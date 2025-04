SOLの定番ヴィヴィがリニューアル！通気性と保温性を兼ね備える画期的素材 ”サーマシェル” 採用の「ニューエスケープヴィヴィ」が、さらなる進化を遂げて新発売！！

株式会社スター商事

命を守るエマージェンシーギアを展開する米国ブランド「SOL(Survive Outdoors Longer)、輸入総代理店:株式会社スター商事」より、通気性と保温性を兼ね備えたヴィヴィの人気モデルが「ニューエスケープヴィヴィ」としてリニューアルしました。

アウトドアでの保温と身体の保護に欠かせないサバイバルギア。その中でも「エスケープヴィヴィ」は、体温をしっかりと保持しながら内部の蒸れを防ぎ、快適性を確保する高機能設計で、多くのアウトドア愛好者から支持されてきました。

今回のリニューアルでは、フード部分の構造を一新し、顔まわりをしっかりとカバーできる形状に改良。外気の侵入を抑えつつ、保温性をさらに向上させることで、どんな天候下でも暖かく快適な状態をキープします。

また、従来の機能性はそのままに、素材を薄くすることで軽さと収納性が向上。持ち運びやすさが加わり、さらに使いやすい仕様となりました。

■リニューアルポイント



1. フード部分を大幅に拡張

フードの形状を大きく見直し、顔まわりをしっかりと覆えるようアップデート。付属のドローコードでフィット感を調整でき、冷気の侵入を防ぎながら効率よく体温を保持します。

2. 素材を薄くすることで、よりコンパクト&軽量に

従来のエスケープヴィヴィでは、60gsmのポリエチレン不織布にアルミ蒸着加工を施した生地(サーマシェル)を採用していましたが、新モデル「ニューエスケープヴィヴィ」では、より軽量な42gsm※のサーマシェルを採用。保温性はそのままに、さらにコンパクトで携帯性に優れた仕様へと進化しています。



※gsmとは…ファブリックの密度を示す単位で、"grams per square meter"(1平方メートルあたりのグラム数)の略。数値が小さいほど軽量・薄手の生地を意味します。

■「エスケープヴィヴィ」シリーズ最大の特長

SOL独自の特殊素材ファブリック「サーマシェル」



「ニューエスケープヴィヴィ」に採用されているのは、SOL独自のファブリック「サーマシェル」です。

外面には、米国デュポン社が開発したポリエチレン100%の不織布「タイベック」を採用。優れた透湿性により内部の湿気を外に逃がし、蒸れを軽減して快適な使用感を保ちます。



さらに高い耐水性を備えており、フードのドローコード構造と相まって結露による冷えも抑制。引き裂きに強く、穴が開いても破れが広がりにくい特性で繰り返しの使用にも対応します。

内側にはアルミ蒸着加工を施し、人体から発せられる熱を最大70%反射。熱を内側に閉じ込めて体温をしっかり保持します。

「サーマシェル」は透湿性・保温性・耐水性・耐久性を兼ね備えながら、軽量かつコンパクトな構造を実現。あらゆるアウトドアシーンや旅先で快適さと安心感を提供する高機能ファブリックです。

■製品情報

ニューエスケープヴィヴィ OR/ODグリーン

価格:\12,980(税抜価格\11,800)

・カラー:オレンジ/ODグリーン

・本体サイズ:約78cm × 213cm

・収納サイズ:約Φ10cm × 15cm

・重量:約227g

・素材:42gsm ポリエチレン不織布アルミ蒸着加工

・開閉タイプ:ジッパー

OR(オレンジ)ODグリーン

掲載商品に関する商品画像、イメージはこちらからダウンロードをお願いいたします。

エスケープヴィヴィORはこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1zeuP5NCxj9TeQFbhMi8h4zpwhGvWD_7U?usp=sharing)

エスケープヴィヴィ ODグリーンはこちら(https://drive.google.com/drive/folders/1Gls_ffgQX_Nx76D7x_Gn5CIYaqugEujF?usp=sharing)

概要とともにご自由にご活用いただければ幸いです。

■ブランド概要

SOL(エスオーエル)

「アウトドアで生き延びる」ことをブランド名に課したサバイバルグッズを扱う米国発のブランド。山で道に迷い一夜を明かさなければならなくなった時、脚を怪我して動けなくなってしまった時、地震等予期せぬ自然災害に遭遇した際などに自分や仲間を守るためには正しい知識と優れた装備が肝要です。寒さや悪天候から体を守るシェルター、自分の位置を知らせるシグナル、エッセンシャルギアをまとめたサバイバルキットまで、困難な状況に陥った時に真価を発揮するギアを揃えています。

SOLブランドページはこちら(https://www.star-corp.co.jp/shop/products/list?category_id=719)

(https://www.star-corp.co.jp/shop/products/list?category_id=719)

■会社概要

株式会社スター商事

- Close to you, close to nature. -

(みなさまと共に、自然と共に)

アウトドア用品を輸入販売する会社として1977年からの創業以来、世界中から選りすぐりのアウトドア用品やオリジナル商品を取り扱っています。Close to you, close to nature. (みなさまと共に、自然と共に)という企業スローガンを常に心がけることで、私たちの商品とサービスを通してみなさまが笑顔になり、自然と調和した豊かさを感じていただきたいという願いを込めて、マニアックながらも特定のシーンでは絶大な効果を発揮する商品を数多く提供しております。

商号 : 株式会社スター商事

代表者 : 代表取締役 佐々木 幸成

所在地 : 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里4-5-16

URL : https://www.star-corp.co.jp/(アウトドア事業部)

https://star-watersports.jp/(ウォータースポーツ事業部)

Instagram : https://www.instagram.com/starcorp_japan/ アウトドア総合

https://www.instagram.com/star_watersports/ ウォータースポーツ

本製品に関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社スター商事 Tel:03-3805-2651 Mail : info@star-corp.co.jp

受付時間:9:00~17:30 (土日祝、GW・夏季・年末年始除く)

本プレスリリースに関するお問い合わせ及びサンプル貸し出し先

マーケティング部 担当:太田 kaz1230@star-corp.co.jp / 永井 nagai@star-corp.co.jp