍師技は、名将の知性を表現するために留まらず、君主の皆様の頭脳に対する新たな戦略の試練でもあります。軍師技第1弾として、5月19日に17人の武将の軍師技が開放されます。軍師技は風、林、火、山の4種類があり、様々な豪華エフェクトもあります。他の軍師技も今後順次開放されます。ご期待ください!

■新コンテンツ「三國演棋」の紹介

「三國演棋」とは、4周年で実装予定の個人向けミニゲームです。プレイヤーは武将を登用し、ボード上に武将を配置するだけで、武将は自動的に移動し、スキルを使用して交戦します。この新しいミニゲームによって、個人の戦略を練る面白さを楽しめるようになります。

■4周年記念キャンペーンの内容を一部公開

上記以外にも4周年にはさまざまなイベントを開催し、大量の豪華報酬を配布する予定があります!

1. 4月12日~5月25日の期間中、ログインするだけで1,000金銖をプレゼント!(勢力値300到達必要&一度のみ獲得可能)

2. 5月16日~5月26日に開催されるイベントでは、総額3,500金銖以上の報酬に加え、★5武将の配布も決定!

そして今回、新規プレイヤー・復帰プレイヤー向けの特典もご用意しています。この機会に、ぜひお友達やご家族にも『三國志 真戦』をおすすめください!

1時間オーバーの特別生放送で、盛りだくさんの情報をプレイヤーにお届けしました。より多くのコラボ情報や周年特典は追って公表するので、これからも『三國志 真戦』の公式サイトに注目し、一緒に新しい戦略の旅へと進みましょう!

<『三國志 真戦』について>

『三國志 真戦』はQookka Entertainmentがコーエーテクモゲームスの監修下で開発した、「三國志」シリーズ原作の遊び方を楽しめるスマートフォン向け本格戦略シミュレーションゲームです。戦略要素が基盤の「三國志」シリーズに、究極の戦略性と公平性を盛り込んだ革新作として人気を集め、全世界で8,000万ダウンロードを突破。

「策略で公平な対抗」と「リアルな戦場ルール」という2大革新ポイントを実現することで、プレイヤーは誰とでも公平に戦うことが可能。単に敵を倒すのではなく、プレイヤーが選択した戦略と戦術の優劣により戦闘結果が大きく左右される点で戦略の奥深さを楽しめます。



▼ゲームダウンロード

https://oslink.qookkagames.com/r/73iVAdf1



▼公式情報サイト

公式サイト: https://sangokushi.qookkagames.jp/

公式Twitter: https://twitter.com/ShinSen_SGS

公式Discord: https://discord.gg/shinsen



<『真・三國無双8 Empires』について>

『真・三國無双8』をベースにし、一騎当千の爽快アクションと「国取り」のシミュレーション要素の両方が楽しめる「真・三國無双」シリーズ作品。 プレイヤーは君主、将軍、在野など、多彩な生き様を体験できます。

好きなパーツを組み合わせ、プレイヤーの分身となるオリジナル武将を作成できるエディット機能を搭載。『真・三國無双8』に登場した94名の無双武将、汎用武将約700名と繰り広げるイベントの数々を通して、自分だけの「三国志体験」をよりドラマチックに演出できる点も魅力の一つ。



▼公式サイト:

https://www.gamecity.ne.jp/smusou8e/

▼対応機種:

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) / Xbox series X|S / Xbox One / Steam(R)





<Qookka Entertainment Limitedについて>

■会社名:Qookka Entertainment Limited https://www.qookkagames.jp/(https://www.qookkagames.jp/)

■所在地:東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン27F

■設立日:2012年2月

■事業概要:ゲームの開発 ・ 運営



